Грузинское гостеприимство: «Добро пожаловать или Вход запрещен, оккупанты дорогие»

Отдохнуть в Грузию едут миллионы россиян. Еще тысячи отправляются туда жить и обслуживать этот турпоток. Большинство квартир в отелях-новостройках Батуми скупают русские. Зачем? И что скрыто от туристических глаз за знаменитым кавказским гостеприимством?

НЕ КУПИШЬ, ТАК ЗАПЛАТИШЬ

«Последние места в бесплатный тур за недвижимостью! Солнечный Батуми ждет вас». «Квартиры у моря в Грузии за 1,5 миллиона рублей»... В духе пляжных продавцов вареной кукурузы рекламщики завлекают россиян из каждого утюга - радио, ТВ, интернета. Значит спрос есть? И едут наши люди?

- В программе ближайшего тура ужин с Вахтангом Кикабидзе, - радостно сообщают мне в московском офисе грузинского застройщика. - А для следующей группы - билеты на концерт Элтона Джона. Проживание в отеле Мариотт.

В отелях и кафе - одни русскиеФото: Василиса НИКОЛАЕВА

- Стоп! Зачем Мариотт? Я хочу в ваших домах пожить, посмотреть, что вы строите.

Девушка на том конце провода явно погрустнела. Тут же выясняется, что «бесплатно» только тем, кто купит квартиру по итогам тура. Остальным 3 дня в солнечном Батуми обойдутся в 65 000 рублей! Однако...

- Но вам понравятся наши апартаменты! Все довольны, берут! Оформление в собственность за один день по русскому паспорту. Никаких налогов. Кредиты. Первый взнос всего 4500 евро, - тараторят на том конце провода.

- Спасибо, я уже ездила в Грецию в шуб-тур за 1 евро (лохотрон, когда возят по фабрикам с задранными ценами. Не купил? Оплати билеты и отель).

Договариваемся все же, что я прилечу сама и поживу не в отеле, а в доме застройщика.

И ТУТ БАЦ - ТУРИЗМ

История, кажущаяся почти забытой, на самом деле была совсем недавно. Революция роз в 2004-м, приход к власти Саакашвили. Грузия резко берет курс на Запад и в НАТО. И началось. «Россия - оккупант, 200-летнее русское иго». Чего только не было. Российскую военную базу из Грузии выдворили, музей «оккупации» возвели, вместо вина поставляли, как сами признавались, «фекалии». Все кончилось августом 2008-го, когда грузинская армия вторглась в Южную Осетию, накрыв артиллерией и российских миротворцев. Ну, и получила...

В Батуми в 2018 году, на годовщину начала войны с Южной Осетией. Фото: akapapashvili/instagram.com

Теперь в Тбилиси это называют не иначе как русско-грузинской войной. Каждый год устраивают траурные митинги, костеря «оккупанта» (Россию, конечно).

И тут бац - туризм. Дома для русских строят, только приезжай и бери. Получается, как в том фильме - тут помню, а тут не помню, что ли?

В Европу Грузия пошла тропой, вымощенной деньгами туристов из России. Тблилиси отменил даже визы для россиян, хотя отношения с Москвой восстанавливать показательно не собирается. Оно и понятно, наш турист - неприхотлив и щедр. Попробуй, затащи в Грузию француза или американца. А русские - сами поедут, по зову советской еще ностальгии по грузинским шашлыкам и Киндзмараули. А деньги, как говорится, не пахнут.

Для Грузии мы окупантыФото: Василиса НИКОЛАЕВА

ПРОЖИВАНИЕ С ВИДОМ НА ВОЙНУ

Доходами от туризма в Тбилиси гордятся, в 2019-м ожидают $4 миллиарда (в прошлом было $3,5 млрд.). В 2018-м интуристов в Грузии побывало больше, чем самих жителей - 8,5 миллионов. Из них русских только официально - 2,1 миллиона. Неофициально - гораздо больше. А по ощущениям - вообще одни русские!

Переселенцев с российским паспортом, уезжающих сюда насовсем, пока никто не считает. Но их немало. Пожить в Грузию едут айтишники, которым где компьютер, там и дом. Туроператоры, которым где турист, там и хорошо. Уставшие от морозов «климатические беженцы», зимующие в Закавказье на деньги от сдачи московского жилья.

В интернете эти переселенцы (если забыть, что несколько лет подряд Тбилиси активно спонсирует лояльных блоггеров) свою новую жизнь они хвалят наперебой: теплая страна, где все всех любят.

Что ж там творится в этой Грузии?

«МАЙАМИ? НЕТ, НИЦЦА!»

