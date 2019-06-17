Михаил Бабич стал 12-м заместителем министра Орешкина

Жизнь и карьера у 50-летнего Михаила Бабича интересная и разноплановая. Родился в Рязани, закончил там же военное училище, проходил службу в войсках КГБ и ВДВ, потомственный десантник. Во второй половине 90-х несколько лет руководил корпорацией «Антей» (крупнейший производитель систем ПВО) и мясомолочным холдингом.

Потом перешел на госслужбу. Поработал на руководящих должностях в администрации Подмосковья, Ивановской области и даже в Чечне. Долго был полпредом президента в Приволжском федеральном округе, дважды - депутатом Госдумы. А в прошлом году его назначили послом России в Белоруссии. Но пробыл Михаил Викторович на этом посту недолго - лишь до апреля этого года. Но и за это время успел запомниться жестким и прагматичным подходом к торговым российско-белорусским отношениям (они не должны быть в ущерб нашей стране).

Теперь же Бабича назначили заместителем министра экономического развития РФ. Можно ли расценить это как понижение в статусе? Ведь и должность полпреда, и спецпредставителя президента на важнейшем белорусском направлении выглядят более значимыми. По крайней мере, в Кремле не считают, что Бабич понижен в должности:

- Он во многом будет заниматься координацией и организацией интеграционной работы, что является чрезвычайно важным, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

У министра экономики Максима Орешкина и без Бабича было 11 заместителей. Однако тяжеловесных фигур среди них не так много, считают политологи. А фронт работ для новенького замминистра выделен ответственный. Это работа с регионами и усиление экономических связей на постсоветском пространстве (в том числе в рамках Союзного государства России и Белоруссии). То есть по сути Бабич расширит поле деятельности и будет курировать наши экономические отношения сразу с рядом наших соседних стран, а не только с одной.