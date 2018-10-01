Экс-супруга создателя «Ералаша» Анна Грачевская в голом платье показала шпагат, откровеннее чем у Волочковой

СЕГОДНЯ 19:35 2018-10-01T19:38:57+03:00

Экс-супруга Бориса Грачевского после развода с мэтром «Ералаша» пошла по эротической стезе: телеведущая стала «лицом» интим-магазина «Розовый кролик» и снялась для «Плейбоя». Чтобы взбодрить свой секс-бизнес, 32-летняя Анна периодически публикует в Инстаграме игривые снимки и носит откровенные наряды. В одном таком она и появилась на вручении музыкальной премии MusicBox, которая прошла 30 сентября в «Крокус Сити Холле». Грачевская вышла на красную дорожку мероприятия в абсолютно прозрачном платье, под которое она не надела бюстгальтер.

Анна пришла на вручение премии MusicBox в очень откровенном платье. Фото: Борис КУДРЯВОВ ("Экспресс газета").

Телеведущая нарядилась в длинное зеленое платье-халат из тонкого материала, совершенно не скрывавшего линии ее тела. Единственным предметом нижнего белья, который надела Грачевская, стали зеленые трусы. От бюстгальтера Анна отказалась, так что все желающие могли лицезреть ее пышную силиконовую грудь.

Наряд Грачевской не скрывал ничего. Фото: Борис КУДРЯВОВ ("Экспресс газета").

Спортсмен поддержал супругу в эротичном наряде и появился вместе с ней на красной дорожке. Фото: Борис КУДРЯВОВ ("Экспресс газета").

Но и этого прелестнице оказалось мало: чтобы окончательно шокировать зрителей, Анна решила похвастаться хорошей растяжкой. И сделала шпагат прямо на красной ковровой дорожке - мол, чем я хуже Волочковой. Шпагат Грачевской в сочетании с ее практически обнаженной грудью стал самым скандальным моментом вечера и, разумеется, самым обсуждаемым.

Телеведущая решила похвастаться растяжкой... Фото: Борис КУДРЯВОВ ("Экспресс газета").

Новый муж Анны баскетболист Артем Кузякин к эротическим шалостям жены, судя по всему, относится благосклонно. Бывший капитан баскетбольного клуба «Зенит» в этот вечер сопровождал супругу на красной дорожке и, в отличие от пикантного образа своей половинки, выглядел словно респектабельный семьянин. Не так давно 37-летний Кузякин попрощался с профессиональным спортом и, как это часто бывает со снизившими интенсивность тренировок спортсменами, быстро набрал несколько лишних килограммов.

Анна Грачевская и Артем Кузякин живут в браке уже около двух лет. С Артемом Анну познакомила ее подруга во время баскетбольного матча. Ради очаровательной брюнетки Кузякин переехал из Санкт-Петербурга в Москву и начал активно ухаживать за ней, помогая прийти в себя после скандального развода.

...и села на шпагат прямо на красной дорожке. Фото: Борис КУДРЯВОВ ("Экспресс газета").

С режиссером программы «Ералаш» уроженка Харькова официально развелась в марте 2016 года. У пары есть дочь Василиса, воспитанием которой, по словам Грачевского, в основном занимается бабушка.

- Анна воспитывает мою дочь, но меня её манипуляции совершенно не интересуют, потому что моей дочкой в основном занимается её мама, - рассказывал Грачевский в одном из интервью.

Шпагат Грачевской стал самым обсуждаемым моментом вечера. Фото: Борис КУДРЯВОВ ("Экспресс газета").

Брак Грачевских продлился три года. Сразу после свадьбы многие предрекали, что их семья долго не продержится — супругов разделяла 30-летняя разница в возрасте. После развода с создателем популярной детской программы «Ералаш» его бывшая жена не исчезла со светских горизонтов. Анна Грачевская работает телеведущей и моделью, активно мелькая на всевозможных тусовках и участвуя в ток-шоу.