2019-06-10T18:23:55+03:00
Экономика

Центр «Амурский тигр» и компания Дюраселл договорились о сотрудничестве

Церемония прошла на Петербургском международном экономическом форуме на стенде «Комсомольской правды»
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Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев и генеральный директор Дюраселл в России Юрий Коротаев.Генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев и генеральный директор Дюраселл в России Юрий Коротаев.Фото: Андрей МИНАЕВ
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Подписи на документе поставили генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев и генеральный директор Дюраселл в России Юрий Коротаев.

Стороны договорились совместно работать над минимизацией воздействия человека на среду обитания амурского тигра и проводить информационные кампании, направленные на повышение уровня экологической грамотности населения.

- Дюраселл ответственно подходит к вопросам защиты окружающей среды и поэтому создает в России инфраструктуру раздельного сбора батареек, – говорит генеральный директор Дюраселл в России Юрий Коротаев. – Сегодня она насчитывает уже 800 пунктов, а до конца года их количество возрастет до 3 тысяч. С запуском нашего совместного проекта мы сделаем раздельный сбор батареек доступным для населения и гостей удаленных территорий, и, тем самым, внесем вклад в поддержание экологического благополучия заповедников.

Стороны договорились совместно работать над минимизацией воздействия человека на среду обитания амурского тигра и проводить информационные кампании, направленные на повышение уровня экологической грамотности населения. Фото: Андрей МИНАЕВ

Стороны договорились совместно работать над минимизацией воздействия человека на среду обитания амурского тигра и проводить информационные кампании, направленные на повышение уровня экологической грамотности населения.Фото: Андрей МИНАЕВ

- С момента основания Центр «Амурский тигр» при поддержке спонсоров проводит масштабную программу переоснащения инспекторов Охотнадзора и заповедников новой техникой и электронными устройствами, которые помогают специалистам в их работе, – прокомментировал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. – У этого процесса есть обратная сторона – с увеличением количества техники увеличивается количество расходуемых элементов питания. Благодаря сотрудничеству мы сможем правильно их утилизировать и тем самым минимизировать воздействие на окружающую среду.

Амурский тигр – один из самых редких подвидов тигра, самый крупный и единственный, приспособленный к жизни в условиях суровой зимы. Занесен в Красную книгу РФ и Международную красную книгу. В дикой природе России обитает 580-600 особей этих хищников, что составляет 95% от мировой популяции подвида.

ИСТОЧНИК KP.RU

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