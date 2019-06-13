Супербактерии наступают: ученые рассказали, как появляются микробы-убийцы, перед которыми бессильны антибиотики

Недавно американские исследователи из Университета Иллинойса (Чикаго) и Орегонского университета (Юджин) обнародовали пугающие данные: почти 80% антибиотиков, которые в США назначают пациентам врачи-стоматологи, на самом деле не требуются. Проще говоря, дантисты перестраховываются, в то время как реальных медпоказаний «жечь напалмом» сильных антибактериальных лекарств не существует. Последствие такой неоправданной терапии не только уничтожение микрофлоры у пациентов (она все-таки со временем восстанавливается), но, что куда опаснее — рост антибиотикорезистентности. То есть увеличение числа бактерий, перед которыми существующие антибиотики бессильны.

ПЕРВАЯ ЖЕРТВА МОНСТРА КЛЕБСИЕЛЛЫ

В августе 2016 года 70-летняя американка вернулась из путешествия по Индии. В поездке женщина сломала ногу, ее лечили в местном госпитале, но стало только хуже. Началось сильное воспаление. В американской больнице соотечественницу спасти уже не смогли. Врачи испробовали все 26 (!) известных на тот момент в США антибиотиков, но воспаление не прошло. Женщина умерла от септического шока. Исследование показало, что больная сгорела из-за нового штамма бактерии Klebsiella pneumoniae, или палочки Фридлендера. Перед этим штаммом, до сих пор не известным ученым, оказались бессильны больше двух десятков антибиотиков. Эксперты сообщили: это первая в истории человечества смерть от супербактерии-монстра клебсиеллы пневмонии, устойчивой к такому большому количеству самых сильных лекарств.

А чуть раньше, в 2013 году, правительство Великобритании поручило исследовать проблему антибиотикорезистентности известному английскому финансисту, бывшему управляющему активами инвестбанка «Голдман Сакс» лорду Джиму О'Нилу. Нужно было дать ответы на два стратегических вопроса: во сколько обходится проблема устойчивости к антибиотикам с финансовой точки зрения и сколько людей от этого погибает. Лорд О'Нил провел расчеты, и они поразили всех.

- Впервые эти данные были представлены на Всемирном экономическом форуме в Давосе, - рассказывает доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист Минздрава России по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Роман Козлов. - Вот эти данные: если ничего не предпринимать, то к 2050 году потери всего мира из-за устойчивости к антибиотикам составят примерно 210 триллионов долларов. А в человеческих жизнях - более 300 миллионов погибших, что равно половине населения Евросоюза или двойному размеру населения России.

«В случае высокой распространенности полирезистентных микроорганизмов (то есть бактерий, устойчивых ко многим антибиотикам. - Ред.) шансы получить эффективную терапию при инфекционных болезнях у нас составляют менее 30%», - говорит профессор Козлов. То есть становится в 3 раза меньше шансов на скорое выздоровление и спасение жизни в случае тяжелых инфекций.

СЕКРЕТ АНТИБИОТИКОВ

Далеко не все знают, что антибиотики по своей природе являются веществами, которые выделяют микроорганизмы для общения друг с другом.

- Представьте себе: в определенном объеме есть некоторое количество бактерий. Каждая выпускает наружу некое вещество, присутствие которого она и ее собратья могут почувствовать, - пояснил в одном из интервью «КП» известный ученый-микробиолог, директор Центра наук о жизни Сколковского института науки и технологий, профессор Константин Северинов. - Если бактерий много, то концентрация этого вещества будет высокой и микробы «поймут», что здесь тесно, пищи на всех не хватит. И прекратят расти. Вот эти вещества, дающие сигнал, что расти дальше нельзя, и есть антибиотики.

50 - 60-е годы прошлого века были «золотым веком» антибактериальных препаратов, напоминает эксперт. Тогда ученые открыли большое количество таких лекарств. Хотя, конечно, на самом деле бактерии «создали» антибиотики и ввели их в практику намного раньше. В любом случае с тех пор новых препаратов появилось немного. А количество устойчивых бактерий увеличилось. «Мы, конечно, еще не дошли до состояния конца 19 - начала 20 века, когда люди умирали от чахотки, холеры и многих других бактериальных инфекций. Но количество и распространенность устойчивых бактерий растет, на это нельзя закрывать глаза», - говорит Северинов.

