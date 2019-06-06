ВКонтакте запустила городскую ленту новостей в Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде

ВКонтакте запустила городскую ленту новостей. В ней пользователи смогут найти материалы, актуальные для их региона: анонсы событий, новости, тематические записи и публикации местных авторов. Нововведение доступно в городах, где работают региональные представительства ВКонтакте: Екатеринбурге, Казани и Нижнем Новгороде.

Новая лента станет отдельной вкладкой в ленте новостей. Её смогут включить пользователи, которые указали в своём профиле ВКонтакте один из городов программы, и те, кто находится в нём или окрестностях. Также активировать ленту можно по ссылке: Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород. На первом этапе в городской ленте можно будет найти материалы от СМИ, популярных авторов и крупных сообществ, освещающих региональную повестку и заранее отобранных региональными представителями VK.

В будущем в городской ленте смогут оказаться публикации любого автора. Для этого пользователям нужно создавать уникальные материалы, интересные широкому кругу читателей, и соблюдать правила ВКонтакте.

Екатерина Якушева, руководитель группы по работе с медиа ВКонтакте:

«Городские ленты новостей — это первый итог нашей программы региональных представителей. Мы лично познакомились с сотнями создателей контента, запустили совместные партнерские проекты с медиа и авторами, собрали обратную связь. Сегодня мы начинаем первый масштабный продуктовый эксперимент — пользователи Казани, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода смогут быстро узнавать о важных событиях, общаться и открывать для себя новых создателей контента».

Тематические ленты Команда ВКонтакте уже запускала для освещения крупных международных соревнований. Так, следить за ходом событий в отдельной новостной вкладке могли болельщики во время Зимней универсиады в Красноярске, Чемпионата мира по футболу в России и крупнейшего киберспортивного турнира The International.