2019-06-21T02:51:12+03:00
Туризм

Сыр лучше убрать в чемодан, а планшет взять с собой

Полезная таблица для отпускников от «Комсомолки»
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
- Сдавать или не сдавать чемодан, вот в чем вопрос. Или на поезде поехать?..- Сдавать или не сдавать чемодан, вот в чем вопрос. Или на поезде поехать?..Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

СДАЕМ В БАГАЖ

Можно

Одежда, обувь, книги и другие очевидные вещи.

Косметика (без ограничения по количеству и объему флаконов с шампунями, кремами, духами).

Ножи, ножницы, штопоры.

Аэрозоли во флаконах до 500 мл.

Фен, утюг, колонки и другая техника (хрупкую лучше взять в салон).

Оружие, на которое требуется разрешение, - при наличии всех документов и с уведомлением авиакомпании.

Оружие, а именно: арбалеты, ружья для подводной охоты, шашки, сабли, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, ножи с выбрасывающимися клинками на рейсах по России без проблем, на заграничных стоит заранее уточнить в авиакомпании.

Велосипеды, лыжи, ласты и другое спортивное снаряжение. Иногда авиакомпании возят его бесплатно, чаще как еще одно место багажа с соответствующими доплатами.

Нельзя

Легковоспламеняющиеся, радиоактивные, токсичные, окисляющие вещества (ну вдруг вы собирались?).

Пауэрбанки и запасные аккумуляторы!

Если летите из-за границы - продукты животного происхождения без заводской упаковки. То есть сыр в вакууме из супермаркета можно, а в бумаге с рынка формально нет (хотя таможня багаж прилетающих с курортов проверяет редко, но ограничение такое есть).

А теперь взвешиваем

Максимальный вес - 15, 20 либо 23 килограмма для каждого чемодана в зависимости от правил авиакомпании. Их можно везти бесплатно либо доплачивать, если тариф безбагажный.

Если не уложились в эти нормы, за перевес придется доплатить. Сколько - зависит от авиакомпании и рейса (российский или зарубежный, короткий или дальнемагистральный). Но багаж тяжелее 50 кг нельзя сдать даже за деньги, весом от 32 до 50 кг надо заранее согласовать с авиакомпанией.

Продукты - зависит от таможенных правил каждой страны. Рейсами внутри России - без ограничений. Если прилетаете из-за границы, то максимум 5 кг продуктов животного и растительного происхождения. В том числе санкционных: на частных лиц санкции не распространяются, если везете меньше 5 кг, вы не контрабандист. Когда летите за границу, вступают в силу иностранные законы. Скажем, в ЕС нельзя ввозить мясные и молочные продукты. Проверяют редко, но в теории колбасу могут и отобрать.

Алкоголь - тоже зависит от таможенных правил разных стран. В Россию можно беспошлинно ввозить до 3 литров спиртного, с уплатой пошлины - до 5 литров. Но! Только пассажирам старше 18 лет. Внутренними рейсами по России: спиртное крепостью до 24% (вино, пиво) без ограничений, более крепкие напитки - до 5 л.

РУЧНАЯ КЛАДЬ - БЕРЕМ В САМОЛЕТ

Можно

-Жидкости в емкостях до 100 мл.

В общей сложности до 1 литра.

Все, что вы купили в duty free, - даже бутылки спиртного или духов. Важно, чтобы магазин находился уже после досмотра в аэропорту. Если закупитесь до (такое бывает, особенно в незнакомых аэропортах и на стыковке), на досмотре отберут, будет обидно. Жидкости из duty free должны быть упакованы в герметичный пакет.

-Продукты, которые явно нельзя отнести к жидким или желеобразным: печенье, бутерброды, яблоки, конфеты, шоколад и т. д.

-Детское питание на время рейса, даже если упаковка больше 100 мл (если летите с малышом, конечно).

-Лекарства на время полета. Лучше в упаковке, а не россыпью (иначе может возникнуть вопрос, что это за таблетки). Но! На ввоз определенных лекарств в некоторые страны действуют ограничения.

Нертутный термометр.

