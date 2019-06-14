“Бабушки против мошенников”: Пожилых людей учат распознавать обманщиков

“Мошенники пришли домой к одинокому пенсионеру, представились соцработниками, обещали помочь - а сами выгребли последние накопления старика…” Сколько таких историй ежедневно встречается нам в новостных сводках. защитить пенсионеров от обманщиков решили в благотворительном обществе "Адреса милосердия".

На средства президентского гранта общество выпустило методическое пособие “Бабушки против мошенников”, в котором раскрываются «основы безопасности жизнедеятельности» в современном мире.

- Это серьезная проблема, с ней сталкиваются все НКО, помогающие пожилым людям, которые по вине мошенников оказываются на грани нищеты, - говорят авторы проекта.

Какие основные уловки используют мошенники, как отличить их и не поддаться обману - обо всем этом рассказывается в книге.

Ее составили на основании многолетнего опыта работы телефона “горячей линии” помощи пожилым. «Адреса милосердия», БФ «Старость в радость» и АНО «Студио-Диалог» запустили ее еще в 2013 году. 40% всех обращений поступает от пенсионеров, которые стали жертвами мошенников. К сожалению, в основном старики звонят уже тогда, когда мошенники выгребли их деньги - и скрылись в неизвестном направлении.

- Доказать факт мошенничества, найти виновных, наказать их и вернуть эти средства очень сложно. То есть мошенничество намного легче предотвратить, чем потом восстановить справедливость, - напоминают авторы пособия.

Издание посвящено волонтерам и соцработникам, сотрудникам центров соцзащиты, а также всем, у кого есть пожилые родственники. Все желающие могут скачать пособие на сайте АНО «Студио-Диалог».

В методичке разбирается, что делать, если в дверь звонят с “заменой и проверкой счетчиков”, “проверкой пожарной безопасности”, “сотрудники пенсионного фонда” и соцслужб. Как отвечать телефонным мошенникам, позвонившим сообщить, что ребенок “попал в ДТП”. Объясняется, почему стоит опасаться микрозаймов, “выгодных” вкладов, “писем счастья” и как распознать методы работы “черных риелторов”.

Усиленную информационную кампанию волонтеры проводят в шести регионах: Рязани, Костроме, Великом Новгороде, Пскове, Туле, Волгограде. Дело в том, что именно в этих областях сейчас реализуется пилотный проект по становлению системы долговременного ухода.

В этих регионах волонтеры не только распространяют методички, но и проводят групповые занятия с пожилыми людьми, где в игровой форме помогают лучше усвоить правила.

ВАЖНО

Скачать методичку “Бабушки против мошенников”

Горячая линия социально-бытовой помощи пожилым людям: 8-985-862-95-02.

Часы работы горячей линии с 11.00 до 18.00 по будням.

Сюда обращаются не только с конкретными социально-бытовыми проблемами: пенсионеру нужна материальная и медицинская помощь, помощь в приобретении лекарств и т.д. Многим нужно просто выговорится, чтобы их услышали и поняли.