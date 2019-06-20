Александр Роднянский: Данила Козловский убедил руководство «Росатома» пустить снимать на объекты, на которые никого не пускают

- Съемки идут уже месяц. Режиссером и исполнителем главной роли является Данила Козловский. Речь идет об одном из самых драматичных эпизодов ликвидации аварии, в котором три добровольца спасли от ядерного заражения, можно сказать, пол-Европы. Сильный, эмоциональный, фактологически точный сценарий написал Алексей Казаков. В главных ролях помимо Данилы снимаются Филипп Авдеев, Оксана Акиньшина, Равшана Куркова. Будет и много свежих лиц. Название фильма, которое сейчас нравится режиссеру, - «Когда падали аисты».

- Сериал «Чернобыль», с одной стороны, выступил в качестве неслабого «разогрева» перед вашим фильмом, а с другой только добавил ответственности.

- Сериал замечательный. Это один из лучших сериалов, которые вообще когда-либо были сделаны. Абсолютный пик жанра. Трудно включаться в прямую конкуренцию с ним. Да и не нужно. Надо воспринимать его как масштабное возвращение к общественному обсуждению темы Чернобыльской аварии как таковой.

С точки зрения жанра, наш фильм будет категорически отличаться от сериала. Сериал - пятичасовое исследование обстоятельств выживания людей на фоне колоссальной катастрофы, с расследованием ее причин и обстоятельств, с обличением машины государственной лжи, которая пыталась сначала скрыть, умолчать эту трагедию, а затем долго врала. У нас совершенно другая история. Мы концентрируемся на человеческом поведении, проживании обычными людьми обстоятельств этой трагедии, самопожертвовании, которое было продемонстрировано тогда многими. И инструментарий мы используем совершенно другой. Одно дело – сериал для малого экрана. Другое – аттракционный, большой, визуально богатый фильм для большого кинопроката. В нашем случае это, конечно, аттракцион, ориентированный прежде всего на молодую аудиторию, которая регулярно ходит в кинотеатры. А замечательный англо-американский сериал – серьезное, глубокое психологическое расследование, интересное разным возрастам, но прежде всего более взрослой аудитории. Хотя в целом мы делаем одно дело. Можно сказать, что наш фильм в каком-то смысле – углубленный взгляд на один из эпизодов, которые входят в сериал, а именно подвиг ликвидаторов, открывших шлюзы с «опасной водой».

Кадр из сериала канала НВО "Чернобыль".

- Разумеется, вы затевали этот фильм, ничего не зная о сериале.

- Я очень давно хотел снять кино о Чернобыле. Я сам был там сразу после катастрофы и возвращался в течение трех лет для съемок своих документальных фильмов. Как продюсер, участвовал в работе над картиной Александра Миндадзе «В субботу» - притчей о Чернобыле. Но еще раньше, сразу после успеха «Девятой роты» мы объявили с Федором Бондарчуком, что наш следующий с ним фильм будет именно о Чернобыле. Но тогда у нас не получился сценарий. Ушло больше десяти лет на то, чтобы найти правильного автора, который написал бы устраивающий нас сценарий. Так что это очень давняя идея. И она была запущена в работу задолго до того, как мы вообще узнали о том, что НВО делает сериал. Когда я о нем узнал, то очень удивился. Это было очень непохоже на классический материал НВО. Хотя уже тогда было понятно, что плохо они не сделают. Тем не менее, существует огромное количество фильмов, основанных на сходном материале, но разных по жанру, интонациям, углу зрения. Они могут совершенно особым образом волновать одну и ту же или разные аудитории. Поэтому, если честно, мы не очень боимся того, что появление американского сериала каким-то образом помешает нам. Уже не говоря о том обстоятельстве, что все-таки это отечественный фильм со своими актерами, своими лицами. И при всем колоссальном уважении к тому, как это потрясающе сделало НВО, все равно они сделали это по-английски. У нас, думаю, будут свои преимущества.

- Как вам режиссер Данила Козловский? Вы же впервые с ним работаете.

- Он произвел на меня сильное впечатление уже первым своим фильмом «Тренер». Я увидел в нем энергию, стиль, страстное желание делать современное жанровое кино. Это очень важно, когда в режиссере абсолютно искренне существует не придуманное, не имитированное желание волновать многомиллионную аудиторию. Рожденное во многом и его вкусом, и его актерским успехом. Мне показалось, что «Тренер» в этом смысле был очень удачной картиной на невероятно трудном материале. Потому что ничего труднее, чем фильм о российском футболе, пожалуй, не может быть. При этом он успешно прошел и был воспринят с симпатией профессиональным сообществом. Поэтому я и предложил Дане прочитать сценарий о Чернобыле. На Даню он произвел сильное впечатление - подлинно эмоциональное. Когда он начал мне о нем говорить, я понял, что не ошибся. Это было искренне и с самого начала очень предметно. Он адаптировал под себя сценарий и включился работу, и сейчас просто горит на съемках. Даня убедил руководство «Росатома» помочь нам, пустив снимать на объекты, на которые обычно никого не пускают. И это очень большая помощь фильму. Она должна придать ему аутентичности.

- Сериал снимался на закрытой атомной станции в Литве.

- Да, их пустили на Игналинскую АЭС. А мы снимаем на российских атомных электростанциях, которые сделаны по тому же проекту, что и Чернобыльская, как Игналинская в Литве. Все это сделано усилиями Данилы, который сумел увлечь, помимо всех, кто работает с ним в группе, еще и тех, кто дает разрешение и оказывает помощь в производстве. Должен получиться большой национальный блокбастер, визуально впечатляющий и, мне очень хочется верить, достойный памяти тех, кто пожертвовал собой.

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