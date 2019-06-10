2019-06-10T14:40:53+03:00
Экономика

Наука, логистика, кадры и АПК: за счет чего выиграет Новосибирск

Глава столицы Сибири Анатолий Локоть рассказал об итогах работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и объяснил, зачем городу нужны заключенные на нем соглашения
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Мэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич ЛокотьМэр Новосибирска Анатолий Евгеньевич Локоть
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С 6 по 8 июня при участии президента в России прошло одно из самых значимых событий в мире экономики и бизнеса - ПМЭФ-2019. Это ведущая площадка для представителей деловых кругов: здесь обсуждают ключевые моменты развития экономики, находят партнеров, заключают долгосрочные соглашения. Для регионов страны это отличная возможность показать себя, свои преимущества и договориться о сотрудничестве с крупными игроками российского и мирового рынка.

Новосибирскую область на форуме представила большая делегация, в состав которой вошел мэр Анатолий Локоть. Он рассказал, что город предложил потенциальным инвесторам и как это может изменить жизнь новосибирцев.

- Анатолий Евгеньевич, не секрет, что сибирские регионы традиционно славятся полезными ископаемыми. А чем для инвесторов может быть интересен Новосибирск?

- У нас иное преимущество - интеллектуальная составляющая. Мы предлагаем продукт, связанный прежде всего именно с технологиями, требующими вклада науки и интеллекта. Мы представили не конкретный продукт, а стратегию развития. Как показал форум, это привлекает не только крупные российские компании, но и инвесторов мирового уровня. На площадке ПМЭФ-2019 экономический потенциал Новосибирска представлен в проекте «Академгородок 2.0». Его цель - создать научный и инновационный центр мирового уровня.

- Есть уже какие-то конкретные планы?

- Крупная российская компания «Ситроникс» не прошла мимо умных разработок: в партнерстве с инвестором Академгородок станет базой для пилотов интеллектуальных цифровых технологий проектов «Умный город», «Безопасный город». Их задача - повысить уровень комфорта проживания в больших городах, куда стремятся перебраться все больше людей. Один из примеров - интеллектуальное управление дорожным движением для того, чтобы избежать пробок. Кроме того, «цифра» придет в образование и здравоохранение.

Еще одно преимущество Новосибирска - железная дорога. В свое время город появился именно благодаря строительству железнодорожной магистрали, поэтому развитие территории ведется в тесном сотрудничестве с РЖД. На международном форуме подписано четырехстороннее соглашение с Российскими железными дорогами, Агентством инвестиционного развития и Новосибирским транспортным терминалом. В рамках договоренности будет реализован масштабный проект - строительство крупнейшего за Уралом транспортного хаба. Это развитие нашего логистического потенциала. Его ядром станет контейнерный терминал, который сможет одновременно обеспечить несколько полносоставных поездов. Инвестиции составят 5 миллиардов рублей.

- А обсуждался ли на форуме проект «Городская электричка»?

- В свое время проект не поддержали на федеральном уровне из-за отсутствия финансирования, но мы не отказываемся от этой идеи. Есть планы использовать сотрудничество с РЖД и для реализации проекта «Городская электричка». Напомню, этот проект предусматривает развитие транспортной доступности левого берега. Главное преимущество - использование уже существующих железнодорожных путей, что не требует дополнительных затрат. Реализация первой очереди оценивается примерно в 600 миллионов рублей.

- Еще одно соглашение, которое было подписано на форуме, - с Россельхозбанком. Партнерство предусматривает развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности, но при чем здесь мегаполис?

- Мы заинтересованы в развитии агропромышленного комплекса. Новосибирск - третий в стране по численности и развитию город. Тут нам интересна, прежде всего, переработка. Хорошо, конечно, заниматься экспортом продукции на Запад и Восток, но в Новосибирске сегодня остался всего один крупный молочный завод. Я считаю, что это неправильно, и меня эта проблема тревожит. Это соглашение для нас перспективно и важно.

- Расскажите еще об одном соглашении - с Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Что оно даст Новосибирску?

- Нехватка кадров - это ключевая проблема в условиях цифровой трансформации, причем не только у нас, но в стране в целом. Ценных специалистов можно вырастить, перестроив систему профобразования. Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» выступает за новые стандарты современных рабочих профессий, меняет экзаменационную систему в колледжах и вузах, а также выступает связующим звеном между работодателями и молодыми сотрудниками. Новосибирску важно, чтобы молодые люди оставались и развивались в родном городе.

Все соглашения, которые подписываются на ПМЭФ-2019, во многом определяют будущее и Новосибирска, и региона в целом. Это и перспектива развития, и новые рабочие места, и налоги. Форум - это хорошая площадка, где аккумулирован мощный ресурс, не использовать его - преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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