КСТАТИ

Бактерии подтверждают правоту Дарвина

Откуда же на Земле берутся супермикробы, перед которыми бессильны существующие антибиотики?

- Абсолютно новых микробов - возбудителей инфекций не возникает, - подчеркивает профессор Северинов. - Бактерии все те же. Это классический случай дарвиновского естественного отбора. Всякий, кто не верит в эволюцию, может посмотреть на историю возникновения и распространения лекарственной устойчивости бактерий. И убедиться, как прав был великий ученый. После введения антибиотиков в медицинскую практику у микробов произошел отбор по признаку устойчивости к этим препаратам. А вовсе не по признаку патогенности (то есть способности вызывать болезни. - Авт.), как думают многие.

То есть бактерии не становятся какими-то особенно злыми и агрессивными, не пытаются отомстить людям, заражая и убивая их, а всего лишь стремятся выжить в новых условиях. Те, которые не приобрели устойчивости к антибиотикам, просто не выживают. А те, что способны избежать воздействия антибиотиков благодаря спасительным мутациям, выживают и распространяются.

ЛИДЕРЫ ПО СКОРОСТИ И ЧИСЛУ МУТАЦИЙ

- Эволюция микроорганизмов происходит по тем же закономерностям, что и эволюция всех живых существ, - добавляет кандидат биологических наук, руководитель лабораторного подразделения НИИ антимикробной химиотерапии Михаил Эйдельштейн. - У бактерий возникают случайные изменения, то есть мутации в ДНК, как и у всех организмов. В то же время микробы более пластичны, гораздо быстрее делятся и размножаются. Поэтому у них происходит гораздо больше мутаций, чем у других существ. И даже в отсутствие антибиотика резистентность может существовать у отдельных микробных клеток с частотой десять в минус шестой - минус двадцатой степени. То есть на триллион бактериальных клеток может появиться одна, несущая случайную мутацию, благодаря которой она будет устойчива к антибиотикам.

- Что происходит, когда мы применяем антибиотик? Мы уничтожаем чувствительные к нему бактериальные клетки, - продолжает Эйдельштейн. - Но если при этом резистентная бактериальная клетка не погибла - например, наша иммунная система не справилась с ней, то на фоне применения антибиотика может начаться селективное (избирательное. - Авт.) размножение именно этих резистентных клеток. Так формируется новый устойчивый штамм бактерии.

К сожалению, сейчас мы наблюдаем движение от монорезистентности (устойчивости к отдельным антибиотикам) к накоплению устойчивости к разным классам антибиотиков, полирезистентности, говорят эксперты. А в некоторых случаях отмечается эволюция в сторону экстремальной резистентности или даже пан-резистентности. Речь идет о возникновении суперзащищенных бактерий, против которых бессильны вообще все существующие и разрабатываемые антибиотики.

В ТЕМУ

Как супербактерии захватывают мир

Распространение резистентности может быть очень быстрым, предупреждают микробиологи. В 2008 году в индопакистанском регионе начались заражения людей бактериальной инфекцией, которую не брали никакие антибиотики. Случаев было относительно немного, но сам факт полирезистентности микроба встревожил ученых. В 2009 году секрет непобедимости бактерий открыла группа ученых из Нью-Дели (Индия). Выяснилось, что микробы в ходе мутаций приобрели особый вариант гена, отвечающего за выработку фермента под названием металло-бета-лактамаза. Новый вид фермента способен расщеплять различные антибиотики и делать «неприступными» самые разные виды бактерий (поскольку микробы способны передавать «гены резистентности» не только собратьям своего видам, но и другим видам бактерий).

- Уже в 2010 году стало известно, что штаммы супербактерий глобально распространены по всему миру, - рассказывает Михаил Эйдельштейн. - В основном это связано с поездками людей в страны индопакистанского региона и перемещением в разные страны мира.

Случаи заражения были выявлены в Швеции, Бельгии, США, Канаде, Великобритании. Эксперты говорят, что у большинства больных супермикробы попали в организм во время пребывания в больницах Юго-Восточной Азии. То есть устойчивые к антибиотикам бактерии встречаются главным образом в виде внутрибольничных инфекций.