В аэропорту Батуми меня встречает представитель фирмы Иракли в костюме-тройке. Ехать всего минут 10.

- Ого, это уже центр города?

- Когда-то была окраина, но теперь уже центр, - гордо сообщает мне он.

- Прокатите меня по городу. Где тут у вас главная площадь?

«Грузинский Лас-Вегас» своеобразен. Обшарпанные и обитые профнастилом жуткие трущобы тык-в-тык соседствуют с гигантскими новостройками. Кругом краны, цементовозы, рабочие в касках и туристы, такси, велосипеды. Береговая линия (а она бесконечна) застраивается, застраивается… При этом брошенный, беззубый недострой соседствует с уродливыми домами откуда-то из 80-х и 70-х с мило так вывешенным на веревках бельем. Драные простыни, дешевые пальто… Толстая грузинка смачно курит на захламленном балконе, выпуская дым в сторону небоскребов. Все вперемешку и обрамлено шикарным приморским бульваром, заложенным еще при русском императоре Александре II. За 150 лет деревья стали очень большие.

- На Майами похоже… - замечаю я.

- На Ниццу, - со знанием дела говорит мой проводник. - Скоро как во Франции будем жить.

На самом деле жителей Батуми можно понять. Город действительно очень изменился за какие-то последние 15 лет. До 2004 года в Батуми даже свет давали на пару часов в день. Все топили в прямо в квартирах буржуйки, зимой дым от них окутывал город. А теперь - фонтаны, казино, рестораны. Туристическая витрина Грузии, как любил говорить Саакашвили. И бросил все силы, чтобы доказать это миру.

- Вы не думайте, у нас тут никакой политики. Приезжай, живи, работай. Русский, не русский - все спокойно.

Да я и не думала пока.

ДОМ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ

Лайфхак: не надо платить 50 лари (около 1100 рублей) за подъем на смотровую площадку саакашвилевской башни «Алфавит». Запишитесь на просмотр апартаментов в одну из новостроек. Начиная с 40-го этажа панорама шикарнейшая. Видно даже снежные вершины Кавказского хребта.

Сам дом мне попался - муравейник. Один подъезд, 3200 (!) квартир. Из которых только 83 остались непроданными. Что будет, если все жильцы окажутся здесь одновременно, да еще с женами, детьми? Мама дорогая!

- И это за 1,5 года, - с гордостью сообщает менеджер, показывая раскладку квартир. Зачем-то все они подписаны национальностями покупателей - Украина, Россия, Россия, Грузия...

- А что грузинов-то мало так?

- Да им-то для чего? Все у родни живут. Пойдемте, покажу самые дорогие квартиры, - видя мое изумленное лицо от крошечной «однушки-студии» (за $52 000) говорит риелторша.

Тесные трешки ($80 000) - прямо у лифта. И это реально привилегия похлеще панорамного вида - больше шансов уехать вниз без очереди.

Уличная жизнь в БатумиФото: Василиса НИКОЛАЕВА

- Но эти вот конкретно уже проданы. Вот та, что слева - русской семье. А справа - украинцы. У нас тут дружба народов. Часто смешанные группы (приезжие в тур за недвижимостью, - авт.) - Россия, Украина, Белоруссия. На праздничном ужине тосты все за дружбу. И песни наши, советские. Русские и украинцы даже потом договариваются и берут соседние апартаменты, чтобы дружить домами.

Представляю себе эту картину, одурманенный бесплатным сыром в виде «халявной» поездки, щедро опоенные грузинским вином на завтрак, обед и ужин, подпевая: «А нам все равно, а нам все равно...», простой народ из России и Украины подмахивает контракт на ипотеку.

Тему политики все продавцы этих квартир старательно избегают. А на прямой вопрос в лоб - а если завтра война? - у всех менеджеров (проверено!) есть заготовка.

- Да, дипотношений нет. Но самолеты же летают. Прямые рейсы. Право собственности дает гарантии. Да и никто не обидит простого человека в Грузии, - и тут же уходят от темы, как и моя риэлтор. - А вы для себя смотрите?

Вид на городФото: Василиса НИКОЛАЕВА

- Да, хочу сюда вот переехать насовсем? Как думаете, приживусь?

- Нууу, у нас тут больше для отпуска берут. Отдохнуть с семьей. А в остальное время мы поможем найти арендаторов на ваши апартаменты. 30 долларов за ночь. В месяц 900 получается. Так за 4 года квартира окупит сама себя. Очень выгодно... - затараторила девушка текст, который я уже слышала раз тридцать от всех менеджеров.

