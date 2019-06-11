Промсвязьбанк: «Поддержка малого и среднего бизнеса остается ключевым направлением нашей работы»

С 6 по 8 июня состоялся международный экономический форум в Санкт-Петербурге, где было широко представлено бизнес-сообщество Ростовской области. В том числе активное участие в этой работе приняла Лариса Чураева, региональный директор операционного офиса «Ростовский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк».

- Лариса Ильдусовна, чего вы ожидали от участия в этом мероприятии?

- Петербургский форум - это крупнейшая деловая площадка, где можно найти ответы на ключевые запросы, которые стоят перед экономиками страны и мира. Для Промсвязьбанка это возможность убедиться, что бизнес-решения, которые мы предлагаем, актуальны и востребованы на рынке финансовых услуг.

К событию такого масштаба мы готовимся заранее. В преддверии форума Промсвязьбанк открыл выставку «Бизнес в объективе» на Ленинградском вокзале в Москве и Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Она посвящена роли российского малого и среднего бизнеса в экономике страны. В экспозиции представлено более 40 бизнес-историй клиентов Промсвязьбанка - это люди, которые заручились поддержкой опорного банка с госучастием и достигли определенных высот в своем деле.

- Как вы оцениваете современное состояние российского финансового сектора?

- Мы отслеживаем самочувствие малого и среднего бизнеса в России и видим рост деловой активности во втором квартале 2019 года. Три первых месяца, по оценкам самих предпринимателей, оказались худшими с точки зрения условий ведения бизнеса за последние три года. Во втором квартале российский малый бизнес после существенного падения продаж ждет их восстановления и роста. Таковы выводы индекса RSBI - масштабного ежеквартального исследования бизнес-настроений малого и среднего бизнеса, которое организовал Промсвязьбанк совместно с «Опорой России». Мы опрашивали владельцев и топ-менеджеров 2 300 компаний этого сектора из 23 регионов РФ.

- Какой стратегии развития придерживается банк в настоящее время, учитывая, что он является основной структурой по реализации гособоронзаказа?

- Да, Промсвязьбанк - опорный банк для работы с гособоронзаказом. Уже сейчас мы сопровождаем почти 40% таких контрактов. Ожидаем, что к 2021 году банк доведет этот показатель до 70%. При этом Промсвязьбанк по-прежнему сохраняет свою универсальность - мы предлагаем хорошие продукты и для юридических, и для физических лиц. Для клиентов государственное участие в работе Промсвязьбанка - это признак надежности и защищенности их средств.

- Каковы основные показатели финансовой деятельности Промсвязьбанка с начала 2019 года?

- По итогам 2018 года Промсвязьбанк увеличил активы розничного бизнеса на 36% благодаря программе рефинансирования и расширенному спектру ипотечного кредитования. На сегодняшний день эти продукты в числе наших приоритетов. В 1 квартале 2019 года Промсвязьбанк выдал розничных кредитов на сумму 23,72 млрд руб., что почти вдвое превышает уровень за аналогичный период прошлого года. Средний чек по выданным кредитам превысил 2,12 млн руб. Кроме того, в 1 квартале 2019 года Промсвязьбанк заработал чистую прибыль в размере 6,9 млрд руб. Это важный для нас показатель, мы гордимся такими результатами.

- Как вы оцениваете рынок ипотеки и перспективы его роста?

- Аналитики прогнозируют снижение интереса к ипотеке из-за замедления темпов роста реальных зарплат населения и насыщения рынка. Средняя сумма ипотечного кредитования в Ростове-на-Дону составляет 1,8 млн рублей и остается неизменной с прошлого года. Как правило, клиенты оформляют ипотечный кредит на 20 лет по ставке до 10%. Один из драйверов ипотечного рынка - рефинансирование ипотеки, которое сейчас составляет 70% от объема выданных кредитов в регионе с начала 2019 года.

- Какие банковские продукты пользуются спросом у малого и среднего бизнеса?

- Бизнес активно пользуется овердрафтами, поэтому мы увеличиваем размеры лимитов. Недавно банк увеличил максимальный лимит овердрафта для малого и среднего бизнеса по продукту «СуперОвердрафт» с 60 до 100 млн рублей. Это весомое подспорье для пополнения оборотных средств компании, инвестиций в развитие, запуска рекламной кампании или ремонта.

Мы отмечаем, что бизнес стал максимально мобильным: интернет-банк и приложение «Мой бизнес» призваны облегчить предпринимателю работу. Продукты Промсвязьбанка выстроены так, чтобы клиент тратил минимум времени на оформление документов: начиная с регистрации нового бизнеса, заканчивая онлайн-бухгалтерией в режиме одного окна. Виртуальный банкинг сегодня в приоритете.

Мы максимально упростили программу кредитования малых и средних предприятий в рамках программы «Всё просто!». Теперь для получения кредита достаточно пары документов, а быть клиентом банка - необязательно.

Недавно Промсвязьбанк начал бесплатно устанавливать в торговых точках оборудование для инкассации выручки онлайн. Это позволит бизнесу круглосуточно зачислять наличные на счет в течение одного рабочего дня. Еще одно новшество - клиенты Промсвязьбанка могут бесплатно получать электронные счета-фактуры через СКБ Контур и его сервис Диадок. Таких инструментов у нас очень много, и все они позволяют нашим клиентам беречь свое время, быстро действовать и быть успешными.