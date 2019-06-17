2019-06-17T12:59:38+03:00
Общество

"Он занимается не обзорами сумок и косметики, а социально важными вещами": самый молодой депутат Госдумы взял в помощники скандального блогера

Трудиться у Василия Власова Юрий Хованский будет бесплатно
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Депутат Госдумы фракции ЛДПР Василий Власов (слева) взял в помощники популярного блогера Хованского.Депутат Госдумы фракции ЛДПР Василий Власов (слева) взял в помощники популярного блогера Хованского.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Член Комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи от ЛДПР Василий Власов (на момент избрания в 2016 году ему был 21 год) водит полезную дружбу с блогерами давно. Сначала приглашал их на межфракционные встречи в парламент, предлагая создать при Думе Совет видеоблогеров, а теперь решил взять одного себе в помощники. На общественных началах.

Им стал 29-летний Юрий Хованский, имеющий на своем YouTube-канале 3,9 миллиона подписчиков. Начинал он с перевода и озвучки американских стендап-комиков, снимался в онлайн-фильмах, участвовал в рэп-баттле, записывал музыкальные клипы. Репутация у него весьма скандальная: были, в частности, конфликты с рэперами Бастой и Птахой, жесткие высказывания в адрес творческих и политических деятелей.

Блогер Юрий Хованский. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Блогер Юрий Хованский.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- На канале Юрия много передач, посвященных важным социальным темам. Не обзорам сумок и косметики, а, например, качеству питания, сравнению продукции дорогой и эконом-класса. Много полезной информации для студентов. Считаю, что через него молодежь будет активно и охотно передавать в Думу свои предложения. И обращений к нему будет явно больше, чем к некоторым депутатам, - объяснил "КП" свой выбор Власов.

- Работать будет без денег и кабинета?

- Да.

- Кого-то еще известного в помощники взять не планируете?

- Если кто-то еще из видеоблогеров с большой аудиторией захочет, готов это обсудить.

- А почему именно видеоблогеры? Всякие Бузовы с миллионами подписчиков вам не пригодятся?

- Нет-нет, это в Совет при Комитете культуры, к Шнурову!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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