-Шприц с иглой (например, для инсулина) - обязательно со справкой врача или рецептом.

-Сигареты обычные и электронные (везти можно, курить нельзя).

-Одноразовые зажигалки. Берите недорогие. Правила авиакомпаний их разрешают, в аэропортах обычно пропускают, но иногда (например, в Китае или Японии) могут и отобрать.

-Мобильник, ноутбук, планшет, фото- и видеокамера и т. п.

-Зарядки для техники и пауэрбанки.

-Одноразовая бритва.

-Стеклянная или другая неметаллическая пилка для ногтей.

-Цветы.

-Стеклянные, керамические и другие хрупкие вещи.

-Портплед с костюмом.

-Костыли, трости, складные кресла-коляски - если они помещаются под сиденьем или на полке над ним.

Нельзя

-Жидкости в емкостях больше 100 мл. Важен именно размер бутылки или флакона, а не количество жидкости в нем: если шампуня в 200-граммовом флаконе на донышке, все равно нельзя.

-Мед, варенье, соусы, гели, желе, муссы, зубная паста, йогурт и т. п. - все это по нормам авиабезопасности жидкости. Так что или малюсенькие баночки до 100 мл, или в багаж.

-Ножи, в том числе складные, ножницы, в том числе маникюрные, штопоры и прочие колющие и режущие предметы.

-Бензиновые зажигалки.

-Оружие - даже игрушечное.

А теперь взвешиваем

Нормы по размеру и весу ручной клади свои для каждой авиакомпании. Как правило, один предмет весом до 5, 7 либо 10 кг. По Федеральным авиационным правилам вдобавок к нему бесплатно еще дамская сумка, рюкзак либо портфель, верхняя одежда.

Сыр - неоднозначный продукт. Обычно пропускают, особенно твердых сортов без резких запахов. К мягким (типа бри, камамбера) могут придраться, как и к очень уж ароматным. Лучше убрать в чемодан, для верности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Жемчужная река" обмелела: 1500 российских туристов застряли в Китае
Авиакомпания "ИрАэро" отменила свои рейсы и отказывается возвращать на родину клиентов туроператора "Жемчужная река", пока тот не вернет долг. В Ростуризме 10 декабря собирают срочное совещание
Куда поехать отдыхать в ноябре 2018 года: лучшие места на море в бархатный сезон
Ноябрь в России один из самых неприятных месяцев в году - снега еще нет, холодно, серо. Поэтому хороший способ переключиться - это взять отпуск. "Комсомолка" рассказывает куда поехать в ноябре 2018 года, чтобы не пожалеть о потраченных деньгах
Новости 24
В дамбе канала им. Москвы обнаружили течь в районе Тушинского моста
В работе Facebook Messenger произошел сбой
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выдвинут на Нобелевскую премию мира за "остановку нелегальной миграции"
Николай Фоменко награжден орденом за "За заслуги перед Отечеством"
ЕС может не признать выдаваемые жителям Донбасса паспорта России
Вячеслав Володин осудил грузинские власти, которые допустили нападение на российскую делегацию
Владимир Путин призвал выпускников найти дело по душе
На антиправительственном митинге в Грузии пострадали 69 человек
Жерар Депардье получит предложение на съемки в роли Льва Толстого
Глава Минэкономразвития предсказал сохранение темпов выдачи потребительских кредитов
Нашлась неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Соперником Джонсона в борьбе за кресло премьера стал глава британского МИД
В МИД России возмущены действиями радикальных политических сил в Грузии
Сенат США запретил продавать оружие Саудовской Аравии
В Тбилиси митингующих разгоняют слезоточивым газом и резиновыми пулями
Зеленский заявил, что украинские олигархи готовы помочь стране
Зеленский объявил о старте конкурса на пост главы Управления делами
В Тбилиси демонстранты штурмом взяли здание грузинского парламента
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Временно отстраненный министр экономики Дагестана переведен под домашний арест
Около четверти российских родителей потратят 15 тысяч рублей на школьные выпускные
Суд Москвы арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Следственный комитет предложил ввести статьи за врачебные ошибки в УК РФ
Украинский конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады и внеочередных выборах