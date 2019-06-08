Стали известны четыре фактора здорового образа жизни

Один из национальных приоритетов развития - рост продолжительности жизни. На ПМЭФ-2019 этому было посвящено сразу несколько сессий. Чаще всего обсуждали здоровый образ жизни.

- Нынешний форум – хороший пример того, как тема общественного здоровья может быть в различных повестках. Она может обсуждаться в контексте сельского хозяйства, культуры, экономики. Прошла красной нитью на форуме, - рассказал Олег Салагай в открытой студии "КП" на Петербургском международном экономическом форуме.

- Как его лучше продвигать?

- Существует масса способов. Главное – обеспечить снижение действия на человека факторов риска: это потребление алкоголя, табака, низкая физическая активность и нерациональное питание. Но аудитории разные и способы донесения информации - тоже. Это большой спектр активностей. Начиная от классической социальной рекламы по телевидению и заканчивая самыми современными инструментами в социальных сетях.

- Что такое здоровый образ жизни?

- Это когда вы не употребляете алкоголь, табак, занимаетесь спортом и правильно питаетесь. Здесь важен личный пример. Есть несколько региональных команд, которые продвигают интересы общественного здоровья. Например, Роман Старовойт (врио губернатора Курской области. - Ред.) и Александр Бречалов (глава Удмуртии. - Ред.).

- Минздрав и Минтруд в течение двух месяцев намерены утвердить модели корпоративной программы, направленной на пропаганду здорового образа жизни. Что это такое?

- Речь идет о корпоративной программе, которая должна создать экосистему общественного здоровья на предприятии, в организации. Это абсолютно добровольно, не носит юридически связывающего характера. Работодатель понимает, что внедрять корпоративные программы укрепления здоровья – это серьезное конкурентное преимущество и повышение продуктивности.

- Что войдет в новый пакет мер против табака?

- Он проходит обсуждение вместе с федеральными органами власти, с экспертным сообществом. Существует несколько блоков мер. Первый блок – предложения, направленные на защиту человека от табачного дыма в тех или иных местах. Например, запрет курения в автомобиле в случае, если в нем находится ребенок. Мера кажется очевидной, но она достаточно часто нарушается.

- Как это будет проверяться?

- Вы же обеспечиваете проверку наличия детского кресла в автомобиле. В этом случае тоже будут найдены способы проверки. Важно создать экосистему. Не обязательно вычленять одну меру и пытаться оценить ее эффективность. Важно, что вы формируете среду, где человек мотивирован снижать потребление табака.

Одна из главных тем международного экономического форума в Санкт-Петербурге – реализация нацпроектов, в том числе в сфере демографии. Организатор – фонд «Росконгресс». «Комсомольская правда» является информационным партнером форума.