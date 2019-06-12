2019-06-12T14:08:12+03:00
В мире

Госдеп запретил американским посольствам вывешивать флаги секс-меньшинств

Некоторые дипломаты бунтуют
Ася ХОВАНСКАЯ
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Поводом для гордости считается влияние лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на историю на любом уровне - от регионального до международногоПоводом для гордости считается влияние лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на историю на любом уровне - от регионального до международногоФото: REUTERS
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Если вы не знали, то июнь объявлен «месяцем гордости». У секс-меньшинств. Поводом для гордости считается влияние лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на историю на любом уровне - от регионального до международного.

И в честь такого события прежняя администрация Барака Обамы разрешала американским посольствам вывешивать помимо государственного флага еще и радужный флаг ЛГБТ. Последний должен был реять на столбе у дипмиссии и уступать по размеру первому. Однако с приходом в Госдеп республиканца и евангелиста Майка Помпео все изменилось.

- Министр имеет мнение, что на посольствах должен быть только американский флаг, - объяснила его позицию официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

Как выяснила газета The Washington Post, посольства США в Германии, Израиле, Бразилии и Латвии даже направляли министерство запрос о разрешении водрузить радужный флаг, но им ответили отказом.

- Мне известно о том, что Государственный департамент указал, что на флагштоке наших американских посольств должен подниматься один флаг, это американский флаг. И я это поддерживаю, - заявил каналу NBC News вице-президент США Майк Пенс. К слову, истинный католик и защитник традиционных ценностей.

Однако некоторых дипломатов это не остановило. Так, флаги ЛГБТ были замечены на фасадах американских дипмиссий США в Сеуле, Нью-Дели и Ченнаи, на здании посольства в Вене. А американские дипломаты в Иерусалиме присоединились к «маршу гордости и толерантности», выкладывая оттуда снимки в Твиттер.

- Это из категории неповиновения, - приводит британское издание The Independent мнение одного неназванного дипломата. Как-либо комментировать они это не хотят из-за боязни потерять работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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