Сыр лучше убрать в чемодан, а планшет взять с собой

СДАЕМ В БАГАЖ

Можно

Одежда, обувь, книги и другие очевидные вещи.

Косметика (без ограничения по количеству и объему флаконов с шампунями, кремами, духами).

Ножи, ножницы, штопоры.

Аэрозоли во флаконах до 500 мл.

Фен, утюг, колонки и другая техника (хрупкую лучше взять в салон).

Оружие, на которое требуется разрешение, - при наличии всех документов и с уведомлением авиакомпании.

Оружие, а именно: арбалеты, ружья для подводной охоты, шашки, сабли, мечи, шпаги, штыки, кинжалы, ножи с выбрасывающимися клинками на рейсах по России без проблем, на заграничных стоит заранее уточнить в авиакомпании.

Велосипеды, лыжи, ласты и другое спортивное снаряжение. Иногда авиакомпании возят его бесплатно, чаще как еще одно место багажа с соответствующими доплатами.

Нельзя

Легковоспламеняющиеся, радиоактивные, токсичные, окисляющие вещества (ну вдруг вы собирались?).

Пауэрбанки и запасные аккумуляторы!

Если летите из-за границы - продукты животного происхождения без заводской упаковки. То есть сыр в вакууме из супермаркета можно, а в бумаге с рынка формально нет (хотя таможня багаж прилетающих с курортов проверяет редко, но ограничение такое есть).

А теперь взвешиваем

Максимальный вес - 15, 20 либо 23 килограмма для каждого чемодана в зависимости от правил авиакомпании. Их можно везти бесплатно либо доплачивать, если тариф безбагажный.

Если не уложились в эти нормы, за перевес придется доплатить. Сколько - зависит от авиакомпании и рейса (российский или зарубежный, короткий или дальнемагистральный). Но багаж тяжелее 50 кг нельзя сдать даже за деньги, весом от 32 до 50 кг надо заранее согласовать с авиакомпанией.

Продукты - зависит от таможенных правил каждой страны. Рейсами внутри России - без ограничений. Если прилетаете из-за границы, то максимум 5 кг продуктов животного и растительного происхождения. В том числе санкционных: на частных лиц санкции не распространяются, если везете меньше 5 кг, вы не контрабандист. Когда летите за границу, вступают в силу иностранные законы. Скажем, в ЕС нельзя ввозить мясные и молочные продукты. Проверяют редко, но в теории колбасу могут и отобрать.

Алкоголь - тоже зависит от таможенных правил разных стран. В Россию можно беспошлинно ввозить до 3 литров спиртного, с уплатой пошлины - до 5 литров. Но! Только пассажирам старше 18 лет. Внутренними рейсами по России: спиртное крепостью до 24% (вино, пиво) без ограничений, более крепкие напитки - до 5 л.

РУЧНАЯ КЛАДЬ - БЕРЕМ В САМОЛЕТ

Можно

-Жидкости в емкостях до 100 мл.

В общей сложности до 1 литра.

Все, что вы купили в duty free, - даже бутылки спиртного или духов. Важно, чтобы магазин находился уже после досмотра в аэропорту. Если закупитесь до (такое бывает, особенно в незнакомых аэропортах и на стыковке), на досмотре отберут, будет обидно. Жидкости из duty free должны быть упакованы в герметичный пакет.

-Продукты, которые явно нельзя отнести к жидким или желеобразным: печенье, бутерброды, яблоки, конфеты, шоколад и т. д.

-Детское питание на время рейса, даже если упаковка больше 100 мл (если летите с малышом, конечно).

-Лекарства на время полета. Лучше в упаковке, а не россыпью (иначе может возникнуть вопрос, что это за таблетки). Но! На ввоз определенных лекарств в некоторые страны действуют ограничения.

Нертутный термометр.

-Шприц с иглой (например, для инсулина) - обязательно со справкой врача или рецептом.

-Сигареты обычные и электронные (везти можно, курить нельзя).

-Одноразовые зажигалки. Берите недорогие. Правила авиакомпаний их разрешают, в аэропортах обычно пропускают, но иногда (например, в Китае или Японии) могут и отобрать.

-Мобильник, ноутбук, планшет, фото- и видеокамера и т. п.

-Зарядки для техники и пауэрбанки.

-Одноразовая бритва.

-Стеклянная или другая неметаллическая пилка для ногтей.

-Цветы.

-Стеклянные, керамические и другие хрупкие вещи.

-Портплед с костюмом.

-Костыли, трости, складные кресла-коляски - если они помещаются под сиденьем или на полке над ним.

Нельзя

-Жидкости в емкостях больше 100 мл. Важен именно размер бутылки или флакона, а не количество жидкости в нем: если шампуня в 200-граммовом флаконе на донышке, все равно нельзя.

-Мед, варенье, соусы, гели, желе, муссы, зубная паста, йогурт и т. п. - все это по нормам авиабезопасности жидкости. Так что или малюсенькие баночки до 100 мл, или в багаж.

-Ножи, в том числе складные, ножницы, в том числе маникюрные, штопоры и прочие колющие и режущие предметы.

-Бензиновые зажигалки.

-Оружие - даже игрушечное.

А теперь взвешиваем

Нормы по размеру и весу ручной клади свои для каждой авиакомпании. Как правило, один предмет весом до 5, 7 либо 10 кг. По Федеральным авиационным правилам вдобавок к нему бесплатно еще дамская сумка, рюкзак либо портфель, верхняя одежда.

Сыр - неоднозначный продукт. Обычно пропускают, особенно твердых сортов без резких запахов. К мягким (типа бри, камамбера) могут придраться, как и к очень уж ароматным. Лучше убрать в чемодан, для верности.