2019-06-05T19:51:56+03:00
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Сталин рекламирует... Радио «Комсомольская правда»

Фрагмент программы «Москва, Кремль с Сергеем Девятовым и Александром Гамовым» стал эпиграфом и размещен на обложке новой книги кремлевских историков
Александр ГАМОВ@gamov1
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Юрий Сигачев и Сергей ДевятовЮрий Сигачев и Сергей ДевятовФото: Александр ГАМОВ
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«Совершенно секретно: Сталин обещал жандармам, что женится на 14-летней любовнице, как только она станет совершеннолетней». Так называлась передача нашего популярного цикла «Москва, Кремль...», которая вышла на Радио «Комсомольская правда» 5 ноября 2018-го. (Автор Александр Гамов, редактор Иван Панкин, звукорежиссер Игорь Зырянов.)

(Под тем же названием отрывки из новой книги были опубликованы в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru)

А на Радио «КП» прозвучало интервью одного из авторов исследования «Сталин. Взгляд со стороны» - доктора исторических наук Сергея Девятова, а также несколько сенсационных фрагментов этого необычного повествования, которые в нашем эфире прочитал известный актер Виктор Балашев.

На днях «Сталин. Взгляд со стороны» - вышел из печати Фото: Александр ГАМОВ

На днях «Сталин. Взгляд со стороны» - вышел из печатиФото: Александр ГАМОВ

В то время книга только готовилась к печати - мы были первыми, кто рассказал о ней нашим радиослушателям.

На днях «Сталин. Взгляд со стороны» - вышел из печати. На обложке - такой вот, правда, без журналистского вопроса, фрагмент...

«Корр.: - Я видел шинель Сталина, она из грубого материала, зашита на вороте нитками...

- Еще удивляет его отношение ко всякого рода наградам, званиям. Есть сведения, что Сталин сделал внушение своему окружению: дескать, вот вы здесь все меня убеждали и убедили - и я, дурак, вас послушал и согласился, чтобы мне дали генералиссимуса. Генералиссимусов же достаточно много в мире. Для Сталина это было уже не очень приемлемо. Он себя ощущал фигурой иного масштаба. Сталин менял облик и страны, и даже облик планеты...

Из интервью С. Девятова корреспонденту Радио «Комсомольская правда» А.Гамову от 8 ноября 2018 г.»

- Это я предложил поставить на обложку эту цитату, - рассказал мне в среду, 5 июня, при встрече второй автор книги, член-корреспондент Академии военных наук Юрий Сигачев. - Мне показалась она наиболее яркой - если говорить о характеристике неоднозначного образа Сталина.

Ну, а нам бы хотелось поздравить с хорошей работой известного драматурга и литератора Александра Анно, который редактировал эту книгу. (Между прочим, я с ним хорошо знаком - он был редактором и моих книг тоже.)

Кстати, «Сталин. Взгляд со стороны» уже в книжных магазинах страны... Говорят, расходится неплохо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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