Про быструю окупаемость - это, конечно, лапша на уши. Подтвердит сходу любой риелтор, не связанный контрактом с застройщиком небоскребов на набережной. Летом еще можно рассчитывать на прибыль. Остальные 9 месяцев - вряд ли. Об этом в рекламных турах, конечно, умалчивают.

Но надо отдать должное находчивым грузинам - схема для них беспроигрышная. За чужие деньги построить дом и сдавать его, зарабатывая дальше. А уж выгодно втюхать что-либо - у кавказцев в крови. Тут им нет равных.

Теперь по такому принципу в Батуми продается каждая квартира, даже в самом скромном доме. Отсюда второй лайфак - если все же надумаете брать, не ведитесь на верхние этажи. Вид красивый, да. Но снизу номера телефона на объявлении «СДАЕТСЯ» не будет видно. А такие буквально на каждом столбе и балконе.

«СДАЕТСЯ». Такие объявления на каждом шагуФото: Василиса НИКОЛАЕВА

ЖВАЧКА ИЗ ДЕТСТВА

Вечером выхожу на улицу. Но не в кафе на набережную, моя цель - ларек в хрущевках, с двух сторон зажатых модными новостройками. Что сами местные думают про все это великолепие? Дешевые помидоры (из Турции), сулугуни (из ближайшей деревни). Разговоры в «советских» дворах. Тут другая жизнь, без лоска. Не подъезжают такси с подвыпившими отдыхающими, нет охраны. Дети играют во дворе, тетки сидят на лавочке с семечками.

- Настроили, да. Нравится? Ну как сказать… Сигареты с балконов на нас летят. Раньше летом мы все свои квартиры сдавали, зарабатывали. А теперь все. У меня в двушке евроремонт. За 20 долларов ночь. Никто не берет. Одни сняли по интернету, приехали, так женщина заходить внутрь даже отказалась. Устроила мужу истерику - страшный подъезд, говорит. У вас в Москве таких домов нету что ли?

Тут другая жизнь, без лоскаФото: Василиса НИКОЛАЕВА

- У нас хрущевки сносят...

- И нас скоро снесут, наверное. На всех этих рекламных картинках наших домов даже нет. Забыли, наверное, нарисовать. - Ухмыляется мой собеседник. - Или замаскировали. Мы тут бедные родственники. А ты где живешь? Там? Эээээ, зачэм? У меня 20 долларов за ночь. Тебе за 10, красивый дэвушка. Поехали завтра на красивый пляж тебя отвезу.

Начинаю пятиться от этих навязчивых комплиментов.

- Подожди, кое-что дам.

О, нет. Опять визитку с услугами экскурсий или такси. Но...

- На тебе жвачку. Из сосновой смолы. Как в детстве. Попробуй.

«СРАЗУ ВИДНО - У ТЕБЯ ДЕНЬГИ ЕСТЬ»

- Летом, когда грузины уезжают на заработки в Турцию собирать чай (заметьте, из такого «прибыльного и процветающего для бизнеса Батуми», - авт.), такое чувство, что в городе одни приезжие, - говорит мне таксист. И добавляет, - Очень много русских сюда переехали и украинцы. Турки и арабы едут в казино играть. У них же, у мусульман, запрещено.

Спальный район БатумиФото: Василиса НИКОЛАЕВА

- А таксистами не работают наши тут?

- Нет! А зачем им в такси? У русских деньги есть. А баранку крутить не выгодно. 5 лари (110 рублей) по городу.

- Как 5? Вы же с меня 10 попросили!

- У вас в Москве, говорят, в три раза больше. Вот по тебе сразу видно, что у тебя деньги есть.

Число русских и украинцев, переехавших в Батуми за последние лет 5 и правда зашкаливает. Они везде! Захожу в первое попавшееся кафе, оказывается - с русской хозяйкой. Кухня грузинская, но порции маленькие, безвкусные. Как на бизнес-ланче в спальном районе Москвы. Цены тоже московские.

- Я из Екатеринбурга. Долго жила в Питере, - рассказывает хозяйка заведения, томно затягиваясь сигареткой. - Потом все надоело, эти дожди, серость…

- Батуми советские синоптики в шутку называли мочевым пузырем страны - самый дождливый город.

- Да, но в Питере дожди другие. Вот продала все в России, купила это помещение. Сделала ремонт. Сама.

- Окупилось?

-… Работаем. Как там Рашка? - пренебрежительно спрашивает рестораторша.

- Нормально, - говорю. - А что тут правда проще дело начать?

Рассказывает мне с придыханием, что зарегистрировать ООО можно буквально за час.

