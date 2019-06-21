Мы с тобой два полюса у одной любви

Немного прижимист и не любит целоваться

Моя институтская подруга Юля почти два года встречалась с неким Сергеем. Причем не просто встречалась, она была в него по-настоящему влюблена, без этой важной детали не было бы истории, о которой пойдет речь. А Сергей изводил ее своей холодностью, отстраненностью, да при этом еще и постоянно куда-то исчезал. Юле было уже за тридцать, и она всерьез думала о создании семьи. Рассказывала, как будет воспитывать сына по новомодной системе, а сама параллельно научится готовить французские эклеры и повесит на кухне занавески с тюльпанами.

Ей нужен был сильный мужчина, чтобы не плакал в кино и мог доставать продукты с верхних полок магазинов. И на эту роль Сергей подходил идеально. Она мечтала о таких же отношениях, как у родителей, - полных любви, нежности и заботы. Этот идеальный образ так глубоко засел в ее голове, что она совершенно не заметила ничего тревожного в характере Сергея. Ей показалось неважным, что он немного прижимист, не любит целоваться и периодически просит ее помолчать, когда она без умолку щебечет. Не насторожилась она, и когда тот попросил встречаться исключительно по выходным.

Каждый раз, когда Юля пыталась обнять любимого или взять его за руку, тот мягко высвобождался, постоянно говорил о личном пространстве и желании побыть в одиночестве.

- Вначале мне было даже интересно наблюдать за ним, - признавалась Юля. - Казалось, он такой загадочный, имеет необычный взгляд на вещи... Но потом я стала ловить себя на мысли, что наши отношения не доставляют мне радости.

Не утонуть бы в этой бытовухе

Сергей вовсе не был плохим человеком, и его поведение нельзя было объяснить какими-то детскими травмами, просто в его семье никто не целовался без причины и не зацикливался на цвете занавесок. Ему такие проявления любви казались смешными и неестественными. А все попытки Юли поговорить, узнать, что у него на уме, и внезапные СМС в полночь он и вовсе воспринимал как вторжение в личное пространство, «попытки забрать его жизнь» и от этого немного злился.

- Каждый раз, когда я встречаюсь с женщиной, сразу вижу в ее глазах наших детей, дачу в Подмосковье, ипотеку и стакан воды у смертного одра, - разговорился как-то он. - И мне кажется, что я просто утону в этой бытовухе, она меня душит! Вначале отношений мне все интересно, мне нравится дарить цветы и видеть ее счастливые глаза, но это быстро надоедает. Ведь нельзя же дарить цветы и ходить за ручку вечно... Мой папа, например, всегда говорил: «Бесплатный торт бывает только в мужеловке».

В надежде хоть как-то исправить ситуацию Юля перечитала тонны психологических журналов и выяснила, что ее мужчина - интроверт. А Сергей, который исправлять ситуацию не хотел, нашел работу с частыми командировками, чтобы теперь исчезать не по собственному желанию, а по делу.

Он откровенно объяснил любимой, что не способен подарить ей те отношения, о которых она грезила, и предложил остаться друзьями. Но, как мы знаем, именно фраза «давай останемся друзьями» превращает даже самых неказистых кандидатов в желанных принцев. После нее женщины становятся упрямыми и вгрызаются в свой последний шанс, как в шарик «Рафаэлло».

Давай поженимся

Это был вызов. Вместо того чтобы принять ситуацию, заняться латинскими танцами и действительно оставить Сергея в покое, Юля решила пойти ва-банк и сама завела разговор о браке. Решила наконец припереть любимого к стенке и не тратить время зря, ведь в магазине как раз началась распродажа занавесок.

- Понимаешь, - задумчиво сказала она, - гражданский брак - это союз женщины с низкой самооценкой и мужчины с низким уровнем ответственности. То есть в любом случае мы - неудачники, если не поженимся. Разве тебе не хочется иметь детей, семью?

Детей Сергею вовсе не хотелось, но еще больше ему не хотелось, чтобы на него давили. Так что после этого разговора он пропал на две недели, чтобы «побыть наедине со своими мыслями». Видя, как переживает Юля, друзья предположили, что он просто никогда никого не любил и ждать от него иной реакции глупо. Посоветовали стереть его имя из головы и из телефона.

Но она все еще непреклонна, она убедила себя в том, что Сергей - просто человек другого склада. И если ей хорошо в кругу друзей, то он предпочитает читать книгу в ванной. Если она принимает решения быстро, то ему нужны дни, а то и недели для обдумывания даже пустяковых задач. Такое бывает. Но ведь так даже интереснее, правда?

- Я почитала женские форумы и обнаружила, что пар « интроверт - экстраверт» много и они прекрасно сосуществуют, - призналась Юля. - А мы чем хуже? Конечно, первое время придется тяжело, но на то мы и взрослые люди, чтобы договариваться, устанавливать правила отношений, открыто говорить о своих потребностях и чувствах...

В общем, Юля все еще ждет предложения и надеется на создание семьи с Сергеем.

Получится ли? А вот мы и последим.