«Россети» заключили соглашения с Адыгеей в интересах потребителей

В Адыгее будут создаваться условия для исключения коммерческих потерь электроэнергии в сетях, минимизации аварийности, повышения доступности электросетевой инфраструктуры. В частности, в строительство высоковольтных объектов на территории республики планируется инвестировать 5 млрд. рублей. Здесь же будут проведены широкомасштабные учения энергетиков юга России.

Для «Россети Кубань» будет установлен долгосрочный тариф, а в необходимой валовой выручке этой компании останутся все средства, полученные за счет повышения эффективности. Такое условие будет действовать не меньше 10 лет.

А повысить эффективность планируют за счет перехода на единое управление энергетическими объектами. Сейчас они находятся как в собственности региона, так и в частных руках. Консолидация на базе «Россети Кубань» должна значительно повысить производственные показатели, сократить капитальные и операционные издержки, придаст импульс внедрению передовых технологий.

Все это позволит «Россетям» реализовать в Адыгее концепцию «Цифровая трансформация 2030», которую компания внедряет на всех территориях своего присутствия. А это значит, что будет достигнут высочайший уровень надежности, безопасности и качества электроснабжения потребителей. И что важно, будут развиваться действующие производства и строиться новые, что создаст дополнительные рабочие места в регионе.

-Достигнутые договоренности свидетельствуют о едином взгляде группы «Россети» и властей республики Адыгея на важность построения новейшей инфраструктуры, позволяющей раскрыть весь социально-экономический потенциал региона и создать дополнительный комфорт для жизни местных жителей. Реализация положений подписанных сегодня соглашений создает необходимые условия для стабильного развития электросетевого комплекса, его модернизации с внедрением цифровых технологий управления и предоставления услуг высочайшего качества», - прокомментировал событие генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.