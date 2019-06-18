2019-06-18T15:19:51+03:00
Общество

Аэрофлот в восьмой раз назван лучшей авиакомпанией Восточной Европы

Российский авиаперевозчик получил награду на престижной премии Skytrax World Airline Awards 2019
Ксения БОГДАНОВА
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Аэрофлот получил почетную награду на 53-м Парижском международном авиасалоне в Ле-Бурже. Российского авиаперевозчика признали «Лучшей авиакомпанией Восточной Европы» на церемонии вручения премии Skytrax World Airline Awards 2019. Звание лучшего в Восточной Европе Аэрофлот получает седьмой год подряд, а за всю свою историю — уже в восьмой раз.

Церемония награждения прошла 18 июня в Ле-Бурже в легендарном Музее авиации и космонавтики. Премия World Airline Awards считается авиационным «Оскаром» - высшей наградой, оценивающей качество услуг авиакомпаний и аэропортов. Рейтинг ежегодно составляется британским консалтинговым агентством Skytrax на основе глобального исследования удовлетворенности пассажиров по всему миру. Онлайн-голосование проводилось с сентября 2018 года по май 2019 года сразу на нескольких языках — английском, китайском, японском, русском, французском и испанском. В опросе приняли участие пассажиры из более чем ста стран: они оценивали качество услуг свыше 300 авиакомпаний планеты.

- Восьмая по счету победа на Skytrax World Airline Awards — большая честь и свидетельство признания ведущего российского перевозчика на мировом уровне, - отметил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. — Мы благодарны нашим пассажирам, которые отдали свой голос за Аэрофлот. Их выбор — лучший стимул к дальнейшему совершенствованию премиального сервиса и реализации амбициозных целей нашей Стратегии 2023.

Президент консалтингового агентства Skytrax Эдвард Плейстед поздравил Аэрофлот с высоким достижением и отметил, что это вполне заслуженная награда.

- Аэрофлот остается неизменным фаворитом среди пассажиров. Победа в ключевой авиационной премии мира – прекрасное подтверждение высокого качества сервиса, предоставляемого перевозчиком, - подчеркнул Эдвард Плейстед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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