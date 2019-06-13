О крепости Тулы замолвите слово!

- Спросите сейчас наших школьников, что такое Засечная черта, и - я уверен - ответ, скорее всего, вас опечалит, - сказал на торжественном открытии уникальной выставки «500 лет Тульскому Кремлю» губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Между тем, как отметил на той же церемонии в Государственном историческом музее Министр культуры РФ Владимир Мединский, "значение Засечной черты для истории государства российского трудно переоценить."

То самое восстановленное в ходе кропотливой реставрации Знамя воеводы Одоевского

- Это Великая Китайская стена - только по-русски, - подчеркнул господин Мединский. - Грандиозное сооружение! Ширина Засечной черты более 60 метров! Там, где не было леса, рылись овраги, втыкались колья. Колоссальные человеческие усилия превратили южные границы России в непроходимую чащобу, протянувшуюся на многие километры от Тулы до Рязани. Тульская Засечная черта надежно закрыла юг России от набегов крымских конных отрядов и таким образом стала не только защитой, но и предпосылкой для политического, экономического, аграрного развития края.

Необходимо, чтобы информация о Большой Засечной черте вошла в последующие школьные учебники по истории и заняла свое место в сознании молодых граждан страны. Таким образом будет устранена несправедливость, из-за которой молодое поколение плохо знает этот важнейший исторический эпизод своей страны.

Торжественное открытие выставки. На Красной площади перед входом в Исторический музей играл духовой оркестр, приглашая публику посетить интересную экспозицию

Выставку открыл лично Заместитель Председателя Правительства России – Руководитель Аппарата Правительства России, председатель оргкомитета по подготовке и проведению празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля Константин Чуйченко. Он отметил, что данная экспозиция - лишь начало череды мероприятий, посвященных столь знаменательной дате. Эту инициативу Администрации Тульской области поддержал и одобрил специальным указом Президент России Владимир Путин.

Алексей Дюмин поблагодарил всех за высокую историческую оценку деятельности родного региона, его прошлых и настоящих заслуг перед Отечеством.

Научная реконструкция экипировки русского воина ХIV века

О чем экспозиция?

О строительстве Тульского кремля, которое положило начало формированию системы обороны степных границ страны от постоянной военной опасности, грозившей с юга. Тула, возникшая на стратегическом маршруте Крым-Русь, закрыла неприятелям выход к Оке, обеспечив безопасность страны.

Представленные на выставке памятники археологии и нумизматики, орудия труда и предметы быта, вооружение, документы, географические карты и многое другое как раз воссоздают историю строительства Тульского кремля и «засечных черт», хозяйственного освоения земель к югу от Оки.

Что интересного увидим?

Выставка продлится до 13 сентября. Здесь очень ждут детей и молодежь. Представлено порядка 200 предметов и около 100 иллюстративных материалов для характеристики эпохи (80% подлинников). Не сказать, что экспонаты суперзрелищны, но они суперэкслюзивны, а некоторые вообще никогда не выставлялись.

Пушка на уключине ("на собаках", конец ХVI века) и ядра

Так, специального внимания заслуживают воеводское знамя (заново отреставрированное!) князя Ивана Никитича Одоевского Большого (приближенный царя Алексея Михайловича) и пелена Елены Волошанки с изображениями московских князей (в том числе, самым ранним портретом основателя Тулы Василия III).

Яркими и своеобразными свидетельствами победы в Куликовской битве являются Договорная (докончальная) грамота XV века.

Мужчинам и мальчишкам наверняка любопытно будет взглянуть на вооружение русского и ордынского воинов конца XIV века, на печать с именем великого князя Дмитрия Ивановича Донского, понять разницу между рыцарским мечом романского и предшествующего ему каролингского типа (меч викингов). Между прочим, научную реконструкцию экипировки русского воина того исторического отрезка выполнил известный исследователь оружия Михаил Горелик. Комплекс состоит из пластинчатого доспеха, сфероконического шлема с кольчужной бармицей и выпуклого щита треугольной формы.

- О Пелене Елены Волошанки (это жена старшего сына Ивана III от первого брака князя Ивана Ивановича Молодого) хотелось бы подробнее рассказать, - пригласил к уникальному экспонату научный сотрудник научно-экспозиционного совета Государственного исторического музея, участник рабочей группы по подготовке данной выставки Игорь Кураев. - Это полотно было соткано для увековечивания имени сына вельможной дамы Елены Волошанки Дмитрия. Тогда предполагали, что он станет наследником московского престола. Но через год все изменилось, Дмитрий был убит, а на трон оказался его брат Василий III. Зато теперь мы располагаем сведениями о том, как выглядело все высочайшее семейство в тот момент - князь Иван III, князь Дмитрий и князь Василий III.

Пелена Елены Волошанки

На пелене изображена церковная процессия в праздник Вербного Воскресения – торжественное перенесение иконы «Богоматери Одигитрии» из Благовещенского в Успенский собор Московского Кремля 8 апреля 1498 года с участием великокняжеской семьи и митрополита. В среднем ряду слева впереди всех идет седобородый, с нимбом в короне – великий московский князь Иван III; рядом с ним тоже с нимбом – его внук Дмитрий Иванович, за ними в короне, но уже без нимба, – второй сын Ивана III – будущий великий князь Василий III.

Наконец, прямо в музейном зале можно посмотреть мультик про то, как возводилась та самая Большая Засечная черта.

Выставка подготовлена совместными усилиями сразу несколько музеев и организаций: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный исторический музей, Тульский Государственный музей оружия, Тульский областной краеведческий музей, Московский государственный объединенный музей – заповедник (Коломенское), Российский государственный архив древних актов, Российский государственный военно-исторический архив.

Судя по давке перед центральным входом в музей, экспозиция "500 лет Тульскому Кремлю" обречена на успех.