Под Москвой легкомоторный самолет совершил жесткую посадку: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 22:41 2019-06-14T23:10:17+03:00

Пилот попал в больницу с переломом бедра и ребер.

Одного из них медики госпитализировали

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В Солнечногорском районе Московской области произошло ЧП. Около часа назад там совершил жесткую посадку легкомоторный самолёт Вильга-35А.

По информации источника "Комсомольской правды", на борту находились два человека. Они живы, но им обоим понадобилась помощь медиков. У 56-летнего пилота - главы некоммерческой организации "Авиация Родины" - диагностировали перелом ребер и бедер. Мужчину госпитализировали в больницу Солнечногорска. Его пассажирка получила ушиб подбородка, помощь женщине оказали на месте.

До автомобиля "скорой помощи" пострадавших донесли местные жители. Они стали свидетелями аварии и сообщили о случившемся. Известно, что самолет вылетел с частного аэродрома Шевлино.

Позже Следственный комитет сообщил, что по факту ЧП в Подмосковье проводится проверка.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте организована доследственная проверка по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Московской области", - говорится в сообщении СК.

На место инцидент отправилась следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU