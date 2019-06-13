Многонациональность России - ее главное богатство

Фестиваль «Многонациональная Россия» в этом году расположился на Поклонной горе, куда мы с моей 11-летней дочерью Ксюшей приехали в полдень. Здесь кипел праздник. Мастер-классы, концерт, торговля национальными сувенирами, квест от телекомпании «Мир»...

Квест, посвященный традициям разных стран Ближнего зарубежья, мы прошли лихо. Флаги бывших республик, например, я называла сходу - родилась-то я еще в Советском Союзе. А вот молодые люди затруднялись ответить на многие вопросы. Оно и понятно, в школе дружбе между народами теперь не учат, родители дома не объясняют, потому дети и не интересуются. Остается уповать на такие мероприятия, посвященные российской многонациональности. Не должна, как мне кажется, угасать в современных поколениях историческая память.

Певица Зара.Фото: Михаил ФРОЛОВ

К этому мы еще вернемся, а пока решили валять сувенирные валенки.

Дело, скажу я вам, хлопотное и кропотливое. Битых 40 минут мы с дочерью валяли два валенка, размером с лапу нашего кота Семена. Сначала с одной стороны на трафарет волокна укладывали, потом - с другой. Мыльным раствором смачивали и валяли-валяли… Результат получился ничего себе. В целом, форму выдержали, но кое-где просвечивали дырки.

КАК САМА ЖИЗНЬ

По соседству с валенками на балалайке играл наш знакомый – вологодский писатель Анатолий Ехалов. Удивительно щедрой души человек, без оглядки любящий русскую деревню, воспевающий ее самобытность и традиции.

- Приехал на праздник по приглашению друзей, - рассказал мне Ехалов. – Не мог не приехать, потому что подобные события нам необходимы как сама жизнь. Надо встречаться друг с другом, общаться. Увидеть, что мы в общем-то одинаковые. И если рассмотреть творчество на уровне народной культуры, мы поймем, что у нас много общего.

Вологодский писатель и по совместительству Анатолий Ехалов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Меж тем на сцене выступали молодые артисты – участники уникального проекта «Во весь голос». Это ежегодный международный музыкальный телевизионный конкурс, в котором принимают участие ребята из разных стран – бывших союзных республик.

С уроженкой Чечни Мадиной Гойсултановой я познакомилась в прошлом году на съемках проекта. Вот и в этот раз она пела здесь по приглашению ФАДН России.

- Я большая патриотка и очень люблю родину, люблю петь на чеченском языке, - рассказала Мадина.

- О чем ты пела?

- О красоте природы, горах, людях, мужественности наших мужчин, скромности наших женщин.

Мадине 18 лет. Как она умудрилась в столь юные годы так напитаться любовью к своей стране? Или я чего-то не знаю о современной молодежи?

Лезгинка стала «гвоздём праздника.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТРАНЫ

Болгарин Ивайло Филиппов – финалист первого сезона телепроекта «Голос. Дети». Учится в Гнесинке на отделении эстрадно-джазового пения. Разговорились с Ивайло за кулисами, пока он готовился к выступлению.

- Смотрел в новостях, как в Махачкале отмечали День России, - рассказал он. - Потрясающе!Какое-то всеобщее единение. Веками мы жили, как многонациональная страна. И каждая нация осознавала себя неотделимой частью России. Пусть так будет всегда, мы не должны разъединяться.

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов уверен: самый молодой наш праздник День России начинает обретать новые смысловые интонации.

- 12 июня стал днем рождения нашего государства, - объяснил он. - В этот день мы понимаем, что несмотря на колоссальное культурное, религиозное, языковое многообразие, мы одна страна. Фестиваль подчеркивает единство всех народов, проживающих в России. А взаимопереплетение культур и обычаев превращается в наше преимущество. Ни в коем случае нельзя допустить ситуацию 1991 года, когда Советский Союз распался по национальному признаку. Отныне никто и никогда не должен нас поссорить.

Певец Сосо Павлиашвили и руководитель ФАДН России Игорь Баринов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

НЕ РАЗРУШАТЬ, А СОЗИДАТЬ

Того, кто может нас поссорить, певец Сосо Павлиашвили, называет конкретным именем – Сатана. Именно лукавый, по мнению артиста, в конце 1980-х подкинул грузинам дикую мысль – «Грузия для грузин».

- Это самый большой грех, самая большая беда, - переживает он. – Сотни, тысячи беженцев из Абхазии, Осетии были вынуждены покинуть дома и уехать на чужбину. Пролилась кровь, жены стали вдовами, дети - сиротами. За этими конфликтами все позабыли, что каждый человек должен приносить пользу своей стране. Своим талантом, воспитанием, вероисповеданием, своей жизнью. И не разрушать, а созидать.

- Но надо ли нам духовно объединяться с Грузией? По сути - два разных суверенитета, не нуждающиеся в единении. Или я не права?

- Большую дружную страну разорвали по-живому, разрубили кровные, родственные связи. Да, каждая республика пошла своим путем, но мы не должны прерывать общение. Кем мы станем, если забудем наше недавнее прошлое? Как можем от этого отказаться? У меня в детстве была учительница по скрипке, уроженка Ленинграда. Она была мне как вторая мать. Я с ней говорил только на русском, она не знала грузинский. А во дворе нашем жили восемь семей, половина – не грузины. И никто не обращал на это внимание, мы были одной семьей.

Интерес к культуре разных народов надо прививать с раннего детства.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГОРДИТЬСЯ, А НЕ СТЕСНЯТЬСЯ

Актер Эвклид Кюрдзидис считает, что мы должны гордиться своей многонациональностью и говорить об этом.

- Мне интересна ваша культура. Уверен, что вам интересна моя греческая культура, - привел пример Эвклид, отвечая на мой вопрос о необходимости подобных многонациональных фестивалей. - Куда бы я ни приезжал, мне везде интересно. Я счастливый актер, которого много приглашают. В прошлом году был в Якутии. Я был очарован. Нигде в России мне не встречалось такой концентрации русскости.

- Что это значит?

- Вышел на сцену - полный зал якутов. Во время выступления всегда вступаю в диалог со зрителем, прошу представиться тех, к кому обращаюсь. И вдруг пошли имена – Серафима Иванова, Герасим Петров, Петр Сергеев и так далее. У меня был шок - нигде не встречал столь сильной концентрации настоящих русских имен. Мне всегда интересно, чем живут калмыки, татары, грузины, армяне. Я от этого становлюсь богаче.

- По-вашему, многонациональность России – это и есть ее главное богатство?

- Конечно. Мне, например, очень не понравилось, когда в паспорте убрали графу «национальность». Надо не убирать, а менять отношение к своей нации. Почему мы должны стесняться того, что мы греки, евреи, армяне… Мы должны этим гордиться.

Владение шашкой всем гендерам покорно.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Кульминацией праздника стала лезгинка. Древний танец горных народов исполняли сразу несколько коллективов. И сложно было понять, кто же танцует лучше. Сказать, что меня захватили эти выступления, ничего не сказать. Ладони отбила, пока аплодировала.

Лезгинка – сама жизнь со всеми ее переживаниями, эмоциями, чувствами. И так можно сказать о каждом национальном танце, который показывает нам народную красоту и мудрость. Нужно лишь соприкоснуться с культурой какой-либо нации и почувствовать ее глубину.