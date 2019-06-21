"Покупать дорого, выращивать дешевле": Полиция проверяет сторожа детского лагеря, который вырастил 44 куста конопли

Курьезный случай произошел на территории заброшенного пионерского лагеря «Голубые Дачи», что в деревне Полушкино Одинцовского района Московской области. История началась в мае этого года, когда 28-летний уроженец республики Дагестан Заур Саидов на сайте "Авито" увидел объявление о приеме на работу охранником в детский лагерь. Встретившись с работодателем по имени Степан, мужчина приступил к выполнению простых обязанностей - обход территории и наблюдение за тем, чтобы посторонних в лагере не появлялось.

Как рассказал Заур полицейским, у него больная спина. Врачи поставили ему диагноз с-образный сколиоз. Он долго искал лекарство от спазмов в спине, пока один из его знакомых не шепнул ему, что марихуана снимает боль как рукой. Далее из показаний Заура следует:

- Во время одного из обходов я наткнулся на теплицу. Я определился, что буду выращивать коноплю здесь. В интернете я подсмотрел, как культивировать это растение, закупился всем необходимым. К тому же через интернет я заказал семена конопли и забрал их закладкой уже не помню в каком месте, - пояснил правоохранителям мужчина.

Полиция заявилась к нему на работу 18 июня с вопросами о том, что собственно Саидов здесь делает, и нет ли у него запрещенных веществ. Заур чистосердечно сознался, что на территории вверенного ему под охрану детского лагеря он вырастил целую теплицу с коноплей.

- 18 июня в ходе осмотра территории пионерского лагеря «Голубые Дачи» была обнаружена теплица, в которой охранник лагеря, 28-летний Саидов Заур, выращивал коноплю. Всего было изъято 44 куста в горшках, а также банка с уже готовым к употреблению наркотическим веществом, - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах

Сам Заур пояснил правоохранителям, что он не какой-то подмосковный наркобарон. Мужчина рассказал, что он глубоко больной человек, страдающий от острых в болей в спине, а конопля ему нужна для лечения.

- Так с 2012 года я стал иногда употреблять наркотики, но исключительно в лечебных целях. Поскольку покупать наркотики дорого - решил попробовать выращивать сам, тем более на работе было для этого место. Приобрел все необходимое в интернете и взялся за дело. - Пояснил сотрудникам полиции сам сторож-садовод Заур

Хоть мужчина и рассказал оперативникам жалобную историю, пытаясь оправдать выращивание конопли болями в спине, согласно закону в его действиях усматривается состав преступления, предусмотренных статьями 231 УК РФ "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества" и 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".