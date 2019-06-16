«Хоть посмотрят, как на самом деле живет страна»: Самым бедным регионам назначили по министру-куратору
Глава правительства Дмитрий Медведев назначил кураторов самым слабым российским регионам. Всего их оказалось 10. Список составляли в Минэкономразвития. В число аутсайдеров попали те регионы, где самые низкие доходы населения и самый высокий уровень бедности и безработицы.
- Полагаю правильным по каждой из этих территорий, где сложности существуют, закрепить куратора из федерального правительства. Человека, который будет приглядывать за тем, как реализуются те или иные решения, - объяснял еще в марте этого года премьер-министр.
Больше всех в нагрузку получил глава Минэкономразвития Максим Орешкин (подробнее - см. список). Ему же достался и самый сложный регион - Республика Тыва. Там доля населения, живущего за чертой бедности, рекордная - больше 41%. В среднем по стране этот показатель составляет 13%.
Эксперты инициативу восприняли двояко. С одной стороны, задача вице-премьеров и министров - развивать всю страну, а не отдельные регионы. А тут может получиться конфликт интересов. Будут тянуть своих, забывая про остальных. Времени в сутках у федеральных чиновников явно не прибавится.
С другой, наставничество - эффективная технология. Ее активно применяют в бизнесе и даже в телевизионных шоу. Федеральные кураторы будут помогать отстающим регионам выходить из непростой ситуации. Например, выбивать для них деньги на важные проекты, ставить их в приоритет. Это может дать импульс местной экономике.
Ну и самый жирный плюс - министры и вице-премьеры станут чаще выезжать за пределы Садового кольца. Увидят, как на самом деле живет страна, избавятся от иллюзий. В работе точно пригодится. Не все ж одни стратегии писать.
СПИСОК
Кто за кого теперь отвечает
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин:
- Республика Алтай
- Карелия
- Тыва
Глава Минпромторга Денис Мантуров:
- Псковская область
- Чувашия
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов:
- Курганская область
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев:
- Адыгея
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев:
- Республика Марий Эл
Глава Минтруда Максим Топилин:
- Алтайский край
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин:
- Калмыкия
P.S. В изначальном списке были и другие регионы. В частности, Пензенская и Саратовская области, а также Мордовия. Но затем их из числа отстающих исключили. Также убрали республики Северного Кавказа и регионы Дальнего Востока. У них есть профильные министерства, а дополнительный куратор не нужен, посчитали в правительстве.
ИСТОЧНИК KP.RU