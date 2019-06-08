РЖД и ДОМ.РФ будут сотрудничать в развитии Рижского грузового двора

В рамках Петербургского международного экономического форума РЖД и ДОМ.РФ заключили соглашение о совместной реализации проекта по развитию территории Рижского грузового двора в Москве. Подписи под документом поставили генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник и генеральный директор – председатель правления РЖД Олег Белозёров.

Проект развития территории грузового двора «Москва – товарная Рижская» реализуется в целях комплексного развития территории бывшей промзоны, создания благоприятной социальной и инфраструктурной среды, а также развития объектов недвижимости РЖД.

Для реализации проекта планируется создание специальной проектной компании с участием РЖД, ДОМ.РФ, а также с привлечением инвесторов. Проект будет реализован за счет рыночных инвестиций, без привлечения средств РЖД и бюджета, в следствии этого это не скажется на тарифах для пассажиров и грузоотправителей. Концепция проекта предполагает строительство административных, коммерческих и жилых объектов в рамках комплексного развития территории города Москвы. Архитектурная концепция будет определена в рамках международного архитектурного конкурса. По завершении развития территории Рижского грузового двора (площадь 20,6 Га) в Москве будет создана новая точка общественного притяжения.

За счет реализации проектов МЦД-2 Нахабино – Подольск, МЦД-3 Зеленоград – Раменское, МЦД-4 Апрелева – Железнодорожный и Большой кольцевой линии метрополитена (ТПУ «Ржевская») будет обеспечена транспортная доступность территории комплекса. Реализация проекта позволит также развить прилегающую сеть автомобильных дорог и улучшить транспортную ситуацию в районе.

14 февраля 2019 года на Российском инвестиционном форуме РЖД и ДОМ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации комплексного развития инфраструктурных проектов. Совместная работа позволит повысить эффективность использования земель железнодорожного транспорта, создать условия инвестиционной привлекательности развиваемых территорий для широкого круга потенциальных инвесторов и девелоперов, а также сформировать безопасную и благоприятную среду для жителей.