- И это с русским паспортом! Даже прописка местная не нужна. Просто идешь в дом юстиции - красивое здание на набережной - и все. Налог на прибыль у ИП в прошлом году снизили до 1%. ООО платит 15% от прибыли, или 20% от оборота.

Пенсия в Грузии - 200 лари. Это около 4700 рублей. Многие пенсионеры побираются.Фото: Василиса НИКОЛАЕВА

- С бизнеса покрупнее серьезнее берут? А проверки?

- Проверки? Проверки есть, да... Но тут такая демократия, я обалдеваю. Никакие бумажки не нужны. У нас в России так никогда не будет.

Пока мы болтаем, за столик присаживаются работницы кафе. Ничем не заняты, посетителей кроме меня нет. Обсуждают, что бы им такого сделать, чтобы народу побольше приходило.

- Да успокойся, - ухмыляется рыжая кухарка. - Пойдет сезон, туристы попрут. Девушка, а вы откуда. Из Москвы? О, видишь, уже поехал народ.

Опять можно только позавидовать грузинской смекалке. Пустили всех, кто хочет. Дали право работать и создавать рабочие места. Кто не справится - сам домой свалит - ни жилья, ни пособий для мигрантов нет. Кто останется, тоже плюс - все в экономику страны. Налоги-то никто не отменял. Сегодня их снижают, дают раскрутиться. А завтра? Завтра - посмотрим. Такой креативный класс да еще со своим капиталом - любой стране не помешает. Вы работайте, развивайтесь, а ваши деньги - это и наши деньги.

«А НА ЧТО ЗДЕСЬ ЖИТЬ БУДЕТЕ?»

- Здравствуйте! Я вот хочу переехать, дочка 13 лет, в 7-ой класс в сентябре пойдет. Есть места? - спрашиваю я у завуча-грузинки в одной из трех в Батуми школ с русской секцией.

- Вот скажите мне, а на что вы тут у нас жить собираетесь? - сходу переходит к делу педагог со стажем. Я аж растерялась.

- Ну… квартиру в Москве сдам. Подработку найду по интернету, - сочиняю я.

- Ааааа, тогда ладно, - улыбается она. - Квартиру за сколько твою можно сдать? 600 долларов. Ну может и хватит. А-то некоторые переезжают, думая, что тут у нас работы и денег куры не клюют. В фейсбуке на «Барахолка Батуми» на прошлой неделе одна русская написала: «Я вот приехала, а работы нет. Что делать?». Мы всей школой смеялись. Да сами местные тут не знают, что делать и куда пристроиться. А так вот безрассудно приехать, думая, что здесь золотые горы. Наши наоборот - все в Москву хотят. Ну или в Европу. А здесь у нас что?

Вообще у меня родня в Москве живет. Раньше бывало я по 2 раза в неделю к вам летала погулять. А теперь не выбраться, билеты на самолет дорогие.

- Ну что, возьмете мою девочку? - обрываю я поток воспоминаний.

- Возьмем. Или могу подсказать где платная школа.

В грузинской школе не поймешь когда перемена, когда урок. Ор из каждого класса несусветный. На улице у выхода кучкуются мамаши славянской наружности.

- Нравится вам эта школа?

- Да, да, хорошая. Учителя советской закалки, текучки нет. Тут им работу терять не хочется никому. С грузинским справляемся, репетиторов берем если что. Вы в какой класс? В седьмой? Там учитель истории хорошая. Объяснит. А то послушаешь - у грузин тут одни войны сплошные были. Черт в них ногу сломит.

Старый БатумиФото: Василиса НИКОЛАЕВА

«НЕ ПОНИМАЮ ПО-РУССКИ»

Как одну из основных привилегий покупки жилья в Батуми продавцы преподносят, что здесь все говорят по-русски. Большинство - да. Но стабильно раз-два в день мне попадались те, кто ни слова не знает. Грузинская молодежь говорит уже с трудом. У всех закачен онлайн переводчик. Лет через 10 таких, уверена, станет еще больше.

- Я ваш язык в школе уже не учил, но у нас в семье по-русски разговаривают, - объясняет 20-летний грузин, продавец в винном магазине, который открыла Люся из России. - И то, что я знаю русский, теперь большой плюс. Иначе работы не найти.

- И хорошая эта считается работа?

- Рабская. Мне за 12 часовую смену платят 25 лари (около 600 рублей). Столько пачка сигарет стоит. Но хоть какая-то. Вообще-то я закончил мореходку, скорой пойду в рейс на полгода. Там обещают 1000 долларов в месяц.

Не забывает русский и украинец Егор Скриб. Он живет в Батуми 4 года, держит маленькую турфирму.

