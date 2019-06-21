2019-06-21T13:43:23+03:00
Умные вещи

Первый канал и Одноклассники в полном объеме покажут II Европейские игры

В соревнованиях примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран Европы. Они разыграют медали в 21 виде спорта
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Первый канал и Одноклассники проведут прямые трансляции II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 июня по 1 июля.Первый канал и Одноклассники проведут прямые трансляции II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 июня по 1 июля.
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Первый канал и Одноклассники проведут прямые трансляции II Европейских игр, которые пройдут в Минске с 21 июня по 1 июля. В соревнованиях примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран Европы. Они разыграют медали в 21 виде спорта.

Российская команда заявила 225 спортсменов, которые выступят во всех 19 видах спорта. Всего в рамках II Европейских игр пройдет более 130 прямых трансляций.

Смотреть трансляции можно будет в группе «Спорт на Первом» на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, в приложениях ОК на iOS и Android, а также на большом телеэкране с помощью приложений «ОК Видео» на Smart TV и Android TV.

Эфиры II Европейских игр станут продолжением сотрудничества Одноклассников и Первого канала в области спортивных трансляций. Ранее ОК и Первый показывали Кубок Первого канала по хоккею, который собрал более 5 млн просмотров, товарищеские матчи сборной России, в частности матч с Аргентиной, в котором зрители могли наблюдать за игрой с разных камер и следить за индивидуальными действиями отдельных игроков.

Также с 28 января Первый канал начал транслировать свой телевизионный эфир в социальной сети Одноклассники. Теперь смотреть новости, сериалы и шоу канала пользователи смогут, не выходя из соцсети — прямо в официальной группе Первого и на видеовитрине ОК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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