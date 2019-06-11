2019-06-11T09:31:44+03:00
Происшествия

В Подмосковье грабители связали бизнесмена и похитили оружие, золото, 18 часов и 2 миллиона

Мужчине и его жене угрожали расправой и вынесли имущество на 50 миллионов рублей
Екатерина БОЛГОВАKP.RU
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Проводится расследованиеПроводится расследованиеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В подмосковных Мытищах ограбили бизнесмена на 50 млн рублей. Злоумышленники проникли в его дом, отжав окна на первом этаже, избили и связали хозяина и его жену.

Как рассказали источники "Комсомольской правды" в правоохранительных органах, сообщение о ЧП поступило в ночь на понедельник, 10 июня. Угрожая физической расправой, злоумышленники вскрыли два сейфа, из которых открыто похитили шесть единиц оружия, зарегистрированного на бизнесмена (четыре карабина, охотничье ружье Beretta и травматический пистолет), а также травматический и газовый пистолеты, зарегистрированные на жену бизнесмена.

Кроме того, были похищены 2 млн рублей, 100 тысяч евро, ювелирные украшения супругов и 18 наручных часов. По данным источника, сумма ущерба составила около 50 млн рублей.

Дом предприниматели не был оборудован камерами видеонаблюдения. Хозяин смог нажать кнопку тревожной сигнализации, развязавшись после ухода грабителей.

Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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