"Он занимается не обзорами сумок и косметики, а социально важными вещами": самый молодой депутат Госдумы взял в помощники скандального блогера

Член Комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи от ЛДПР Василий Власов (на момент избрания в 2016 году ему был 21 год) водит полезную дружбу с блогерами давно. Сначала приглашал их на межфракционные встречи в парламент, предлагая создать при Думе Совет видеоблогеров, а теперь решил взять одного себе в помощники. На общественных началах.

Им стал 29-летний Юрий Хованский, имеющий на своем YouTube-канале 3,9 миллиона подписчиков. Начинал он с перевода и озвучки американских стендап-комиков, снимался в онлайн-фильмах, участвовал в рэп-баттле, записывал музыкальные клипы. Репутация у него весьма скандальная: были, в частности, конфликты с рэперами Бастой и Птахой, жесткие высказывания в адрес творческих и политических деятелей.

Блогер Юрий Хованский.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- На канале Юрия много передач, посвященных важным социальным темам. Не обзорам сумок и косметики, а, например, качеству питания, сравнению продукции дорогой и эконом-класса. Много полезной информации для студентов. Считаю, что через него молодежь будет активно и охотно передавать в Думу свои предложения. И обращений к нему будет явно больше, чем к некоторым депутатам, - объяснил "КП" свой выбор Власов.

- Работать будет без денег и кабинета?

- Да.

- Кого-то еще известного в помощники взять не планируете?

- Если кто-то еще из видеоблогеров с большой аудиторией захочет, готов это обсудить.

- А почему именно видеоблогеры? Всякие Бузовы с миллионами подписчиков вам не пригодятся?

- Нет-нет, это в Совет при Комитете культуры, к Шнурову!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Упростить покупку оружия и снизить налоги для начинающих блогеров: «Комсомолка» узнала о первых шагах блогера Юрия Хованского на должности помощника депутата Госдумы

В Государственной думе России случилось неожиданное пополнение: самый молодой депутат Василий Власов (27 июня ему исполнится 24 года) назначил своим помощником на общественных началах известного блогера из Санкт-Петербурга Юрия Хованского. «Комсомолка» поговорила и с тем и с другим и выяснила, чем автор обзоров на блины, колбасу и чипсы и конкурса «кто громче рыгнет» намерен помочь российской молодежи. (подробности)