- Грузины хоть и говорят, что идут в Европу и что Америка лучший друг, без России никуда (украинцы стало быть тоже? - авт.). Не дай бог перестанут ездить туристы от вас, тут всем быстро крышка. Так что все учат русский, несмотря на то, что Саакашвили его как бы убрал из школьной программы.

Но когда не выгодно, то знание кириллицы забывается моментально. Мои соседи по «шикарным апартаментам у моря» - молодежная грузинская тусовка. С утра до ночи у них орет музыка, танцы. Картонные стены от звуков не защищают. Услышав меня за стенкой они притихли. Думаю, пойду скажу, что мне их музыка не мешает.

- Sorry. I do not understand russian (Извините, я не понимаю по-русски, - авт.), - открывает мне дверь красивая грузинка.

По английски говорю ей, что можете веселиться дальше, мне ок.

- Спасибо, спасибо! - от радости забыв, какой язык она понимает, отвечает соседка. - У нас тут свадьба. Друзья женятся.

После этого мне в дверь стучали пару раз. Наверное пригласить хотели. Но я уже не вышла. Языковой барьер, знаете ли.

Как одну из основных привилегий покупки жилья в Батуми продавцы преподносят, что здесь все говорят по-русскиФото: Василиса НИКОЛАЕВА

- Отказ от русского - большая ошибка, - говорит «КП» грузинский политолог Гиви Гвития. - Конечно он постепенно исчезает с такой-то политикой. Телекомпании тут за редким исключением показывают программы и фильмы на русском. В школах его тоже дают не больше двух часов в неделю. Дети, что родились в 2000-х, русский знают очень плохо. Вот английский - строго обязательный предмет, и в грузинских школах он занял место русского. Саакашвили любил повторять, что страна говорящая на русском - легкая мишень для российской «мягкой силы». Но отказ от русского затрудняет общение и с ближайшими соседями - Азербайджан, Армения, другие страны СНГ - все по-русски говорят. У такой маленькой страны, как Грузия нет другого выбора, чем знать как можно больше языков. Тем более, у Грузии есть амбиции стать туристической державой. А кто к нам приезжает? Статистику откройте - большинство из русскоговорящих стран. Уже сейчас кто не знает русского — теряется на рынке труда.

«У НИХ НА КАЖДОМ ЗАСТОЛЬЕ ТОСТЫ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ»

Где же заканчивается гостеприимство и начинается политика?

В Тбилиси парадокс усиливается. Вроде все тебя любят. Никто туриста не обидит, обслужат, подскажут, напоят и накормят. Все знакомятся и искренне так волнуются: «Ну как, нравится вам у нас в Грузии?». В отелях и кафе - одни русские.

С другой стороны, на улицах тут и там надписи: «Россия оккупант», а некоторые политики и сейчас не стесняясь высказываются о нелюбви к Москве. По грузинскому ТВ регулярно показывают расследования о том, как тайные «русские олигархи» мешают строить порт в Батуми. Цитата: «Специально, чтобы Грузия не развивалась и не богатела». Показывают границу с Южной Осетией у Гори, где якобы каждый месяц погранстолбы все отодвигаются вглубь Грузии, так что «русская оккупация тихо идет».

Так где же кончается грузинское гостеприимство и начинается политика? А ровно где хоть капля политики, там уже дружбы ни на грош. Ты отдыхай себе, работай. Но не лезь куда не следует.

Магазин ковров в ТбилисиФото: Василиса НИКОЛАЕВА

Да, для россиян въезд без визы. Но получить гражданство и даже вид на жительство гораздо сложнее. И не только для приехавших сюда поработать.

- Я в шоке! - говорит подруга. Она полгода назад вышла замуж за грузина и уехала из Ростова-на-Дону в Тбилиси. - Даже вид на жительство чтобы получить, будь добр или купи недвижимости на $35 000 и выше. Либо открой фирму с уставным капиталом от 40 000 лари (1 миллион рублей). И это вообще не дает никакого права на гражданство.

- Абхазию и Осетию грузины уже забыли?

- Нет! Никогда. Эта заноза глубоко сидит. У грузин на каждом застолье тосты за возвращение земель. В Батуми в прошлом году на годовщину начала войны с Южной Осетией в центре города повесили огромный плакат: «Я грузин и русские оккупировали мою страну». И в этом году тоже самое будет, все это знают. Готовятся. Под хештегом «Россия оккупант» тысячи фото и простых грузин, и политиков, и даже дизайнеров, выпускающих футболки, сумки и кошельки с такими же надписями.

Так Грузия и идет «в Европу» по пачкам денег из России.