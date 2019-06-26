Академик РАН Владимир Шабалин: «Аккредитация Рособрнадзора не должна убивать вузы»

Высшая школа России переживает время реального выбора своего пути. Она - основа для прорывного развития страны, - без образования и науки невозможна реализация всех нацпроектов, созданных указом президента от 1918 г. Какие же преграды стоят сегодня пути к этому и что нужно менять в системе высшей школы? Обо всем этом «КП» рассказал Владимир Шабалин, Президент медицинского университета «Реавиз», академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, почетный Президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров, который недавно отпраздновал свой юбилей.

«Университет приглянулся людьми»

- Владимир Николаевич, от души поздравляем Вас с 80-летием! Есть что-то знаковое в том, что юбилеи – Ваш и вуза – соотнесены по времени. А когда вы впервые услышали слово Реавиз, в каких обстоятельствах?

- Это было на всероссийской конференции, посвященной 70-летию Самарского госпиталя для ветеранов войн – семь лет тому назад. Начальник госпиталя - профессор Олег Яковлев, с которым мы учреждали и Российскую ассоциацию госпиталей для ветеранов войн, и Российскую ассоциацию геронтологов и гериатров, познакомил меня с одним из организаторов конференции - ректором «РЕАВИЗа», Почетным работником высшего профессионального образования, академиком РАМТН, Лауреатом премии Правительства Самарской области в области науки, Вице-президентом Российской ассоциации гериатров и геронтологов, профессором Николаем Лысовым.

- Чем вам приглянулся Реавиз?

- Людьми. Люди, которые реально понимают, что делают и для чего. Глубоко знают проблемы образования. Адекватно реагируют на вызовы времени. Мне это интересно!

«Высшая школа не должна становиться заложницей бюрократии»

- Владимир Николаевич, вы являетесь профессионалом на этом рынке, расскажите, какие вопросы сегодня мешают развитию высшей школы?

- Главная проблема высшей школы – это отсутствие целей развития. В мае 2018 года Президент озвучил нацпроект «Образование»: каждый участник образовательного пространства должен быть нацелен на освоение прорывных технологий, развитие прорывных идей, которые приведут к качественному скачку в экономическом развитии страны. Это глобальная задача. Но есть и прикладные. Образование должно подготовить человека к переменам.

Далее. Образование в последнее время находится в постоянных революционных изменениях. Хотя весь мир развивается за счет бережного отношения к традициям, за счет их накопления. Оксфордский университет основан в 1167 году, тот же Гарвард – это 500-летняя история высшей школы. А в нашей системе, смена образовательных стандартов возможна в середине семестра или учебного года. Даже специалисты сами путаются в терминах: ФГОС, ГОС2+, ГОС3+!

Третий актуальный вызов - высшая школа и новая технологическая революция, тренд на инновации.

- Что надо изменить?

- Надо правильно распределять ресурсы, которые сегодня есть у государства. Направлять их на создание условий для прорывного роста. В первую очередь – создание здоровой конкурентной среды среди образовательных организаций. «Только конкуренция – является решающим фактором повышения качества» (это цитата президента Владимира Путина).

Некоторые региональные органы управления здравоохранения, игнорируя антимонопольное законодательство, накладывают «негласный запрет» на заключение договоров практической подготовки студентов Реавиза в государственных лечебно-профилактических учреждениях.

Но есть и исключения, например, министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов, который публично обязал главных врачей, подведомственных минздраву лечебно-профилактических учреждениях, пролонгировать договорные отношения с Реавизом!

Далее. Необходимо обеспечить равный доступ к государственному заказу образовательным организациям разной формы учредительства.

Реавиз – университет, который хочет и способен развиваться.

- Рособрнадзор – это «машина для репрессий»?

- Процедура госконтроля не четкая. Нет определения ключевых понятий – что такое «качество образования». В итоге, проверки сводятся к решению частных вопросов: назначить или освободить кого-то из ректоров, ликвидировать образовательную программу, закрыть филиал и т.д.

Сейчас процедура аккредитации – это анализ соответствия представленных комиссии документов (учебных программ, удостоверений, договоров, планов, расписаний и пр.) пунктам государственного стандарта. В условиях неопределенности формулировок госстандарта, проверяющий чиновник-эксперт по собственному усмотрению определяет, что такой-то документ в проверяемом ВУЗе не соответствует такому-то пункту образовательного стандарта.

Неточности в документах пускают «под нож» все направление подготовки! От такого наказания страдает студент. Именно студенту необходимо в середине учебного года определиться с местом дальнейшей учебы. Какой аккредитованный ВУЗ его примет на «тех же условиях». Так написано в Приказах РОНа: есть нормы, которые «обязывают» лишенный аккредитации ВУЗ перевести студентов, но нет «обязанности» принимающего ВУЗа принять таких студентов!

