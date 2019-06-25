Тест "КП": Нас много, и мы в тельняшках!
В честь Дня моряка - 25 июня - вспоминаем интересные факты о тех, у кого «ленты за плечами, как парус за кормой»
- Ой, кажется, я тест не прошел...Фото: Иван ВИСЛОВ
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1Для чего на носу старинных парусных судов ставили резную фигуру женщины?
Правильный ответ:Женские статуи на носу судна прежде действительно скрывали туалеты! Ведь если поставить это интимное заведение на корме, то попутный ветер будет задувать смрад на корабль. А с носа запахи тут же сносит в море. Недаром слово «гальюн» произошло от названия «гальюнные фигуры» (от нидерл. galjoen - нос корабля).
2Зачем моряки клали на стол мокрую скатерть?
Правильный ответ:Мокрую скатерть кладут на кораблях во время очень сильной качки, чтобы она не соскальзывала вместе с посудой во время обеда.
3Прототипом пирата Сильвера в романе Стивенсона «Остров сокровищ» послужил:
Правильный ответ:У Стивенсона действительно был друг, литератор Уильям Хенли, которому после туберкулеза ампутировали ногу. И вот после публикации «Острова сокровищ» Стивенсон написал ему: «Мысль о калеке, который повелевает и внушает страх одним звуком своего голоса, родилась исключительно благодаря тебе».
4Кто придумал припев к знаменитой песне «Как провожают пароходы»: «Вода, вода, шумит вода»?
Правильный ответ:А. Островский сочинил музыку на стихи К. Ваншенкина «Как провожают пароходы». Но никак не мог закончить песню: требовался припев.«Нужно что-то вроде «вода, вода», потом проигрыш и опять: «вода, вода», - уговаривал поэта композитор. «Вы бы хоть разнообразили, - рассмеялся тот. - Например, так: вода, вода, кругом вода, вода, вода, шумит вода». Думал - пошутил.
5В старину моряки придумали тельняшку, чтобы:
Правильный ответ:Есть только версии. Моряки в средние века были суеверными. Чтобы чудища из пучины не набросились на них, они наносили на тельняшку белые и синие полосы, в надежде, что духи океана примут их за скелетов и не станут нападать. Другая версия: если моряки вставали рядом друг с другом, то издалека создавалось впечатление, что людей гораздо больше.
6Что представлял собой древний китайский компас?
Правильный ответ:Дрeвний китaйский кoмпaс - это чтo-тo врoдe лoжки из мaгнeтитa, которую устанавливали нa мeднyю плaстинкy. Лoжкy рaскрyчивaли, затем она останавливалась, и ее конец укaзывaл нa юг. К слову, изнaчaльнo кoмпaс в Китae испoльзoвaли не для навигации, а для фэн-шyй, согласно которому, как известно, очень вaжнo прaвильнo oриeнтирoвaть прeдмeты пo стoрoнaм свeтa.
7Зачем нужны были две ленты на фуражке моряка?
Правильный ответ:В старину у моряков Средиземного моря были ленты с вышитыми словами молитв. Моряки подвязывали лентами свои длинные волосы, веря, что волшебные слова оградят их от беды на море. А когда появились морские фуражки, ленты использовали, чтобы привязать их к голове, дабы головной убор не сдуло ветром. В России официально фуражка с лентой появилась в 1872 году.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Как гласит народная мудрость, воды бояться - в море не ходить . Просто полюбите для начала стихию и приключения, а знания придут со временем.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Семь футов вам под килем! Вы наверняка прирожденный любитель морской романтики, и это прекрасно.
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ИСТОЧНИК KP.RU