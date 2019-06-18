Замминистра связи Максим Паршин: Цифровой профиль - это способ управления личными данными

Одна из основных тенденций современной экономики - цифровизация. То есть перевод всех сфер жизни и взаимодействия граждан с государством и бизнесом в электронный формат. В правительстве хотят создать так называемый цифровой профиль каждого россиянина. Сервис должен появиться к концу года. Что это такое? И какого эффекта позволит достичь? Об этом нам рассказал Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

- Что такое цифровой профиль?

- Это вся совокупность информации о каждом из нас, которая содержится в тех или иных информационных системах: как в государственных базах данных, так и в отдельных коммерческих. Плюс - это система работы с информацией. Я должен иметь возможность у себя на смартфоне видеть, что обо мне знает государственный орган, начиная от номера паспорта, СНИЛС, данных об имуществе и так далее. И не только видеть, но и управлять личными данными. Например, чтобы предоставить доступ к ним банку, который на основании этих сведений выдаст вам кредит на лучших условиях.

- То есть можно скинуть ссылку на профиль, а не идти за справкой в бухгалтерию, а потом в офис банка?

- Да, вы просто даете банку доступ к этим сведениям. Или, например, можно купить билеты на поезд. Сейчас все данные нужно вводить вручную. И иногда мы допускаем ошибки. Цифровой профиль позволит этого избежать.

- А что значит управлять данными?

- Вы можете как предоставить право использовать эти сведения, так и отозвать свое согласие, то есть запретить использовать эти данные.

- Мы сейчас для этого подписываем везде бумажки о разглашении персональных данных. Но нигде не подписываем отказ от их предоставления…

- Я лично не уверен, как эта информация используется. Надеюсь, что она всегда используется правомерно, в соответствии с законодательством и мне во благо, но я бы хотел видеть, кто и как ее использует, и этим управлять. Это перспективы развития цифрового профиля.

- Судя по разгулу банковских мошенников, все-таки информация утекает. Насколько цифровой профиль будет защищен от взлома?

- Безопасность - наш абсолютный приоритет. Государственная информационная система, инфраструктура электронного правительства, система идентификации, система межведомственного взаимодействия, Единый портал государственных услуг. Все они защищены по самому высшему уровню защиты. Никакие нововведения мы не готовы осуществлять, если не будем уверены, что это абсолютно надежно.

- У ваших коллег из Минтруда была идея создания цифровой трудовой книжки. Вы участвуете в этом проекте? Насколько велик риск, что данные могут быть утеряны?

- В нашем мире опасения, что что-то потеряется, уже беспочвенны. Технологии достигли такого развития, что бумажный документ намного менее защищен от подделки, утери, уничтожения, от несанкционированного изменения, чем цифровая информация. Мы поддерживаем развитие цифровой трудовой книжки. Потому что сейчас утеря бумажной трудовой книжки - это часто большая жизненная проблема. Чтобы восстановить сведения, нужно рассылать запросы работодателям, искать их. Некоторые уже прекратили существование, и будет крайне сложно подтвердить факт того, что вы трудились на этом месте работы.

- Сколько процесс цифровизации позволит сэкономить государственных ресурсов?

- Самый банальный пример - бумага. Можно посчитать килотонны бумаги, которые сейчас используются для получения госуслуг или обмена информацией между ведомствами, которые друг другу пишут бумажные письма. Плюс экономия рабочего времени каждого из нас и государственных, муниципальных служащих. И просто улучшение качества жизни. Когда вы не тратите время на получение госуслуг, даже не задумываетесь о том, как работает эта государственная машина, а занимаетесь своими делами.