Трагедия в семьях, в коллективе преподавателей! Им так же необходимо куда-то трудоустраиваться! Госбюджет страдает – меньше налогов, дополнительная нагрузка по содержанию безработных ППС. Проблемы у Всех!

Но, хочу заметить, на повышение качества образования это не влияет!

«Оценивать нужно реальный результат обучения»

- Реавиз однажды оказался под «катком» Рособрнадзора, но, в итоге, восстановил аккредитацию. Что надо изменить?

- Категорично говорить о победителях и проигравших нельзя! Повторюсь, пострадали все участники данного процесса. У нашего университета незаконно отзывались аккредитационные свидетельства и возвращались в 2016-м, 2017-м и 2018-м годах. Реавиз успешно восстановил судебным путем, вплоть до Верховного суда, нарушенные права и вернул аккредитацию. Медицинский университет «Реавиз» готовится предъявить иск РОНу о возмещении убытков на сумму около 3 000 000 рублей, причиненных незаконными решениями РОНа. Генеральной Прокуратурой РФ на имя руководителя РОНа Кравцова С.С. дана правовая оценка незаконным действиям.

- Альтернатива Рособрнадзору есть?

- Конечно! Дать возможность профессионалам - специалистам в медицинской сфере оценивать реальный результат обучения. Убежден, делать это должны профессиональное сообщество медиков, высшей школы и работодателей, а не чиновники. Надеюсь на Президента. Потому что без его поддержки выполнение целевых показателей майских Указов — невозможно.

«Успешные проекты говорят сами за себя»

- Реавиз за 25 лет стал символом качественного медицинского образования. В чем «геном» Реавиза?

- Геном - совокупность наследственного информационного материала, заключенного в клетке для построения и поддержания организма. Реавиз – университет, который, сохраняя традиции своих учителей, хочет и способен развиваться. Вуз, работая по всем федеральным стандартам, имеет возможность отойти от шаблона и стандартных решений. Каждый профессор знает своих студентов поименно. В университете - около 1000 сотрудников, из них - 482 преподавателя, из которых 67% составляют штатные сотрудники, 77% имеют ученые степени и звания, более 130 человек - доктора наук.

- Результат?

- С 1997 года университет успешно проходит процедуры государственной аккредитации по всем реализуемым специальностям и направлениям.

По данным мониторинга Министерства образования и науки РФ, опубликованным в 2019 году, медицинский университет «Реавиз» выполнил 7 показателей из 7 возможных. Такие показатели как трудоустройство выпускников (85%), научно-исследовательская деятельность (90,08), международная деятельность (6,76) намного превысили пороговые значения мониторинга. Результаты данного федерального мониторинга определил 3 место медицинского университета «Реавиз» в рейтинге среди 28 ВУЗов Самарской области и 25 место среди медицинских ВУЗов РФ.

- Какие проекты сейчас реализует Реавиз?

- Реавиз уже сейчас имеет собственные многопрофильные (80 специальностей) клиники, оснащенные современным оборудованием, коечным фондом, реанимационными отделениями, операционными, собственным родильным домом. Клиники имеют лицензию на высокотехнологичную медицинскую помощь; разрешение МЗРФ на испытания лекарственных препаратов.

Совместно с правительством Самарской области и губернатором Дмитрием Азаровым в завершающей стадии концессионное соглашение по реконструкции одной из городских поликлиник.

Развитие научной составляющей организация Первого НИИ геронтологии и реабилитации ветеранов войн, где в исполнении национальных проектов, продолжая реализовывать Федеральную программу «Старшее поколение» совместно с главным специалистом по гериатрии МЗ РФ профессором Ольгой Ткачевой, широко проводятся научные исследования в области геронтологии с написанием научных статей и подготовкой диссертации по научной специальности «Геронтология и гериатрия». И многое другое.

Все клиники имеют лицензию на высокотехнологичную медицинскую помощь.

Справка КП

В структуру университета Реавиз входят 5 факультетов и 39 кафедр. В вузе создана последовательная, четко разграниченная система подготовки врачебных кадров: довузовская подготовка, базовое дипломное образование, последипломная и дополнительная подготовка. Контингент студентов очной формы обучения составляет около 5000 человек по программам Специалитета, более 400 клинических ординаторов и аспирантов, более 8000 слушателей в год по программам последипломного и дополнительного образования. Успешно работают как полноценные самостоятельные вузы филиалы в Москве, Саратове и Санкт-Петербурге. Открыты международные представительства и филиалы в Болгарии и Молдове. За 25-летнюю историю Реавиз подготовил 5,5 тысяч врачей различных специальностей для здравоохранения России и многих зарубежных стран.

Университет является членом Российского союза ректоров, Российской ассоциации медицинских и фармацевтических вузов России, Самарского Совета ректоров, Ассоциации негосударственных вузов России.