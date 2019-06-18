Владимир Жириновский: «Только однопартийный режим мог сам разоружить СССР»

Сегодня Госдума приняла законопроект президента о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Мы это предложение поддержали, потому что соглашение Горбачева-Рейгана в 1987 году было ошибкой. Мы сами уничтожили свои лучшие ракеты. Сами себя разоружили.

Зачем мы это сделали 32 года назад? Называют много причин, реально - одна. Однопартийный режим и только ЛДПР говорит об этом. Было бы две партии, Горбачев никогда не стал бы руководителем страны и не подписал бы никакого соглашения с Рейганом, не было бы революции 1917 года. Хрущев пришел бы разве к власти при двухпартийном режиме? Не было бы войны в Афганистане, не было бы беловежских соглашений в 1991 году.

Из-за этого мы идем на поводу у США. Дождались пока Порошенко перед всем миром порвал договор о дружбе с Россией, хотя и принимать его не нужно было. Дождались пока США выйдут из ДРСМД и сами выходим. Против Ирана готовится война, а мы могли еще 10 лет назад предпринять меры, продать им С-400 и закрыть небо над страной. Но не сделали. Сейчас опять мучаемся выйти или нет из Совета Европы. И входить не нужно было в 1996 году, нас туда позвали, чтобы поливать грязью. И вот сейчас поедет наша делегация туда, будут 32 депутата в коридоре сидеть, ждать, какую резолюцию по ним там примут. Мы что, государство-мазохист?

Нам всегда надо идти на опережение. Россия добивалась успеха только тогда, когда проводила решительную внешнюю политику, сама задавала тон мировым отношениям, а не играла скрипку в чужом оркестре.

Наш девиз: пушки вместо масла! А пока что получается, что и масла нет и пушки только-только появляются. Система власти должна быть крепкой и вечной, чтобы мы больше не колебались и не допускали ошибок.