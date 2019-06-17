Победить мусор

В этом году на ПМЭФ активно обсуждали вопрос раздельного сбора мусора. Проблема настолько актуальна, что для привлечения внимания к ней, девушек модельной внешности облачили в платья из разных видов отходов, чтобы они дефилировали по коридорам Экспофорума. О том, насколько москвичи готовы сортировать свои бытовые отходы и насколько инфраструктура Москвы готова, «Комсомольской правде» рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

- Антон Олегович, какие темы, касающиеся природных ресурсов, затрагивались на Петербургском форуме?

- На этом форуме очень много обсуждался вопрос отходов. Сейчас активно решается эта проблема: меняется законодательство, обсуждаются технологии, в том числе, различные решения финансирования. Эти обсуждения не бесполезны - очень многие компании уже экологоориентированы. Крупные, средние и мелкие предприятия находят экономические механизмы, чтобы применять «зеленые» технологии, которые в будущем приведут к более устойчивому состоянию нашего города.

- Если говорить конкретно о столичном регионе, какие стимулы применяются для того, чтобы предприятия становились «зелеными», переходя на технологии, которые не загрязняют окружающую среду и воду?

- Мы говорили о создании в столице «зеленого фонда», который существует во многих городах. Например, такая организация есть в штате Нью-Йорк. Там он составляет 10 млрд. долларов. Из «зеленого фонда» оплачиваются и инвестируются деньги в «зеленые технологии» и «зеленые проекты». В Москве, к сожалению, пока такого фонда нет. Сейчас экономисты, финансисты и экологи уже думают, какие механизмы внедрить и как реализовать этот замысел.

- У каких стран, помимо США, мы заимствуем опыт?

- Скандинавские страны неплохо продвинулись. Например, в городе Хельсинки, столице Финляндии тратят больше двух миллиардов евро в год на внедрение «зеленых» технологий. Несмотря на то, что город намного меньше Москвы, суммы колоссальные. Более того, они уже обозначили для себя путь внедрения только экологичных технологий в столице.

- Раз уж мы заговорили о конкретных цифрах, недавно вы анонсировали следующую информацию: власти Москвы потратят 3,7 млрд. рублей на внедрение технологии для раздельного сбора мусора. На что эти деньги пойдут?

- Это даже больше не технологии, а создание инфраструктуры для того, чтобы жители Москвы имели возможность сортировать свой мусор. Я имею ввиду, установление баков, организацию техники, которая потом отсортированный мусор будет забирать и т.д.

- Мне кажется, на 3,7 млрд. рублей можно баками каждый дом оснастить…

- Это так кажется. Москва очень крупный мегаполис. Сейчас у нас охвачено 30% территории и это примерно 5000 контейнеров и 5000 площадок. Наша задача - до 2022 года обеспечить 100% покрытие.

- Как москвичи относятся к этому вопросу? Сейчас уже кто-нибудь разделяет отходы?

- Положительно. Многие уже сортируют мусор. Главный вопрос сейчас – инфраструктура. Даже если все москвичи с завтрашнего дня начнут заниматься сортировкой своих бытовых отходов, то нам просто негде будет их перерабатывать. Отрасль по переработке вторичного сырья должна развиваться. Сейчас те предприятия, которые существуют, уже перегружены. Их мало, но тенденция есть.

- В Европе сортировка мусора – обычное дело. Там уже поколения выросли с осознанием того, что это норма. А в Москве? Москвичи готовы к этому?

- Вы совершенно правы, сознание надо формировать. Мы 8 лет уже бьем в одну точку, проводя различные акции. Например, акция «Разделяй и используй». Ее суть в том, что в определенное время в различные точки города приезжает автомобиль и все желающие, разделив либо на работе, либо дома, отходы, могут их сдать. Когда эта акция зарождалась, мы собрали всего 2 тонны, а в этом году - уже более 40 тонн. За три года количество собранных отходов увеличилось практически в 20 раз.

Самое главное, что инициатива от москвичей исходит: мы все чаще слышим пожелание ввести раздельный сбор мусора.

- А школьникам прививаете эту привычку?

- У нас есть методический урок, который разработан совместно с Департаментом образования. Иногда даже я сам в школах провожу такое занятие. Мы делаем ставку на школьников, которые потом придут домой и поделятся с родителями полученными знаниями. Я считаю, что разделять отходы должен каждый москвич. В принципе, более 50% населения, по соцопросам, нас поддерживают.

- Антон Олегович, какие еще задачи сейчас стоят перед департаментом?

- Одна из ключевых задач – уменьшение количества выбрасываемых веществ городским автотранспортом. Мы уже лет 10 лет боремся с этой проблемой. Потому что это главная угроза сейчас для экологии и окружающей среды нашего города.

На Петербургском форуме мы обсуждали электромобилизация транспорта. У нас в городе уже запущен электробус, а также в каршеринге уже появились электромобили. Также стараемся организовать максимально комфортное использование более экологичных видов транспорта. Например, велосипедов на электрической тяге, самокатов и сигвеев.

До 2030 года планируем на 30% снизить количество выбросов. Если в 2010 году это был миллион тонн, то, надеемся, что к 2030 году мы достигнем планки в 700 тысяч тонн.