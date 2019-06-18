Анна Грачевская снялась топлесс и ужаснула Инстаграм

Расставшись с худруком детского киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским, 32-летняя Анна Грачевская пустилась в самостоятельное творческое плавание. Она – модель, телеведущая, а с недавних пор еще и звезда эротического жанра. Анна снялась обнаженной для журнала «Playboy» и стала лицом сети магазинов интим-товаров. Экс-супруга режиссера решила напомнить в соцсетях о своем амплуа секс-модели и опубликовала в Инстаграме довольно смелый снимок. Анна сделала селфи у зеркала, снявшись практически обнаженной.

На фото Грачевская позирует топлесс (чтобы ее не забанили в Инстаграме, модель прикрыла соски наклейками в виде сердечек) и в миниатюрных красных трусиках. Анна решила похвастаться результатами своей диеты – за последнее время она сильно похудела и теперь считает себя сторонницей здорового образа жизни. Грачевская подсела на фитнес и регулярно занимается в спортзале. Кроме того, она прошла похудательный детокс-курс в Таиланде.

- К лету и отпуску готова! – подписала Грачевская пикантный снимок. - Теперь работаю над рельефом! Кто напишет самый спортивный или ЗОЖ комментарий, получит от меня 1000 рублей.

anna_grachevskaya К лету и отпуску готова! Теперь работаю над рельефом!

Но заветная тысяча в итоге, видимо, не досталась никому. Наверняка Анна рассчитывала получить массу комплиментов в свой адрес. Телеведущая определенно считала, что выглядит стройной, подтянутой и сексуальной. Но ее голый снимок вызвал у подписчиков совершенно другие эмоции. Добрая половина фолловеров посчитала снимок топлесс слишком неприличным, чтобы публиковать его в Инстаграме. Другая половина уверена, что Грачевская выглядит излишне худой, если не сказать изможденной. Из былых прелестей округлой у Анны осталась только грудь – но это исключительно заслуга пластических хирургов, подобравших модели импланты большого размера.

Фото голой Грачевской шокировало даже звездных коллег телеведущей. Певица Анита Цой посоветовала ей прикрыться и впредь не публиковать такие снимки в соцсетях.

- Анна, увидела пост и не могу не написать. То, что я вижу на фото - это ужас! Кроме сделанной груди, всё остальное выглядит больным от ненормальной худобы. Или прикройтесь хотя бы платьем. Здесь нечего демонстрировать, - написала Анита.

Певице вторят и другие фолловеры Грачевской:

- Анита, вы, конечно написали грубовато и не очень тактично, для неё это результат и она гордиться, даже если другим полуголое тело на весь экран не показалась пределом мечтаний. Но когда я увидела в ленте это фото, немного опешила. Нельзя было свою идеальность в купальнике продемонстрировать? – присоединилась к мнению звезды одна из подписчиц.

- Если это не втянутый живот, тогда нужно покушать, это не критика, а переживания. Иди покушай. «Ешь и качайся», - советует другая подписчица.

Возможно, идею заняться спортом Грачевской посоветовал ее новый муж - баскетболист Артем Кузякин. К эротическим шалостям жены 38-летний спортсмен, судя по всему, относится благосклонно. Бывший капитан баскетбольного клуба «Зенит» попрощался с профессиональным спортом и, как это часто бывает со снизившими интенсивность тренировок спортсменами, быстро набрал несколько лишних килограммов. Супруги решили худеть вместе. Но пока что это лучше удается Анне.

Бывший капитан баскетбольного клуба «Зенит» не возражает против эротических шалостей супруги. Фото: Борис КУДРЯВОВ ("Экспресс газета").

Анна Грачевская и Артем Кузякин живут в браке уже три года – на днях они отметили кожаную свадьбу. С Артемом Анну познакомила ее подруга во время баскетбольного матча. Ради очаровательной брюнетки Кузякин переехал из Санкт-Петербурга в Москву и начал активно ухаживать за ней, помогая прийти в себя после скандального развода с Борисом Грачевским.

С режиссером программы «Ералаш» уроженка Харькова официально развелась в марте 2016 года. У пары есть дочь Василиса, воспитанием которой, по словам Грачевского, в основном занимается бабушка.

- Анна воспитывает мою дочь, но меня её манипуляции совершенно не интересуют, потому что моей дочкой в основном занимается её мама, - рассказывал Грачевский в одном из интервью.

Брак Грачевских продлился три года. Сразу после свадьбы многие предрекали, что их семья долго не продержится — супругов разделяла 30-летняя разница в возрасте. После развода с создателем популярной детской программы «Ералаш» его бывшая жена не исчезла со светских горизонтов. Анна Грачевская по-прежнему активно мелькает на всевозможных тусовках.

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Телеведущая пришла на музыкальную премию в прозрачном наряде без лифчика [фото]

Чтобы взбодрить свой секс-бизнес, 32-летняя Анна периодически публикует в Инстаграме игривые снимки и носит откровенные наряды. В одном таком она и появилась на вручении музыкальной премии MusicBox, которая прошла в «Крокус Сити Холле». Грачевская вышла на красную дорожку мероприятия в абсолютно прозрачном платье, под которое она не надела бюстгальтер. Да еще и села на шпагат! (подробности).