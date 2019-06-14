Под Москвой легкомоторный самолет совершил жесткую посадку: пострадали два человека
В Солнечногорском районе Московской области произошло ЧП. Около часа назад там совершил жесткую посадку легкомоторный самолёт Вильга-35А.
По информации источника "Комсомольской правды", на борту находились два человека. Они живы, но им обоим понадобилась помощь медиков. У 56-летнего пилота - главы некоммерческой организации "Авиация Родины" - диагностировали перелом ребер и бедер. Мужчину госпитализировали в больницу Солнечногорска. Его пассажирка получила ушиб подбородка, помощь женщине оказали на месте.
До автомобиля "скорой помощи" пострадавших донесли местные жители. Они стали свидетелями аварии и сообщили о случившемся. Известно, что самолет вылетел с частного аэродрома Шевлино.
Позже Следственный комитет сообщил, что по факту ЧП в Подмосковье проводится проверка.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте организована доследственная проверка по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области", - говорится в сообщении СК.
На место инцидент отправилась следственно-оперативная группа.
ИСТОЧНИК KP.RU