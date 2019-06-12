Американский Maxim назвал самую сексуальную женщину 2019 года

100 самых сексуальных женщин планеты - это ежегодный рейтинг одного из популярнейших мужских журналов. Американский Maxim не стал отходить от традиции и опубликовал номер с горячими девушками со всего света. Секс-символом 2019 года признана 27-летняя Оливия Калп. Именно ее фото теперь красуется на глянцевой обложке.

Эта девушка давно известна тем, кто следит за миром моды и конкурсов красоты. Калп начала свой путь в 2011 году. Тогда ей удалось взять корону конкурса красоты "Мисс Род-Айленд". Через год модель была признана самой красивой девушкой Соединенных Штатов Америки. И еще через полгода девушка завоевала титул "Мисс Вселенная -2012".

oliviaculpo Cheers

Конкурсы красоты теперь остались в прошлом. Но все атрибуты красивой жизни до сих пор при ней. Судя по ее Instagram, Оливия любит пляжный отдых, много путешествует по миру, рекламирует косметику. Из необычных увлечений - занятия музыкой. Оливия умеет играть на виолончели.

Попадание на обложку для нее не в новинку. Совсем недавно модель украсила номер Esquire. До этого снялась для Cosmopolitan. К слову, модель очень популярна в Instagram, где у нее больше 4 миллионов подписчиков.

oliviaculpo Boat day anyone? @calzedonia