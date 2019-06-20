Скандал в хоккее с мячом: «Поправки внесем, но по сути ничего не изменится»

«Не допускается представителям СМИ при осуществлении ими своей профессиональной деятельности комментировать, обсуждать и/или негативно высказываться о судействе матчей чемпионата, негативно высказываться о должностных и официальных лицах ФХМР и Клубов, об участниках Чемпионата и Чемпионате в целом, а также провоцировать к таким высказываниям, комментариям или обсуждениям».

Так написано в действующем регламенте чемпионата России по хоккею с мячом. И этот пункт (а также еще несколько) вызвали законное недоумение у журналистов. Есть ли смысл работать, если изначально все происходящее можно только хвалить? Да и с законом о СМИ тут явное расхождение – никакие регламенты не могут ограничивать профессиональную деятельность журналиста.

Официальных комментариев ФХМР до этого момента не давала, но с «Комсомолкой» согласился побеседовать ответственный секретарь федерации Анатолий Степанов.

«Критиковать и негативно высказываться – разные вещи»

- Анатолий Данилович, вы видели, какую реакцию вызвал новый регламент чемпионата?

- Передо мной все статьи, которые взбудоражили общественность. Увы, на мой взгляд, они пронизаны какой-то злобой, ненавистью, если хотите, к федерации. Разве можно назвать это журналистской этикой? Это самая настоящая информационная война. Только вот не понятно кто с кем воюет. Российская спортивная общественная организация, проводящая соревнования, и журналисты, освещающие эти соревнования. Да, федерация допустила оплошность. И такое бывает. Так тактично укажите на ошибку, и она будет исправлена. А что произошло на деле? Поднялся шум, паника, обвинения во всем. Собрано все в кучу, которую сразу и не разберешь.

Ответственный секретарь Федерации хоккея с мячом России Анатолий Степанов. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

- Среди этих статей и моя. И там точно нет ненависти. Но есть законное возмущение - ведь нарушается «Закон о СМИ».

- Федерация тоже основывает всю свою деятельность на законодательстве. Есть «Закон о спорте». Мы имеем право регламентировать свою деятельность.

- Нельзя запрещать журналисту критиковать себя. Ни по одному закону.

- Так никто и не запрещает. Негативно высказываться и критиковать – это разные вещи.

- Не вижу разницы. Что значит негативно? Я пришел на матч и увидел, что плохо обеспечена безопасность, нет условий для зрителей. Вижу, что играют плохо, и судят плохо. Но по регламенту я не могу «негативно высказываться». Почему?

- Нет. Вы неправильно понимаете. Если не соблюдены какие-то установленные правила, в первую очередь, безопасности, то вы, как и любой другой человек, можете критиковать и указывать на это. Критиковать журналисты могут все и всех, но нужно соблюдать при этом правила приличия. Основываться на фактах, а не смешивать факты и личное мнение, предположения. «Полоскать», не выбирая выражений, отдельных должностных лиц, переходить на личности. Обвинять в коррупции и взяточничестве. Называть хоккей с мячом «карманным спортом», называть судей «продажными» и пр. Вот здесь и кроется, на мой взгляд, один из принципов журналистской этики – объективность преподносимой информации.

- Если я кого-то в чем-то необоснованно обвинил - вы подаете на меня в суд. Так это и работает в правовом государстве.

- Задача федерации – работать и развивать вид спорта, а не ходить по судам. Да, есть право федерации отстаивать свою честь. Не позволять, чтобы разные негативные – подчеркиваю – негативные высказывания принижали ее репутацию. Сегодня же получается, что любой может «прополоскать» тебя с экрана телевизора или на страницах газет, а ты иди в суд? Но вы же, как журналист, прекрасно понимаете: негативная информация уже разошлась и дошла до зрителя. Как можно развивать хоккей и привлекать в вид спорта детей и родителей, если СМИ раз за разом выставляют федерацию вид спорта в целом в необоснованном негативе?

«Давайте уважать друг друга»

- Но давление прессы - нормальный процесс. Репрессивные меры в регламенте помогут наладить отношения с журналистами?

- Я не сторонник злоупотребления применением каких-либо санкций. Даже штрафы и дисквалификации для игроков и клубов в последние годы минимизированы: если клуб выполняет Регламент, никаких санкций к нему не последует. ФХМР не ставит своей целью заниматься наказаниями. Федерация осуществляет контроль за соблюдением установленных и принятых норм. Более того: все штрафы по решению Исполкома идут на развитие детско-юношеского хоккея с мячом. Об этом, к примеру, написало хотя бы одно СМИ?

Еще раз повторюсь: в последние годы вся эта негативная пропаганда похожа не на давление прессы, а на то, что отдельные представители СМИ стремятся сделать все, чтобы общение и взаимодействие стало невозможным. ФХМР готова сотрудничать со СМИ, но стремится обезопасить себя от негатива и лжи. И внесенные поправки – некая превентивная мера. Мы знаем Конституцию и закон о СМИ, и уважаем СМИ, но ждем уважения в ответ.

- Конкретно эти пункты противоречат закону о СМИ. «Препятствие профессиональной деятельности».

