Дональд Трамп: Генсек НАТО — мой самый большой фанат

На полях Нормандии, где западные союзники празднуют 75-летие открытия второго фронта, американский лидер дал большое интервью телеканалу Fox News. По этому случаю основную траурную церемонию даже задержали — Трамп общался с ведущей «Фокса», Лаурой Инграхам, весьма долго. Приводим самые интересные фрагменты — о «русском деле» и отношениях с Европой.

О разногласиях в НАТО

Генсек [Североатлантического Альянса] Йенс Столтенберг — пожалуй, самый большой мой фанат. Он на днях речь держал. Сказал, без Трампа не было бы НАТО. Члены Организации уже направили в её бюджет $100 миллиардов.

О «русском деле» и расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера

Думаю, у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Они были подпорчены лживой «охотой на ведьм» (двухлетним расследованием Мюллера о «русских связях Трампа», которое окончилось ничем — прим. ред.). Я допускаю возможность улучшения отношений с Россией в ходе моего президентства.

Об американских бойцах в Нормандии-1944

Вы — величайшие из когда-либо живших американцев. Вы гордость нашей нации и слава нашей республики. Вы отстояли свободу, а потом вернулись домой и вновь показали, что это такое — свобода.