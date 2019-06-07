Опережая болезнь

Виктория Дворниченко, главный врач медицинской организации и главный онколог Иркутской области, доктор медицинских наук, профессор:

Рак – очень коварная болезнь, которая периодически озадачивает специалистов новыми проявлениями и формами. А значит, нельзя стоять на месте и такой медицинской отрасли, как онкология. Это очень хорошо понимают в Иркутске, где расположен один из ведущих в стране ГБУЗ «Областной онкологический диспансер».

– Дальнейшее развитие нашего диспансера подчинено двум основным и взаимо-связанным целям: это ранняя диагностика заболевания и снижение смертности, – поясняет Виктория Дворниченко. – Ориентирами на этом пути для нас сегодня служат показатели, заданные региональной программой «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Согласно им, к 2024 году смертность от злокачественных новообразований не должна превышать 189 случаев на 100 тысяч населения, а долю онкологических заболеваний, выявленных на ранних, I и II стадиях, необходимо довести как минимум до 59%.

И коллектив диспансера уверенно идет к поставленным целям. Для того чтобы выявлять болезнь в зародыше, пока она еще поддается излечению, онкологическая служба Приангарья активно внедряет на территории всего региона скрининговые программы, ориентированные на самые распространенные формы рака. Ведется большая и плодотворная работа с общей лечебной сетью, имеющая своей главной задачей повышение эффективности диспансеризации и профосмотров населения. Специалисты диспансера курируют деятельность амбулаторных центров профилактики онкозаболеваний, где местные жители, попадающие в группы риска, могут пройти все необходимые исследования. Работающая на базе онкодиспансера кафедра онкологии Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования уделяет огромное внимание подготовке кадров для больниц и поликлиник области.

Однако вовремя выявлять чуму XX и XXI века – это лишь полдела, ее необходимо еще грамотно и квалифицированно лечить. Этому посвящены усилия всего коллектива диспансера. Каждый из 27 хирургических столов используется с максимальной загрузкой: ежегодно проводится более 20 тысяч оперативных вмешательств, включая самые сложные, такие как, например, нейрохирургические операции на головном мозге и позвоночнике, эндопротезирование суставов, реконструктивная пластика.

Кроме того, иркутские онкологи одни из немногих в стране овладели технологией пересадки стволовых клеток. Еще в 2016 году в стенах диспансера была проведена первая аутотрансплантация костного мозга, при которой биологический материал забирается у самого пациента. А в начале 2019-го впервые осуществили и гораздо более сложную пересадку донорских стволовых клеток. Таким образом, ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» стал 13-м центром в России и единственным от Новосибирска до Владивостока, выполняющим аллогенную трансплантацию костного мозга.

Виктория Дворниченко, главный врач медицинской организации и главный онколог Иркутской области, доктор медицинских наук, профессор

В ближайшем будущем в иркутском онкодиспансере начнут осуществлять и трансплантацию печени. Центр ядерной медицины, к созданию которого приступили прошлым летом, откроет перед иркутскими пациентами широчайшие возможности лучевой, протонной и радионуклидной терапии. Также им станет доступна ювелирная точность диагностики, осуществляемой при помощи позитронно-эмиссионной томографии: новый радиологический корпус онкодиспансера будет включать в себя и ПЭТ-центр.

– Значение этого большого проекта для Иркутской области, для пациентов региона и всей страны сложно переоценить. Тысячи людей нуждаются в специализированной высокотехнологичной медицинской помощи с применением радиологических методов. Этот проект приведет иркутских медиков, онкологов на совершенно новый квалификационный уровень, – отметил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, специально прилетавший в Иркутск, чтобы присутствовать при начале этой «стройки века».

Материал из спецвыпуска «Россия и мир: устойчивое развитие», посвященного ПМЭФ-2019