Тест "КП": Вперед, к мостам и закатам!

Правильный ответ:

Волгоград только за ХХ век три раза менял свое название - сначала был Царицыном, потом Сталинградом, а уже потом Волгоградом. Именно здесь произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне и стоит статуя «Родина-мать зовет!», которая до 1996 года была самой высокой в мире (высота скульп­туры без постамента - 85 метров).