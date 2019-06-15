2019-06-15T11:55:08+03:00
Происшествия

Самолет, рухнувший в Подмосковье, не имел плана полета

Два человека в больнице, проверку ведет Следственный комитет
Анастасия ВАРДАНЯН
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Самолет, рухнувший в Подмосковье, не имел плана полета. Фото: скриншот с видео Следственного комитета РоссииСамолет, рухнувший в Подмосковье, не имел плана полета. Фото: скриншот с видео Следственного комитета России
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В причинах жесткой посадки легкомоторного самолета «Вилга-35А» разбираются следователи. Уже сейчас ясно, что были проблемы с документами.

- У самолета не было согласованного плана полета, - сообщили в Следственном комитете России.

Кроме того, будет проверена техническая исправность самолета. Напомним, вечером в пятницу, 14 июня, самолет вылетел из аэропорт «Шевлино». На борту находились два человека: пилот и пассажирка. По непонятным пока причинам самолет совершил экстренную посадку в Солнечногорском районе Московской области. По словам очевидцев, борт просто рухнул на землю. В результате 66-летний пилот Сергей Крачковский в тяжелом состоянии был госпитализирован. Серьезные травмы получила и 44-летняя пассажирка.

- По данному факту проводится проверка, - пояснили в Следственном комитете России.

Жесткая посадка легкомоторного самолета в Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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