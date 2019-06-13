Какие условия способствуют заживлению ран?

Главным и самым необходимым условием можно назвать чистоту раны. Речь не только о наличии в ней видимых загрязнений, которые могут быть устранены с помощью подручных средств. Скорее речь пойдёт о невидимом, но самом опасном враге заживления - микроорганизмах.

Дело в том, что любая случайная рана подвержена инфицированию вредоносными микроорганизмами, которые могут проводить к развитию осложнений (1,2). Более того, любая раневая поверхность это превосходная питательная среда для микробов. В ней содержатся необходимые им вещества, стабильная влажность и комфортная температура.

Чтобы избежать таких осложнений инфицирования раны, как отеки, воспаление, нагноение и чрезмерное рубцевание, ещё с древности активно применялись способы обеззараживания. После удаления видимых загрязнений из раны, ее следует обработать антисептиком. В домашних условиях самыми популярными антисептиками являются перекись водорода, раствор бриллиантовый зелёный, спиртовой раствор йода или хлоргексидин. При самостоятельном выборе антисептического средства ориентируйтесь на наличие у больного аллергических реакций. В случае её возникновения, применение данного средства необходимо немедленно прекратить, лучше всего обратиться к врачу.

Обработка раны должна производится чистыми руками и с использованием стерильного перевязочного материала. Повязку необходимо регулярно менять по мере пропитывания влажным отделяемым если такое имеется, либо по часам, если рана сухая.

Одним из активно препятствующих жизнедеятельности бактерий средств, являются ионы серебра. На Руси девушки на ночь клали серебряные украшения в воду, а утром умывались ей и имели превосходную кожу.

По такому же принципу в наше время создаются медицинские препараты, в состав которых входят соединения серебра, которые можно применять сразу после очищения и антисептической обработки раны. Среди таких средств, одним из наиболее эффективных для местного лечения ран и раневой инфекции, является крем Аргосульфан® (3). Лечебный эффект Аргосульфана® достигается за счет синергии 2 компонентов – сульфатиазола и серебра. Сульфатиазол – это антибактериальный компонент широкого спектра действия, который угнетает рост и размножение микроорганизмов. Ионы серебра усиливают антибактериальное действие, что позволяет получить эффективную защиту ран от инфицирования. Аргосульфан® практически не проникает в системный кровоток и не оказывает токсического действия. Препарат отпускается из аптеки без рецепта (4).

Скорость заживления раны у каждого человека индивидуальна и зависит от возраста, состояния обмена веществ, объёма ранения, условий ухода и даже времени года.

В зимний период обменные процессы протекают чуть медленнее, поэтому заживление раны летом происходит быстрее при условии соблюдения правил асептики.

Если рана длительное время не заживает, проводимые мероприятия по её очищению и уходу не дают улучшения, появились выделения в виде прозрачной или кровянистой жидкости и другие признаки воспаления, следует обратиться за медицинской помощью.

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