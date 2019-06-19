2019-06-18T16:11:11+03:00
Общество

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными»: что изменилось в правилах в 2019 году

С 2019 года начал действовать новый Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Там и о домашних питомцах, и о цирковых, и о дикой фауне
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
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Придется Генам жить только в зоопарках. Оно и к лучшему!Придется Генам жить только в зоопарках. Оно и к лучшему!Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Но в одном законе всего не пропишешь: к нему нужны еще и подзаконные акты, уточняющие те или иные положения документа. На днях их обсуждали в Госдуме депутаты и эксперты. В ближайшее время дополнения утвердят в правительстве.

Сколько питомцев можно держать в квартире

Сразу скажем: конкретного ответа нет. В Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными» (ФЗ-498) говорится: «Предельное количество домашних животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов».

На днях Совет Федерации предложил увязать количество животных с площадью жилья. Замысел понятен: многим уже надоели сердобольные соседи, привечающие в своих квартирах десятки кошек с окрестных помоек, и ушлые заводчики, устраивающие питомники на дому. Лай, подвывание и не самые приятные запахи мало кому понравятся.

Однако против этой инициативы выступили представители зоозащитных организаций и руководитель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

- Мы такого решения не допустим, - сказал Бурматов «КП». - Во-первых, потому что благополучие питомца не измеряется в квадратных метрах, а зависит только от заботы хозяина. Второе: эта норма нереализуема на практике, потому что по Конституции жилище неприкосновенно. Никто не сможет проверить, сколько кошек живет у вас в квартире. И третье: если такая норма будет принята, это может привести к массовому избавлению от животных.

Если вы сосед «звериной общаги»

- Можно вызвать участкового, пригласить санитарные службы, зоозащитные организации, - рекомендует Бурматов. - Просто по-человечески поговорить с владельцем животных. Если собаки лают, можно вызвать сотрудника Роспотребнадзора и провести замеры по децибеллам. Если антисанитария - тоже есть соответствующие службы. Но надо по-соседски решать, не доводить до догхантерства.

Есть еще закон о тишине - за нарушение положен административный штраф.

Намного проще воздействовать на недобросовестных хозяев в муниципальных домах.

- В Самаре был случай: мужчина держал собак в муниципальной квартире, и они кого-то покусали, - припомнил Бурматов. - Пострадавший обратился в муниципальные службы, проявил настойчивость, и началась процедура выселения. Хозяин тут же исправился и стал выводить собаку как положено - с поводком и в наморднике.

Но если это не наниматель, а хозяин квартиры, такой номер уже не пройдет. Проще воздействовать на недобросовестного владельца, если это заводчик: устраивать питомники в многоквартирных домах нельзя - закон это напрямую запрещает. А если это просто сердобольный гражданин?

- В таких случаях помогают зоозащитники, - говорит Бурматов. - Они договариваются с таким человеком, подыскивают приют для его животных.

Реабилитация ротвейлера

- Сейчас перечень опасных собачьих пород избыточен, по нашему настоянию его пересмотрели, - продолжает Бурматов. - Вот-вот будет официально принят новый документ. Из него исключили ротвейлеров, немецких овчарок, ризеншнауцеров. И остались лишь те породы, которые изначально выводились только для боев, и помеси собаки с волком. Их 13 (см. список ниже). Таких собак нельзя выгуливать без намордника и строгого поводка. А вот перечень животных, запрещенных к содержанию в многоквартирных домах, наоборот, расширился в два раза. В действующем перечне нет, например, волков. А этих зверей в наших деревнях довольно часто держат. И разные нехорошие истории происходят...

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Плодишь - плати

- Чтобы прекратить неразбериху в отношениях людей и домашних животных, должен быть задействован механизм ограничения разведения, - сказала «КП» президент Центр защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова. - Он есть во многих странах. Берешь животное из приюта, то есть помогаешь городу в решении проблемы - ты освобождаешься от части налогов. Берешь животное с улицы и не стерилизуешь его - платишь налоги. Если занимаешься разведением как бизнесом - платишь огромные налоги.

Кроме того, должна быть система учета - общая база для ветклиник, заводчиков, приютов и станций прививок. Если хозяин выкинул животное, это можно отследить и оштрафовать человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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