Сыр лучше убрать в чемодан, а планшет взять с собой
СДАЕМ В БАГАЖ
Можно
Одежда, обувь, книги и другие очевидные вещи.
Косметика (без ограничения по количеству и объему флаконов с шампунями, кремами, духами).
Ножи, ножницы, штопоры.
Аэрозоли во флаконах до 500 мл.
Фен, утюг, колонки и другая техника (хрупкую лучше взять в салон).
Оружие, на которое требуется разрешение, - при наличии всех документов и с уведомлением авиакомпании.
Оружие, а именно: арбалеты, ружья для подводной охоты, шашки, сабли, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, ножи с выбрасывающимися клинками на рейсах по России без проблем, на заграничных стоит заранее уточнить в авиакомпании.
Велосипеды, лыжи, ласты и другое спортивное снаряжение. Иногда авиакомпании возят его бесплатно, чаще как еще одно место багажа с соответствующими доплатами.
Нельзя
Легковоспламеняющиеся, радиоактивные, токсичные, окисляющие вещества (ну вдруг вы собирались?).
Пауэрбанки и запасные аккумуляторы!
Если летите из-за границы - продукты животного происхождения без заводской упаковки. То есть сыр в вакууме из супермаркета можно, а в бумаге с рынка формально нет (хотя таможня багаж прилетающих с курортов проверяет редко, но ограничение такое есть).
А теперь взвешиваем
Максимальный вес - 15, 20 либо 23 килограмма для каждого чемодана в зависимости от правил авиакомпании. Их можно везти бесплатно либо доплачивать, если тариф безбагажный.
Если не уложились в эти нормы, за перевес придется доплатить. Сколько - зависит от авиакомпании и рейса (российский или зарубежный, короткий или дальнемагистральный). Но багаж тяжелее 50 кг нельзя сдать даже за деньги, весом от 32 до 50 кг надо заранее согласовать с авиакомпанией.
Продукты - зависит от таможенных правил каждой страны. Рейсами внутри России - без ограничений. Если прилетаете из-за границы, то максимум 5 кг продуктов животного и растительного происхождения. В том числе санкционных: на частных лиц санкции не распространяются, если везете меньше 5 кг, вы не контрабандист. Когда летите за границу, вступают в силу иностранные законы. Скажем, в ЕС нельзя ввозить мясные и молочные продукты. Проверяют редко, но в теории колбасу могут и отобрать.
Алкоголь - тоже зависит от таможенных правил разных стран. В Россию можно беспошлинно ввозить до 3 литров спиртного, с уплатой пошлины - до 5 литров. Но! Только пассажирам старше 18 лет. Внутренними рейсами по России: спиртное крепостью до 24% (вино, пиво) без ограничений, более крепкие напитки - до 5 л.
РУЧНАЯ КЛАДЬ - БЕРЕМ В САМОЛЕТ
Можно
-Жидкости в емкостях до 100 мл.
В общей сложности до 1 литра.
Все, что вы купили в duty free, - даже бутылки спиртного или духов. Важно, чтобы магазин находился уже после досмотра в аэропорту. Если закупитесь до (такое бывает, особенно в незнакомых аэропортах и на стыковке), на досмотре отберут, будет обидно. Жидкости из duty free должны быть упакованы в герметичный пакет.
-Продукты, которые явно нельзя отнести к жидким или желеобразным: печенье, бутерброды, яблоки, конфеты, шоколад и т. д.
-Детское питание на время рейса, даже если упаковка больше 100 мл (если летите с малышом, конечно).
-Лекарства на время полета. Лучше в упаковке, а не россыпью (иначе может возникнуть вопрос, что это за таблетки). Но! На ввоз определенных лекарств в некоторые страны действуют ограничения.
Нертутный термометр.
-Шприц с иглой (например, для инсулина) - обязательно со справкой врача или рецептом.
-Сигареты обычные и электронные (везти можно, курить нельзя).
-Одноразовые зажигалки. Берите недорогие. Правила авиакомпаний их разрешают, в аэропортах обычно пропускают, но иногда (например, в Китае или Японии) могут и отобрать.
-Мобильник, ноутбук, планшет, фото- и видеокамера и т. п.
-Зарядки для техники и пауэрбанки.
-Одноразовая бритва.
-Стеклянная или другая неметаллическая пилка для ногтей.
-Цветы.
-Стеклянные, керамические и другие хрупкие вещи.
-Портплед с костюмом.
-Костыли, трости, складные кресла-коляски - если они помещаются под сиденьем или на полке над ним.
Нельзя
-Жидкости в емкостях больше 100 мл. Важен именно размер бутылки или флакона, а не количество жидкости в нем: если шампуня в 200-граммовом флаконе на донышке, все равно нельзя.
-Мед, варенье, соусы, гели, желе, муссы, зубная паста, йогурт и т. п. - все это по нормам авиабезопасности жидкости. Так что или малюсенькие баночки до 100 мл, или в багаж.
-Ножи, в том числе складные, ножницы, в том числе маникюрные, штопоры и прочие колющие и режущие предметы.
-Бензиновые зажигалки.
-Оружие - даже игрушечное.
А теперь взвешиваем
Нормы по размеру и весу ручной клади свои для каждой авиакомпании. Как правило, один предмет весом до 5, 7 либо 10 кг. По Федеральным авиационным правилам вдобавок к нему бесплатно еще дамская сумка, рюкзак либо портфель, верхняя одежда.
Сыр - неоднозначный продукт. Обычно пропускают, особенно твердых сортов без резких запахов. К мягким (типа бри, камамбера) могут придраться, как и к очень уж ароматным. Лучше убрать в чемодан, для верности.
ИСТОЧНИК KP.RU