Назад в будущее: Россия намерена вернуться в мировую научную элиту, в технолидерство

Нацпроект «Наука» вобрал в себя три федеральных проекта: «Развитие научной и научно-производственной кооперации», «Развитие передовой инфраструктуры», «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок».

– Для дальнейшего развития науки в России мы должны обеспечить и задел, и технологические решения во многих областях. Мы сконцентрированы на развитии производственного интеллекта, создании и внедрении новых материалов, обеспечении безопасности питания, инновациях в здравоохранении и сельском хозяйстве. Это базовые вещи для страны. При этом сегодня необходимо развивать цифровые технологии в промышленности. В связи с чем мы и запускаем ряд исследовательских проектов.

Убрать с ног гири

Министерство науки и высшего образования подготовило законопроект о научной, научно-технической и инновационной деятельности в стране. Работу над документом эксперты ведут с 2014 года.

– Сейчас, когда законопроект сформирован, мы взяли полугодовую паузу, чтобы посмотреть, насколько сформированные нормы будут обеспечивать решение задач, которые вошли в национальный проект «Наука». Задачи очень амбициозные, и, возможно, нам понадобится искать нестандартные решения, – сообщил сенаторам министр Котюков.

Действующий закон гирей висит на ногах российской науки. Потому что морально устарел. Как отметил министр, документ разрабатывался достаточно давно, «еще в другом технологическом укладе». Министерство провело кропотливую работу по совершенствованию этих норм.

В ближайшее время разработчики планируют вынести новый законопроект на обсуждение научного экспертного сообщества России.

Россия намерена вернуться в мировую научную элиту, в технолидерство

Господдержка огромна

Отечественным ученым продолжают создавать комфортные условия для результативной работы. Ситуацию в этом вопросе власти намерены улучшать системно, модернизируя НИИ и рабочие места, научное оборудование и качество жизни ученых.

Не менее половины оборудования ведущих научных организаций России планируется обновить в рамках национального проекта. На эти цели за пять лет направят более 87 миллиардов рублей.

– Предполагается обновить технологии и модернизировать приборы в 140 научных центрах. Но это не окончательная цифра, – отметил министр. – К концу 2019 года Министерство науки и высшего образования подготовит полный перечень организаций, которые могут принять участие в программе обновления.

Как быть остальным научным центрам? Михаил Котюков обратил внимание сенаторов, что НИИ с наиболее перспективными исследовательскими проектами, которые «не имеют возможности обновить приборную базу по формату нацпроекта», получат на эти цели примерно 2 миллиарда рублей.

Умная экономика

Закупка новейшего оборудования – одна из мер, которая меняет качество современной российской науки. На федеральном уровне создают научно-образовательные центры мирового уровня и поддерживают талантливую молодежь.

– Эти решения должны привести к существенному повышению наукоемкости российской экономики, – считает министр. – Кроме этого, нам необходимо сформировать новые научные заделы, которые в перспективе станут основой для появления новых российских технологий, должны появиться инновационные лифты, которые будут показывать карьерные траектории молодым исследователям.

Причем дальнейшие «карьерные траектории» выпускников становятся одним из ключевых показателей эффективностей университетов. Для этого Миннауки совместно с Минтруда и Пенсионным фондом РФ разрабатывает систему мониторинга трудоустройства выпускников вузов и результатов развития их карьеры.

Грант для аспиранта

Эксперты не первый год отмечают перекос в высшем образовании: абитуриенты повально идут в юристы и экономисты, а после окончания вуза часто вынуждены заниматься чем-то другим. Одним из решений проблемы могло бы стать целевое обучение. Руководство Министерства науки и высшего образования обсудило с представителями других министерств и госкорпораций план на обучение на 2019 – 2020 учебные годы. Речь шла о размерах квот на разные специальности по регионам, где впоследствии выпускники университетов трудоустроятся. Предложения направлены в федеральное правительство.

Министр не исключил использования целевого обучения в аспирантуре. Причем национальным проектом предусмотрена поддержка аспирантов грантами, которая «требует в обязательном порядке подготовки научных публикаций в процессе обучения».

– Власти готовы вкладывать деньги в переподготовку не менее 30 000 преподавателей и совершенствование образовательных программ в вузах. Мы видим комплексную модернизацию всей системы национальной науки и высшей школы.

Где взять новых Менделеевых

Результаты работы Министерства науки и высшего образования заметны. Министр обратил внимание, что в последнее время отток мозгов из России не только остановился, но и наметился обратный процесс: в Россию возвращается гораздо больше ученых, чем уезжает. Это важнейшие факторы для возвращения нашей страны в мировую научную элиту.

– У нас работает около 4000 организаций, в которых трудятся 360 000 исследователей. Каждый третий из них имеет ученую степень, – отметил министр. – За последнее время российскими исследователями подготовлено вдвое больше публикаций, напечатанных в международных базах и научных журналах. Но по этим показателям, несмотря на серьезные усилия, мы все еще на границе первой десятки стран. Необходимо дополнительно 70 000 научных статей россиян-ученых, 25 000 патентных заявок ежегодно и самое сложное – увеличить общее количество молодых исследователей на 35 000 человек. Этого можно добиться, дальше развивая систему высшего образования в стране.

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019