На Выставке рыбной индустрии регионы представят 12 объединенных стендов

На III Международной выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (SEAFOOD EXPO RUSSIA 2019), которая пройдет в тандеме с Международным рыбопромышленным форумом в Санкт-Петербурге, будут организованы объединенные стенды Калининградской, Ленинградской, Магаданской, Мурманской, Архангельской, Астраханской, Ростовской, Тюменской областей, Приморского края, республик Татарстан и Карелия, а также Ямало-Ненецкого автономного округа.

С индивидуальными экспозициями также выступят предприятия из Камчатского, Краснодарского, Пермского, Красноярского, Хабаровского краев, Оренбургской, Московской, Саратовской областей, Республики Удмуртия и других субъектов Российской Федерации. Всего в выставке примут участие рыбопромышленники из 35 регионов страны.

Калининградская область широко представит производителей консервированной рыбопродукции - предприятия «Балтфиштрейд», «За Родину» и «РосКон». Последнее презентует консервы из сырья океанического промысла под собственными брендами - «Рыбное меню» и «Морской гурман», а также торговыми марками заказчиков - «5 Морей», «Рыбный остров», «Морской урожай», «РыбоведовЪ», «FINE FOOD».

Потенциальным и действующим клиентам предложит свои услуги одна из крупнейших рыбопромысловых калининградских компаний «Вестрыбфлот», специализирующаяся на добыче атлантических сельди, скумбрии, путассу, ставриды, производстве и реализации мороженой рыбопродукции, а также выпуске рыбной муки и технического рыбьего жира.

Сегмент вылова и переработки представит также крупнейший держатель квот в Калининградской и Ленинградской областях, инициатор проекта по созданию единого морского комплекса, включающего пункт базирования судов и рыбоперерабатывающие цеха - предприятие «Марфиш».

Архангельский траловый флот выступит в составе объединенного стенда своего региона и представит достижения в добыче и переработке трески, сельди, скумбрии, камбалы и других объектов промысла. В активах компании имеется рыбный порт, судоверфь с доком, технический центр и учебно-тренажерный комплекс «Белокаменка».

Услуги в сегменте аквакультуры предложит татарстанский рыбоводный комплекс «Биосфера – ФИШ», который запроектирован на разведение 5 млн мальков стерляди, 1 млн мальков форели и получение 50 тонн товарного осетра. На данный момент компания производит около миллиона малька стерляди в год для компенсационного зарыбления водоемов Татарстана и Волгоградского бассейна.

В составе объединенного стенда Тюменской области выступят также компании из соседнего Новосибирска. Высококачественные экструдированные и гранулированные полнорационные корма предложит «АГРОТЕХ». Компания производит комбикорма для пастбищной, прудовой и индустриальной аквакультуры, а также всю линейку продукции для предприятий, выращивающих осетровых, лососевых, сиговых и карповых пород рыб.

Рыбопродукцию под брендом «Камшат» представит «Купинский рыбокомбинат». Компания является градообразующим предприятием в Новосибирской области и добывает около тысячи тонн морской и пресноводной рыбы в год, имеет собственный траловый флот и четыре участка рыбопереработки. Предприятие выпускает как сырье, – мороженного лосося, камбалу, леща, муксуна, окуня, так и продукцию глубокой степени переработки – филе, икру, варено-мороженные морепродукты и рыбные полуфабрикаты.

«Российские предприятия проявляют все больший интерес к нашей выставке. Количество объединенных региональных стендов увеличилось по сравнению с прошлым годом ровно в два раза, а география российских участников значительно расширилась. Ряды экспонентов пополняются компаниями из нетрадиционных для рыболовства регионов, таких как Пермский край, Оренбургская область, а также предприятиями аква- и марикультуры», - отметил генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

III Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдет с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге в тандеме с Международным рыбопромышленным форумом. Экспозиция представит свыше 300 рыбопромышленных предприятий из 35 регионов страны и 25 стран мира, которые продемонстрируют свои достижения в добыче и переработке, рыбоводстве, производстве оборудования и комплектующих для переработки, промысла, оснащения судов, судостроении и судоремонте, а также в логистике, упаковочной индустрии и торговле. Ожидается, что мероприятия посетят не менее 9000 человек. Оператор SEAFOOD EXPO RUSSIA – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group.