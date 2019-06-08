2019-06-08T15:57:03+03:00
Экономика

РЖД и ДОМ.РФ будут сотрудничать в развитии Рижского грузового двора

На месте промзоны появятся офисы и жилые дома
Поделиться:
Подписи под документом поставили генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник и генеральный директор – председатель правления РЖД Олег БелозёровПодписи под документом поставили генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник и генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозёров
Изменить размер текста:

В рамках Петербургского международного экономического форума РЖД и ДОМ.РФ заключили соглашение о совместной реализации проекта по развитию территории Рижского грузового двора в Москве. Подписи под документом поставили генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник и генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозёров.

Проект развития территории грузового двора «Москва – товарная Рижская» реализуется в целях комплексного развития территории бывшей промзоны, создания благоприятной социальной и инфраструктурной среды, а также развития объектов недвижимости РЖД.

Для реализации проекта планируется создание специальной проектной компании с участием РЖД, ДОМ.РФ, а также с привлечением инвесторов. Проект будет реализован за счет рыночных инвестиций, без привлечения средств РЖД и бюджета, в следствии этого это не скажется на тарифах для пассажиров и грузоотправителей. Концепция проекта предполагает строительство административных, коммерческих и жилых объектов в рамках комплексного развития территории города Москвы. Архитектурная концепция будет определена в рамках международного архитектурного конкурса. По завершении развития территории Рижского грузового двора (площадь 20,6 Га) в Москве будет создана новая точка общественного притяжения.

За счет реализации проектов МЦД-2 НахабиноПодольск, МЦД-3 Зеленоград – Раменское, МЦД-4 Апрелева – Железнодорожный и Большой кольцевой линии метрополитена (ТПУ «Ржевская») будет обеспечена транспортная доступность территории комплекса. Реализация проекта позволит также развить прилегающую сеть автомобильных дорог и улучшить транспортную ситуацию в районе.

14 февраля 2019 года на Российском инвестиционном форуме РЖД и ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации комплексного развития инфраструктурных проектов. Совместная работа позволит повысить эффективность использования земель железнодорожного транспорта, создать условия инвестиционной привлекательности развиваемых территорий для широкого круга потенциальных инвесторов и девелоперов, а также сформировать безопасную и благоприятную среду для жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) -2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владимир Путин пожелал национальной сборной WorldSkills Russia успеха на чемпионате мира в Казани
В ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2019) Президент России напомнил о событии мирового масштаба, которое пройдет летом 2019 года в Республике Татарстан – 45-м чемпионате мира WorldSkills Kazan 2019
Новости 24
Дело о долге Украины перед Россией будет рассмотрено в конце года
РЖД: в некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
Москва рассчитывает, что суд ООН отклонит обвинения Киева до рассмотрения по существу
На Петербургском международном экономическом форуме – 2019 заключили соглашения на 3,1 триллион рублей
Зеленский провел закрытую встречу с журналистами
МВД: задержанный журналист Голунов госпитализирован
Жертвами ливней и гроз в Индии стали не менее 26 человек
Мастера спорта по греко-римской борьбе утопили в пруду в Москве
В Москве объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за аномальной жары
В РФС оценили новость о возможном исключении России из Лиги Чемпионов
Аэропорт штата Гоа пришлось закрыть из-за пожара на полосе
Орешкин: РФ и Белоруссия продолжают обсуждать вопрос введения единой валюты
Туристический полет на МКС от NASA обойдется примерно в $60 млн
США дали Турции несколько месяцев на отказ от поставок ЗРК С-400
Пентагон разочарован отправкой турецких военных на обучение в Россию
Демократическая партия Молдавии требует отставки президента
Трамп назвал Луну частью планеты Марс
Глава крупнейшего немецкого концерна BASF поддержал "Северный поток-2"
Депутат Рады предложил судить экс-президентов Украины за госизмену
Роспотребнадзор рассказал, как спастись от жары
Дикий енот самовольно заселился в зоопарк в Германии
Помпео позитивно оценил заключение соглашения между США и Мексикой
В ДТП со школьным автобусом в Германии пострадал 21 подросток
Boeing не планировал обновлять неисправную систему 737 MAX до 2020 года
В Канаде турист открыл в музее сейф, который не могли взломать 40 лет