Тест "КП": Вперед, к мостам и закатам!
Узнайте семь городов по краткому описанию
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Июнь - начало сезона отпусков: пройдите наш тест и узнайте, насколько хорошо вы знаете популярные туристические места. А вдруг он вдохновит вас на новые маршруты?
1В этом городе к мужчинам, чтобы подчеркнуть уважение, обращаются «батони», а к женщинам - «калбатоно». Что это за место?
Правильный ответ:Конечно, это Тбилиси. «Батоно» - формула вежливости при обозначении мужчины по имени или при обращении к нему. Аналог «господину», «мистеру», «сэру», «пану». Раньше слово «батони» официально использовали как часть своего титула некоторые князья, например, Багратионы-Мухранские или Чиковани.
2Какой город считается местом с самыми красивыми в мире закатами?
Правильный ответ:Город Ия. Ассоциация туристических ассоциаций PREOS в 2012 году признала закат на Санторини самым красивым на земле. Неизвестно, по каким критериям он оценивался, но теперь миллионы туристов каждый год едут в Ию, чтобы проводить солнце. Поэтому стоимость номера в сутки в сезон тут резко вырастает до 100 евро.
3Это вторая после cобора Парижской Богоматери самая посещаемая достопримечательность в мире. Ежегодно здесь бывает 3,7 миллиона человек. Что это и в каком городе находится?
Правильный ответ:Саграда Фамилия в Барселоне - творение испанского архитектора Гауди. Зодчий строил храм с 1882 года на протяжении 30 лет, пока не умер. Собор не достроен до сих пор. Причина долгостроя в том, что Саграда Фамилия возводится исключительно на пожертвования прихожан.
4Этот российский город несколько раз менял свое название - и всегда во времена Советского Союза. В мире наиболее известно второе его имя, с которым он прошел через Вторую мировую войну. Некоторое время именно там находилась самая высокая статуя на планете. А в прошлом году он принимал мундиаль.
Правильный ответ:Волгоград только за ХХ век три раза менял свое название - сначала был Царицыном, потом Сталинградом, а уже потом Волгоградом. Именно здесь произошел коренной перелом в Великой Отечественной войне и стоит статуя «Родина-мать зовет!», которая до 1996 года была самой высокой в мире (высота скульптуры без постамента - 85 метров).
5Символ этого города - один из самых вкусных десертов в мире. Секрет его приготовления в тайном рецепте смешения трех сортов шоколада, которые производятся исключительно для глазури торта «Захер». Кстати, аналог «Захера» в России - торт «Прага». А что за город?
Правильный ответ:Разумеется, речь идет о Вене. Считается, что самый правильный и вкусный «Захер» подают в Cafe Sacher Wien и Sacher Eck. Цена пирожного - 5 - 7 евро.
6Этот город называют литературной столицей мира. Здесь родились Бернард Шоу, Оскар Уайльд и Джонатан Свифт, этот же город во всех подробностях описан в романе Джеймса Джойса «Улисс».
Правильный ответ:Дублин - мировая столица литературы, это название официально было присуждено городу ЮНЕСКО в 2010 году. Здесь есть Музей писателей, Центр Джеймса Джойса, а во многих кафе можно попросить бумагу и перо, если вдруг вас внезапно посетит муза.
7Он считается городом мостов, притом что лучше подходит не для романтиков, а для прагматичных людей, ценящих время и деньги. Что это за место?
Правильный ответ:Гамбург называют городом трех «М» - матросов, мостов и миллионеров. Он представлен в Книге рекордов Гиннесса как город с наибольшим количеством мостов (более 2300). Для сравнения: в Венеции мостов всего 800, в Амстердаме - 1200.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Все знать невозможно, поэтому некоторые вопросы оказались вам не по зубам. Что вовсе не значит, что вы плохо знаете географию или не интересуетесь обычаями других народов. Скорее всего, вам любопытна какая-то иная сфера.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Или вы очень много читаете, или много путешествуете. В любом случае вы большой эрудит и молодец, раз смогли ответить на все или почти все вопросы теста. Желаем вам новых дорог и ярких впечатлений.
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ИСТОЧНИК KP.RU