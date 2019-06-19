Что это такое и какие еще бывают способы пользоваться машиной, не будучи ее хозяином, - об этом сегодня расскажем.

Шведская автосемья

Сломать привычную модель «купил, поставил на учет и езжу» решили шведы из «Вольво». Они первыми из автопроизводителей в России представили сервис подписки на свои автомобили. Прямо так и заявляют: «Не покупайте этот автомобиль. Подпишитесь на него».

Например, за новый маленький кроссовер Volvo XC40 по подписке придется ежемесячно вносить 38 тысяч рублей (около 500 евро) в месяц. И никаких первоначальных взносов или залогов. Конечно, в платеж включены страховка, налоги, помощь на дорогах и много всего, включая сезонное хранение шин. Но за год набежит (умножаем на 12) почти полмиллиона. За три года - почти полтора, за пять лет потратите стоимость новой машины.

Дорого, конечно, но удобно тем, кто пока не решил, нужна ему машина или нет, способен он потянуть такие расходы или лучше все же на трамвае. Ведь за бензин, мойку, парковку, платные дороги придется платить самому сверх платежа.

Сама идея ездить, но не владеть, естественно, не нова. Если помните так и не поехавший дальше обещаний «Ё-мобиль», то его тоже планировали продавать по абонентской плате, когда человек просто вносит фиксированную ежемесячную сумму, в которую входит техобслуживание и даже замена колес. Точно та же схема. А еще существует финансовая аренда.

Лизинг влегкую

Этот способ оплачивать и пользоваться пришел сначала в бизнес, самосвалы и экскаваторы было принято приобретать в лизинг (с английского «лиз» - аренда). Главное его отличие от кредита: машина формально тебе не принадлежит. Ее собственник - лизинговая компания, она разрешает тебе пользоваться машиной как своей на условиях регулярных платежей. А когда рассчитаешься, переоформить на себя или взять другую.

Но на Западе легковушки так тоже покупают. А что, зато никаких головняков с оформлением, налогами, страховками, перепродажами! В России же этот способ распробовали сначала хозяева бизнеса, приобретая себе дорогие авто за счет своих же фирм, а потом уже и в народ он пошел.

Сейчас в крупных автосалонах есть отделы, где сидят менеджеры лизинговых фирм. А на сайтах автопроизводителей имеются калькуляторы, позволяющие рассчитать размер платежа и финальную цену. Кстати, эти условия могут оказаться выгоднее кредитных. Например, достаточно будет пары документов для оформления договора, никаких справок и выписок. Но, естественно, они будут рекламировать себя, «забывая» упомянуть о подводных камнях.

Главный из таких: ежемесячный платеж при лизинге оказывается ниже платежа по обычному автокредиту. Но потому что не учитывается остаточная стоимость автомобиля, которую придется оплатить по окончании срока лизинга, чтобы авто перешло в собственность. Иначе машина просто остается в лизинговой компании.

Аренда у соседа

А кто мешает просто договориться со знакомым, официально подписать бумаги да и пользоваться его машиной как взятой в прокатной конторе или каршеринге? За границей опять же это развито. Вот уехал человек в длительную командировку, или дачный сезон закончился, а машина оказалась на несколько месяцев не у дел. Так чего ей ржаветь у подъезда?!

Конечно, сдавать ее бомбиле - себе дороже. Он ее, во-первых, очень быстро ушатает, во-вторых, все живые запчасти скрутит. Но у другого, может, наоборот, временная потребность возникла. Ребенка в садик повозить, когда в автобусах все чихают. Или своя машина после аварии стоит и ждет завершения тяжбы со страховщиками. Причин может быть уйма.

В интернете есть целые сервисы по аренде машин в частном порядке, которые сводят сдающих и берущих. Нужно только изучить вопрос, вникнуть в текст договора. И обязательно застраховать машину по

КАСКО, если вы собираетесь ее сдавать. Ну и тщательно осмотреть, если собираетесь брать, иначе на вас могут повесить вмятину или поломку, которая появилась уже давно.

Конечно, большинству по-прежнему хочется, чтобы машина была своя и никто больше на ней не ездил. Но сейчас появляется все больше молодых водителей, которые предпочитают на западный манер не владеть, а пользоваться. Чтобы захлопнул дверь и пошел, а голова ни о чем не болела.

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