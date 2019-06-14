«Пятерочка»: цвет настроения – черный!

ПО 3 МИЛЛИОНА ЗА 2 МЕСЯЦА

… Около дома №15 по Бутырской улице с раннего утра 12 июня шли приготовления к концерту: устанавливалась сцена, завозилось звуковое оборудование и свет. Прибыл и модный сейчас фуд-трак, где делали вкуснейшие «Блэк Стар Бургеры». Аромат жареного мяса ветерок разносил по всей улице.Утром 12 июня позвонил приятель: «Ты не знаешь, в честь чего «Пятерочку», что на первом этаже моего дома перекрашивают в черный цвет?»

Пришлось рассказать о двухмесячной давности споре между торговой сетью и лейблом «Блэк Стар». Началось все с того, что компания PepsiCo выпустила специально для «Пятерочки» ограниченную партию чипсов «Лейс» со вкусом фирменного «Блэк Стар Бургера» и напитка «Пепси Блэк Ванила». Лицами акции стали основатель “Блэк Стар” Тимати и исполнитель Егор Крид.

“Конечно, я не сидел в лаборатории и не участвовал в разработке вкуса, - рассказал Тимоти, основатель “Блэк Стар”. - Но когда мне принесли на пробу чипсы, я сразу сказал: это – бомба! Лучше быть не может. Они в точности повторяют вкус “Блэк Стар бургер”. Я попробовал еще несколько вариантов, но первый попал прямо в точку. Стопроцентный результат! По напитку вообще вопросов не было. Это реально “Пепси Дарк Ванила”. Поэтому, наверное, наша коллаборация была быстрой, легкой и прошла на одном дыхании”.

А баттл заключался в следующем: если до 31 мая покупатели раскупят 3 миллиона упаковок с чипсами и 3 миллиона бутылок газировки, один магазин “Пятерочка” будет выкрашен в черный цвет. Лицами акции стали основатель “Блэк Стар” Тимоти и исполнитель Егор Крид.

Дарья Тебар, директор по продажам, развитию категорий и клиентскому маркетингу PepsiCo сообщила корреспондентам: “В этом году мы продолжили сотрудничество с нашим давним партнером торговой сетью “Пятерочка”. Что интересно покупателям? Чтобы их развлекали и втянули в какой-то процесс. Поэтому мы создали уникальную лимитированную коллекцию “Черный эксклюзив” и позвали в нашу коллаборацию таких всеми любимых звезд, как Тимати и Егор Крид. Получилось сделать очень красивую черную упаковку, мимо которой трудно пройти. Начали продавать только в ТС “Пятерочка”, но потом распространили продукты на все магазины X5 Retail Group.

Мы были уверены на 99,9 процента, что поставленная планка будет выполнена. Так и получилось. Уже в конце апреля стало понятно, что продукты буквально разлетаются. Мы только успевали дозаказывать новые партии”.

“Конечно, я не сидел в лаборатории и не участвовал в разработке вкуса, - рассказал Тимати, основатель “Блэк Стар”. - Но когда мне принесли на пробу чипсы, я сразу сказал: это – бомба! Лучше быть не может. Они в точности повторяют вкус “Блэк Стар бургер”. Я попробовал еще несколько вариантов, но первый попал прямо в точку. Стопроцентный результат! По напитку вообще вопросов не было. Это реально “Пепси Дарк Ванила”. Поэтому, наверное, наша коллаборация была быстрой, легкой и прошла на одном дыхании”.

ПРИШЛОСЬ «ПЯТЕРОЧКУ» ПЕРЕКРАШИВАТЬ

“Мы объединились, чтобы вместе сделать очень интересный продукт, - отметил Тимати. - Были поставлены высокие планки. Но успех превзошел все ожидания. Даже наши. Люди смели весь предложенный товар. Представьте, вот эти картонные Тимати продаются по 50 тысяч рублей! Если продукт невкусный, то какой бы ни был маркетинг, он не разойдется. Здесь же людям очень понравилось. Покупатели хотят, чтобы эти вкусы стали постоянными, а не только на время акции”.

… Пришлось «Пятерочку» перекрашивать. Что было красным, стало черным. Однако главное осталось на месте. Та же зона свежести с овощами и фруктами, те же скидки и акции на самые востребованные продукты. Цены приводить не будем. Лучше сами приходите и убедитесь. Причем, не только в «Пятерочку» на улице Бутырской, 15, но и в любой другой из тысяч универсамов торговой сети по всей России.

… Около дома №15 по Бутырской улице с раннего утра 12 июня шли приготовления к концерту: устанавливалась сцена, завозилось звуковое оборудование и свет. Прибыл и модный сейчас фуд-трак, где делали вкуснейшие «Блэк Стар Бургеры». Аромат жареного мяса ветерок разносил по всей улице.

“Пятерочка” всегда очень внимательно относится ко всем трендам, - отметила Александра Калюкина, директор по маркетингу торговой сети “Пятерочка”. - Мы хотим быть правильным, самым любимым близким магазином для своих гостей. Сделать это без ярких уникальных предложений трудно. Людей нужно удивлять и радовать. С нашим партнером PepsiCo мы в очередной раз сделали то, чего никто не ждал. Это был серьезный вызов всем фанатам Тимати и Егора Крида, и в нем победили все! Особенно рада за наших покупателей. Продукты, выпущенные в этой коллаборации, имели ошеломляющий успех. Причем условия были выполнены раньше намеченного срока. Уверена, черная история стерла все границы. Мы показали, что и массовый ритейл может быть ярким и суперсовременным. Гости же доказали, что готовы ко всему новому, черному и очень смелому. Ну кто от “Пятерочки” мог такого ожидать?”

Сразу после пресс-конференции начались выступления артистов, которые объединены под лейблом «Блэк Стар». Фанаты танцевали около сцены, а бабушки, быстро сообразив, что праздник приехал прямо к ним в гости, вышли на балконы, чтобы послушать, чем интересуется современная молодежь.

P.S. Кстати, по просьбе покупателей акция продлена до конца июня.

P.P.S. Если вы захотите увидеть черную «Пятерочку» после 12 июня, у вас ничего не получится. Придется ждать следующую акцию с «Блэк Стар».

P.P.P.S. Героем новой компании по опросу посетителей сайта станет Олег Терновой. В голосовании приняли участие почти 40 тысяч человек. Тимати пообещал, что вместе с Олегом они запустят еще один новый интересный коллаб.