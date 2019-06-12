2019-06-12T02:19:15+03:00
Звезды

Растолстевшая Бритни Спирс обвинила папарацци в том, что они намеренно уродуют ее фигуру в бикини

Певица отдыхает на пляже со своим женихом Сэмом Асгари [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Папарацци подловили Бритни Спирс во время отдыха в Майами.Папарацци подловили Бритни Спирс во время отдыха в Майами.Фото: EAST NEWS
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После лечения в психиатрической клинике Бритни Спирс устроила себе каникулы на море. Вместе с женихом, манекенщиком Сэмом Асгари 37-летняя поп-звезда отдыхает на побережье Майами. Бритни катается на водном мотоцикле, много плавает и гуляет на побережье. В один из таких дней певицу подкараулили папарацци. Судя по их свежим снимкам, артистка за последнее время немного поправилась.

Поклонники в недоумении: как же так, ведь в Инстаграме Бритни публикует снимки, на которых она стройна, как тростинка. А на новых кадрах снятых фотографами из кустов, звезда выглядит толще как минимум вдвое. Кому верить?

Певица катается на водном мотоцикле. Фото: EAST NEWS

Певица катается на водном мотоцикле.Фото: EAST NEWS

Певица, конечно, уверяет, что права она. В соцсетях Бритни разразилась гневной тирадой – мол, фотографы нарочно уродуют ее снимки, чтобы продать их подороже. Пририсовывают ей живот и бока, поскольку за фото толстых звезд папарацци платят гораздо больше. Однако кадры, опубликованные ими, выглядят вполне натурально. И то, что Бритни слегка поправилась, ничуть не портит ее. Не всем же быть худышками!

Кажется, Бритни немного поправилась. Фото: EAST NEWS

Кажется, Бритни немного поправилась.Фото: EAST NEWS

Напомним, два месяца назад певица вышла из психиатрической клиники, куда она попала на почве нервного срыва из-за болезни отца. В мае состояние психического здоровья Бритни Спирс обсуждалось на заседании суда в Лос-Анджелесе. Бритни Спирс, официальным опекуном которой является ее отец, попросила больше свободы. Но суд отклонил ходатайство звезды. Судья также решил, что Бритни необходимо пройти независимую психиатрическую экспертизу. Следующее заседание суда состоится 18 сентября.

Певицу поддерживает ее бойфренд Сэм Асгари. Фото: EAST NEWS

Певицу поддерживает ее бойфренд Сэм Асгари.Фото: EAST NEWS

Вопрос с опекой над Бритни был поднят после того, как ее официальный опекун Джеймс Спирс тяжело заболел. С 2008 года отец является официальным опекуном дочери и уже 11 лет распоряжается ее финансами, а также следит за ее здоровьем. Без его разрешения Бритни даже не может выйти замуж или родить ребенка. Отец стал опекуном певицы после нервного срыва артистки, когда она месяц провела в реабилитационной клинике и потеряла родительские права на сыновей Шона и Джейдена. Бритни тогда очень переживала разрыв с мужем Кевином Федерлайном и плотно сидела на наркотиках. Артистка побрила голову, ворвалась в дом к Федерлайну и устроила скандал. Но окончательно тревогу забили, когда скорая приехала в дом к Спирс, и медики нашли ее в ванной в полубессознательном состоянии. При этом дети артистки оставались одни без присмотра. Бритни прошла тогда курс лечения и завязала с наркотиками.

На снимках в Инстаграме Бритни стройна, как лань. На фото - с бойфрендом Сэмом.

На снимках в Инстаграме Бритни стройна, как лань. На фото - с бойфрендом Сэмом.

Уже два года Бритни встречается с манекенщиком Сэмом Асгари. Парень младше звезды на 12 лет. Именно Сэм встречал Бритни у дверей психиатрической клиники. И сейчас он трогательно поддерживает возлюбленную.

Певица счастлива с красавцем манекенщиком. Фото: Инстаграм.

Певица счастлива с красавцем манекенщиком. Фото: Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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