Следователи за год вернули пострадавшим от преступлений 114 миллиардов рублей

О суммах ущерба, возмещенного пострадавшим от преступников, рассказал председатель СК России Александр Бастрыкин.

- В 2018 году следователи Следственного комитета (СК) по расследованным уголовным делам установили ущерб на сумму более 210 млрд рублей, годом ранее – в 2017 году – эта сумма составляла 128 млрд рублей. В ходе предварительного следствия в 2018 году возмещен ущерб на сумму более 73 млрд рублей (в 2017 году – 45,9 млрд). Вместе с тем в 2018 году наложен арест на имущество по уголовным делам, направленным прокурору с обвинительным заключением, на сумму более 41 млрд. (в 2017 году – 29 млрд). Таким образом, в прошлом году обеспечено возмещение ущерба на сумму более 114 млрд рублей, - заявил председатель СК России Александр Бастрыкин на заседании Координационного совещания руководителей правоохранительных органов страны, которое состоялось в Генпрокуратуре России под председательством генпрокурора Юрия Чайки.

На повестку дня участниками встречи был вынесен вопрос о состоянии работы правоохранительных и иных уполномоченных органов по возмещению ущерба, причиненного преступлениями. В зависимости от состава преступления следователи возвращают средства в государственную казну или пострадавшим от преступлений.

Глава СК России также отметил, что одним из актуальных вопросов, связанных с восстановлением нарушенных прав потерпевшей стороны, является "обеспечение безотлагательного возврата из-за рубежа принадлежащих России активов в виде имущества, ценных бумаг и денежных средств". В связи с этим наиважнейшей задачей правоохранительных органов становится "налаживание эффективного международного сотрудничества по вопросам ареста и возврата конфискованных активов".