- Другой пример - опаснейшая бактерия синегнойная палочка, - говорит Эйдельштейн. - В 2002 году мы зарегистрировали первые случаи резистентных микробов в Москве и Омске, а к 2010 году они были уже в 33 городах трех соседних стран, России, Белоруссии и Казахстана. Общая доля таких штаммов среди возбудителей внутрибольничных инфекций - 29%.

КОНКРЕТНО

Двенадцать главных микробов-убийц

Этот список самых опасных устойчивых к антибиотикам бактерий составили эксперты Всемирной организации здравоохранения. Перечень предназначен в первую очередь для правительств государств, ученых и фармкомпаний, поясняют специалисты. Это ориентир: для каких инфекций в первую очередь нужно разрабатывать антибиотики нового поколения.

I. Первостепенная важность

1. Акинетобактерия Баумана.

Устойчивость: к антибиотикам класса «карбапенемы» (это единственная разновидность антибиотиков, способных справляться с такими инфекциями).

Угрозы: вызывает серьезные инфекции дыхательных путей, кровеносной системы. Самая распространенная форма инфекции — госпитальная пневмония.

2. Синегнойная палочка.

Устойчивость: к карбапенемам.

Угрозы: серьезные инфекции дыхательных путей, кровеносной системы. Это одна из ведущих и самых опасных внутрибольничных инфекций.

3. Энтеробактерии.

Устойчивость: к карбапенемам и штаммам, продуцирующим бета-лактамазы расширенного спектра действия.

Угрозы: серьезные инфекции дыхательных путей, мочевой и кровеносной систем.

II. Высокий приоритет важности

4. Энтерококки фэциум.

Устойчивость: к ванкомицину.

Угрозы: инфекции мочеполовой и кровеносной системы.

5. Золотистый стафилококк.

Устойчивость: к метициллину, ванкомицину.

Угрозы: инфекции дыхательных путей, кровеносной, мочеполовой системы, поражения кожи.

6. Хеликобактер пилори.

Устойчивость: к кларитромицину.

Угрозы: язва желудка.

7. Кампилобактеры.

Устойчивость: к фторхинолону.

Угрозы: острые диарейные заболевания, сопровождающиеся болями в животе, лихорадкой. Возможны кровотечения.

8. Сальмолнелла.

Устойчивость: к фторхинолону.

Угрозы: тяжелые диарейные заболевания.

9. Гонококки.

Устойчивость: к фторхинолону, цефалоспорину

Угрозы: гонорея, может привести к бесплодию

III. Средний приоритет важности

10. Пневмококк.

Устойчивость: к пенициллину.

Угрозы: инфекции дыхательных путей, менингит, заражение крови.

11. Гемофильная палочка.

Устойчивость: к ампициллину.

Угрозы: инфекции дыхательных путей, уха, менингит, заражение крови, суставные, кожные инфекции.

12. Шигеллы.

Устойчивость: к фторхинолону.

Угрозы: тяжелые диарейные заболевания с риском развития почечной недостаточности.

ПРИМЕЧАНИЕ: ОСТОРОЖНО, НО БЕЗ ПАНИКИ

Этот список не означает, что, если человек, скажем, заболел сальмонеллезом или шигеллезом, то он окажется полностью беззащитным перед супермикробом и погибнет. Во-первых, некоторые инфекции может победить сам иммунитет больного, даже без антибактериальной поддержки.

Во-вторых, устойчивы к антибиотикам определенные штаммы (разновидности) упомянутых бактерий. То есть человеку должно «повезти» заразиться именно таким опасным штаммом. Наиболее часто эти монстры встречаются в составе внутрибольничных инфекций. В стационарах врачам приходится использовать большое количество антибиотиков, и из-за этого выше риск возникновения резистентных микроорганизмов. В том числе по этой причине сейчас во всем мире принимаются меры, чтобы пациенты проводили поменьше времени на больничных койках и могли долечиваться амбулаторно, поясняют эксперты.

Продолжение следует. В следующей части материала читайте о том, насколько распространены антибиотики в продуктах, почему они могут провоцировать ожирение у людей даже при нормальной калорийности и какие меры советуют принимать нам всем ученые и врачи, чтобы не допускать роста антибиотикорезистентности.