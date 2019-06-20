Владелец «Спартака» Леонид Федун собирается передать клуб болельщикам

Народная команда, которая фактически провалила сезон (заняла 5-е место в РПЛ), провела чистку рядов. Клуб разорвал контракт со скандальным капитаном Денисом Глушаковым, который целый год собачился с болельщиками и разводился с женой. При этом, по слухам, полузащитник получил «золотой парашют» чуть ли не в 100 миллионов рублей. Ушли из команды и еще два 32-летних ветерана - Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти.

Но не менее волнующим для болельщиков стало и заявление владельца команды Леонида Федуна, что он к 2023 году передаст клуб болельщикам.

- Контрольный пакет акций «Спартака» мы передадим в некоммерческую организацию, а её членами будут все поклонники клуба. Условно: у нас есть 20 тысяч активных болельщиков, покупающих абонементы и посещающих матчи в течение долгого времени. Они и будут в приоритете. Для регионов мы разработаем отдельную программу, где будут членские взносы. И все эти люди получат право голоса, например, при выборе президента «Спартака» в 2023 году. Они также смогут определять дизайн формы, трансферную политику – всё, что угодно, - сказал Федун в интервью championat.com.

«Просто придет другой олигарх»

На сколько это реально акционировать «Спартак»? - спросили мы заслуженного мастера спорта Евгения Ловчева.

- Федун давно высказывал эту мысль. Но в нашей стране пока это невозможно. Мы понимаем, что сам клуб не зарабатывает таких денег. Не случайно крупные корпорации, я даже думаю, не сами по себе, а с подачи руководства страны финансируют популярный клуб. А здесь Федун рисует идеальную картину мира – как вообще правильно должно быть. Но, знаете, я так много слышал разговоров, что нужно вводить рынок, рынок всё разрулит… И что у нас разрулил рынок? Если бы мы жили так, как Запад живет, это имело бы какое-то правильное направление. Тем более к переходу на акционирование определено 4 года. Ничего к этому моменту не созреет. Какие болельщики будут управлять клубом? Найдется просто другой олигарх, который перекупит клуб, только и всего.

- Федун просто готовит себе пути отхода?

- Да. «Я устал, я не вечен...». Но самое главное, он сам говорит, что «я столько трачу денег, а получаю в ответ негатив»… Хотя, я думаю, что и радостных моментов у него было довольно много. Но, мне кажется, что он он просто наелся футболом.

А КАК У НИХ?

«Барселона»

Идея Леонида Федуна - не новшество, но в то же время модель, при которой только болельщики владеют всеми акциями крупных клубов, встречается очень редко. Самый яркий пример - «Барселона». Здесь акционеров называют «Сосьос». «Власть народу» - под таким девизом живет один из самых сильных клубов Европы.

За право принимать решения «Сосьос» платят взносы. Интересно, что на 2019-й год взносы акционеров составляют только 3-4 процента от общего бюджета. Но именно они выбирают президента клуба и решают стратегические вопросы. К примеру в 2014 году акционеры постановили реконструировать стадион «Камп Ноу».

Но текущие вопросы с трансферами и со спонсорами болельщики не решают. Это уже прерогатива выбранного руководства.

«Хартс»

Литовский миллионер Владимир Романов приобрел шотландский клуб в начале этого века. Поклонники команды ждали титулов, но спустя десять лет обнаружили долг в 35 миллионов евро и угрозу банкротства.

Болельщики выкупили часть акций, а затем с миру по нитке начали гасить накопившееся долги. «Хартс» избежал ликвидации и под руководством собственных поклонников вернулся в высшую лигу.

Новый «Манчестер Юнайтед»

В 2005 году инициативная группа болельщиков «Манчестер Юнайтед» не приняла нового американского хозяина клуба Малкольма Глэйзера. Американский бизнесмен повышал цены на билеты, брал невыгодные кредиты и не учитывал пожелания фанатов. Большая часть поклонников «Красных дьяволов» смирилась со своей участью, другие же борются до сих пор.

14 лет назад болельщики «Манчестер Юнайтед» создали новый клуб «Юнайтед оф Манчестер». Управление командой осуществляется на основе доверительной собственности. Все деньги, которые молодой коллектив зарабатывает, реинвестируются в развитие клуба.

За 14 лет команда не смогла подняться выше шестого английского дивизиона. Зато у молодого коллектива появился собственный стадион, вмещающий свыше 4000 болельщиков. Построить его удалось во многом за счёт взносов поклонников клуба.

Американская революция

Футбольный клуб «Сиэтл Саундерс» предложил революционную модель развития клуба. Четыре владельца команды передали власть группе 60 авторитетных болельщиков. Раз в квартал болельщики принимают важные решения относительно работы менеджеров команды и трансферных ориентиров.

Когда четвёрка владельцев «Сиэтла» отдала власть болельщикам, в США многие крутили пальцем у виска, но на сегодняшний день команда с революционным подходом - самая посещаемая в стране и имеет ежегодный доход не менее 40 миллионов долларов.