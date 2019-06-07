Аэрофлот и кинологи МВД провели учения

На борту макета самолета кинологи транспортной полиции в сопровождении служебных собак досматривали багаж и искали запрещенные к провозу в самолете вещества.

Основную помощь кинологам Аэрофлота оказали служебные собаки уникальной породной группы — «шалайка».

В 70-е годы известный селекционер Клим Тимофеевич Сулимов вывел гибрид шакала и оленегонной лайки. Сильная сторона шакала – невосприимчивость к жаре, а лайки – острый нюх. Так на службе у «Аэрофлота» появилась шалайка, которую еще называют собакой Сулимова.

Это некрупная, тихая и неприметная собака с добрым нравом. Но главное ее достоинство – нюх. Шалайка – единственный представитель рода псовых, который потеет в жару. Ей не надо вываливать язык, чтобы сбросить излишки тепла. А когда язык за зубами – запахи воспринимаются лучше.

Шалайка официально зарегистрирована Аэрофлотом в системе Российской кинологической федерации (РКФ). Многолетний опыт доказал, что живые «детекторы» взрывчатых веществ работают эффективнее современного оборудования. На сегодняшний день в отделе кинологического мониторинга департамента управления авиационной безопасностью Аэрофлота работают 27 человек и 50 служебных собак.

Кинологическая служба Аэрофлота регулярно удостаивается высоких оценок. В начале декабря 2018 года проект «Аэрофлот. Собака Сулимова» получил премию «Время инноваций» в категории «Биотехнологии и генная инженерия». Впервые в истории награды в области биотехнологий победила транспортно-сервисная компания, а не специализированный научный институт.

Коммуникационный проект Аэрофлота о шалайках вызвал большой отклик в англоязычном Facebook и принес компании престижные награды — гран-при и победу сразу в трех номинациях главной PR-премии мира IPRA Golden World Awards.