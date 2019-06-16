«Хоть посмотрят, как на самом деле живет страна»: Самым бедным регионам назначили по министру-куратору

Глава правительства Дмитрий Медведев назначил кураторов самым слабым российским регионам. Всего их оказалось 10. Список составляли в Минэкономразвития. В число аутсайдеров попали те регионы, где самые низкие доходы населения и самый высокий уровень бедности и безработицы.

- Полагаю правильным по каждой из этих территорий, где сложности существуют, закрепить куратора из федерального правительства. Человека, который будет приглядывать за тем, как реализуются те или иные решения, - объяснял еще в марте этого года премьер-министр.

Больше всех в нагрузку получил глава Минэкономразвития Максим Орешкин (подробнее - см. список). Ему же достался и самый сложный регион - Республика Тыва. Там доля населения, живущего за чертой бедности, рекордная - больше 41%. В среднем по стране этот показатель составляет 13%.

Эксперты инициативу восприняли двояко. С одной стороны, задача вице-премьеров и министров - развивать всю страну, а не отдельные регионы. А тут может получиться конфликт интересов. Будут тянуть своих, забывая про остальных. Времени в сутках у федеральных чиновников явно не прибавится.

С другой, наставничество - эффективная технология. Ее активно применяют в бизнесе и даже в телевизионных шоу. Федеральные кураторы будут помогать отстающим регионам выходить из непростой ситуации. Например, выбивать для них деньги на важные проекты, ставить их в приоритет. Это может дать импульс местной экономике.

Ну и самый жирный плюс - министры и вице-премьеры станут чаще выезжать за пределы Садового кольца. Увидят, как на самом деле живет страна, избавятся от иллюзий. В работе точно пригодится. Не все ж одни стратегии писать.

СПИСОК

Кто за кого теперь отвечает

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин:

- Республика Алтай

- Карелия

- Тыва

Глава Минпромторга Денис Мантуров:

- Псковская область

- Чувашия

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов:

- Курганская область

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев:

- Адыгея

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев:

- Республика Марий Эл

Глава Минтруда Максим Топилин:

- Алтайский край

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин:

- Калмыкия

P.S. В изначальном списке были и другие регионы. В частности, Пензенская и Саратовская области, а также Мордовия. Но затем их из числа отстающих исключили. Также убрали республики Северного Кавказа и регионы Дальнего Востока. У них есть профильные министерства, а дополнительный куратор не нужен, посчитали в правительстве.