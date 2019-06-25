Тест "КП": Нас много, и мы в тельняшках!

Правильный ответ:

Есть только версии. Моряки в средние века были суеверными. Чтобы чудища из пучины не набросились на них, они наносили на тельняшку белые и синие полосы, в надежде, что духи океана примут их за скелетов и не станут нападать. Другая версия: если моряки вставали рядом друг с другом, то издалека создавалось впечатление, что людей гораздо больше.