2019-06-14T18:39:37+03:00
Общество

Следователи за год вернули пострадавшим от преступлений 114 миллиардов рублей

Представили СК России пытаются наладить эффективное международное сотрудничество в вопросах ареста и возврата конфискованных активов
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В 2018 году следователи Следственного комитета по расследованным уголовным делам установили ущерб на сумму более 210 млрд рублей.В 2018 году следователи Следственного комитета по расследованным уголовным делам установили ущерб на сумму более 210 млрд рублей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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О суммах ущерба, возмещенного пострадавшим от преступников, рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин.

- В 2018 году следователи Следственного комитета (СК) по расследованным уголовным делам установили ущерб на сумму более 210 млрд рублей, годом ранее – в 2017 году – эта сумма составляла 128 млрд рублей. В ходе предварительного следствия в 2018 году возмещен ущерб на сумму более 73 млрд рублей (в 2017 году – 45,9 млрд). Вместе с тем в 2018 году наложен арест на имущество по уголовным делам, направленным прокурору с обвинительным заключением, на сумму более 41 млрд. (в 2017 году – 29 млрд). Таким образом, в прошлом году обеспечено возмещение ущерба на сумму более 114 млрд рублей, - заявил председатель СК России Александр Бастрыкин на заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов страны, которое состоялось в Генпрокуратуре России под председательством генпрокурора Юрия Чайки.

На повестку дня участниками встречи был вынесен вопрос о состоянии работы правоохранительных и иных уполномоченных органов по возмещению ущерба, причиненного преступлениями. В зависимости от состава преступления следователи возвращают средства в государственную казну или пострадавшим от преступлений.

Глава СК России также отметил, что одним из актуальных вопросов, связанных с восстановлением нарушенных прав потерпевшей стороны, является "обеспечение безотлагательного возврата из-за рубежа принадлежащих России активов в виде имущества, ценных бумаг и денежных средств". В связи с этим наиважнейшей задачей правоохранительных органов становится "налаживание эффективного международного сотрудничества по вопросам ареста и возврата конфискованных активов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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