- Никто никому не препятствует. Пожалуйста, аккредитуйтесь и информируйте общественность, болельщиков и зрителей. Но употреблять оскорбления в адрес федерации, наносить моральный вред, на мой взгляд, недопустимо. И клуб может ходатайствовать об аккредитации журналиста. Клуб является соорганизатором домашних матчей чемпионата. И отдельные права, в соответствии с регламентом и соответствующим договором, передаются ему. Это касается и работы журналистов, проживающих в регионе, где клуб проводит свои домашние матчи. Клуб должен быть уверен в том, что представитель СМИ будет выдавать проверенную и достоверную информацию и соблюдать журналистскую этику. Пресс-службы клубов должны работать с журналистами на основе доверия и взаимоуважения в целях пропаганды нашего вида спорта.

- В этом и ошибка. Вы не можете ставить условия журналистам. Они не должны ничего пропагандировать. Я могу писать то, что считаю нужным. Если, конечно, я не буяню и не нарушаю общественный порядок.

- Если что-то обрушилось с трибуны, обвалилось, кто-то бросил бутылку, об этом нужно писать. Но когда журналист пишет, мол, посмотрите, что у них за председатель судейского комитета и что за судьи, это уже наносит имиджевый ущерб федерации и виду спорта.

- Если судья не справляется со своими обязанностями, я могу написать - давайте приглашать судей из Швеции. А вы можете быть со мной не согласны.

- Разумеется. Но информацию можно подать по-разному – в абсолютно разной тональности.

- Если вас обижает мой тон, у нас существует суд.

- Право есть как у журналистов, так и у федерации. Никто не умаляет прав журналистов. Но есть определенные принципы журналистской этики! Беспристрастность, достоверность информации и так далее. Что мы с этим будем делать? С ваших слов получается так: мы, вместо того, чтобы заниматься хоккеем с мячом, должны бегать по судам и судиться с каждым корреспондентом, который, пользуясь вседозволенностью, выражает свое, на его взгляд, мнение. Но ведь пишут и про договорные матчи, и про коррупционные скандалы. Где факты?

- Повторюсь - если информация не соответствуют действительности - у федерации есть право пойти в суд.

- А мы считаем, что журналист в своей работе должен соблюдать принципы журналистской этики. Нельзя подменять свободу вседозволенностью. «Никакой материал не может считаться беспристрастным, если в нем упущены основные факты». «Беспристрастность и полнота неразделимы». «Материал не может считаться беспристрастным, если он намеренно дезинформирует читателя». «Беспристрастность означает честность».«Материал не может быть беспристрастным, если он включает не относящуюся к делу информацию за счет важных фактов. Беспристрастность означает уместность». «Материал не может быть беспристрастным, если автор выражает свое мнение или эмоции броскими терминами. Беспристрастность – это прямота, не броскость и кричащие фразы». Принципы профессиональной этики журналиста приняты в международных журналистских организациях, и журналистов призвали придерживаться их. Я не буду приводить много примеров, при каких именно встречах это принималось. Тем более речь не об этом, а том, что принципы эти существуют. Утверждались рядом организаций в период с 1978 по 1983 год. Существует и Конвенция о защите прав человека и основных свобод.

«Поправки обсудит Исполком»

- Мне сложно спорить с конвенциями, но, по-моему, этика журналиста не должна оцениваться федерацией. Для этого есть журналистское сообщество, само общество, редакция, которая отвечает за своего сотрудника. У меня вопрос про регламент. Федерация внесет изменения? Или все останется как есть?

- Мы подготовим поправки в регламент и вынесем их на обсуждение Исполкома. Но суть нашей политики от этого не изменится. Просто мы внесем определенные пункты, на которые должны обращать журналисты перед тем, как освещать матчи чемпионата. Добросовестность, профессиональная честность, порядочность, отсутствие вседозволенности, избрание определенных терминов, создание атмосферы общественного доверия и согласия. А не работа на удовлетворение потребностей определенной аудитории и не основывание своих текстов на слухах и непроверенной информации. На наш взгляд, этика журналиста начинается с понимания им своей профессиональной ответственности за качество сообщаемой информации.

- Мне кажется, это очень общие суждения. У меня, как у журналиста, должно быть право писать о том, что я вижу. И если вам это не понравится, при всем моем уважении, меня это не должно касаться.

- Вы правы. Но мы говорим о другом. Не о праве говорить, а о праве нести негатив. И не может это быть одним и тем же! Обращаясь к журналистскому сообществу, хочется подчеркнуть, что мы готовы к сотрудничеству на основе взаимоуважения. Миссия журналиста, на мой взгляд, созидательная. Она должна объединять. Но не вносить клин раздора. А в хоккее с мячом, на наш взгляд, некоторые журналисты с умыслом или без умысла, но этот клин они, может, даже не осознанно, вбивают. А то, что мы написали в регламенте, на 99,9% - оно использоваться не будет. Это все понимают. И я, в первую очередь. Поправки будут представлены Исполкому и затем внесены в Регламент.

- У меня встречное предложение. Предполагаю, что задача федерации – создать условия для работы журналистов. И главное - взять курс на открытость и отвечать на возникающие вопросы и претензии. И тогда можно будет обойтись без репрессивных мер.

- Все это прописано и регламентировано. К примеру, в соответствующей зоне (микст-зоне) до или после матча до трех игроков плюс тренер обязаны общаться с прессой. После каждого матча чемпионата проводятся пресс-конференции с участием тренеров, куда имеют доступ все аккредитованные СМИ. Цензура у нас запрещена. Никто никого не хочет ни лишать слова, ни, тем более, препятствовать работе. Но нам законом о спорте даны права развивать хоккей с мячом. И мы не хотим, чтобы наш вид спорта окружал негатив...