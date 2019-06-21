Замминистра здравоохранения Олег Салагай: Чтобы продлить здоровую жизнь, нужно избавиться от четырех главных факторов риска

ОТ ЧЕГО ЗАВИСЯТ ШАНСЫ СТАТЬ ДОЛГОЖИТЕЛЕМ

Олег Салагай - кандидат медицинских наук, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в прошлом - председатель Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака. Сейчас, будучи заместителем министра здравоохранения, Олег Салагай занимается в том числе вопросами стратегии продления жизни и здорового долголетия.

- Олег Олегович, сразу главный вопрос: что нужно делать для продления жизни? И от чего зависит ее продолжительность в первую очередь? От медицины?

- Конечно, роль медицины очень значимая. Это показывает, например, реализованная в нашей стране по инициативе министра здравоохранения РФ профессора Вероники Скворцовой «сосудистая программа», которая позволила принципиально сократить смертность от инсультов и инфарктов за очень короткий срок. Но от медицины зависит не все. Сегодня ученые солидарны во мнении, что наибольший вклад в сохранение здоровья - до 60% - вносят так называемые поведенческие факторы риска.

- В России, как и во многих странах мира, люди старшего возраста преждевременно уходят из жизни наиболее часто из-за инфарктов, инсультов и онкологических заболеваний. Какие для них главные факторы риска, зависящие от нас самих?

- Это как раз те факторы риска, о которых я говорю: злоупотребление алкоголем, курение, низкая физическая активность и нерациональное питание. Приведу лишь один пример: наиболее масштабное исследование глобального бремени болезней, в котором принимала участие и наша страна, показало, что вклад потребления табака в смертность от инсульта составляет более 60%. Серьезный повод задуматься, согласитесь.

СПАСЕНИЕ ОТ КУРЕНИЯ

- С алкоголем все понятно, в последних международных исследованиях, о которых писала «КП», было доказано, что явной пользы для здоровья и долголетия не может быть ни от какой дозы алкоголя. В лучшем случае, если употреблять ограниченно, не будет вреда. А вот если человек пожилого возраста, уже есть сердечно-сосудистые заболевания, и он курил всю жизнь. Можно встретить точку зрения, что резкий отказ от употребления табака может навредить здоровью.

- Мы специально прорабатывали этот вопрос с ведущими российскими медиками: пульмонологами, эндокринологами, терапевтами. Эксперты солидарны во мнении, что заболеваний или состояний, при которых нельзя отказываться от курения, просто не существует. В зависимости от состояния здоровья и возраста человеку могут подобрать специальную терапию, подсказать грамотные, эффективные и безопасные подходы для отказа от потребления табака. Информацию о том, как отказаться от курения и где получить соответствующую помощь, если она нужна, можно найти на официальном портале www.takzdorovo.ru. Также работает «горячая линия» Минздрава, где специалисты помогают справиться с никотиновой зависимостью: 8-800-200-0-200.

Не откладывайте! Если сложно бросить сразу, начните с малого: сократите количество сигарет. Курили пачку - теперь курите 2/3 пачки. Потом - половину, потом - треть и т. д. Даже незначительное снижение потребления табака оказывается полезным для здоровья.

Кандидат медицинских наук, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Олег Салагай. Автор фото: Сергей ВЕДЯШКИН/АГН "Москва"

ВМЕСТО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ - СУХОФРУКТЫ

- Если говорить о питании, то в начале этого года в своей колонке (см. в разделе «Здоровье» на сайте kp.ru) вы посоветовали россиянам есть побольше сезонных, доступных нам овощей и фруктов. А также не злоупотреблять сладостями, кондитерскими изделиями. Недостаток растительных продуктов и избыток сахара - главные недочеты в нашем питании?

- Что касается овощей и фруктов, то по международным стандартам рекомендуется съедать не менее 400 граммов в день. Они содержат полезные пищевые волокна, регулярное употребление которых снижает заболеваемость сердечно-сосудистыми, онкологическими болезнями, диабетом и в целом продлевает жизнь.

Сахара Всемирная организация здравоохранения взрослым людям рекомендует употреблять не более 25 граммов в сутки. Это примерно

5 чайных ложек, включая сахар во всех продуктах и напитках. Не будет лишним заменять привычные сладости сухофруктами и фруктами.

Известно, что, кроме сахара, мы нередко злоупотребляем солью - как, кстати, и жители многих стран мира. В соответствии с рекомендациями ВОЗ количество соли нужно снижать до 5 граммов в сутки. Для людей старшего поколения, которые страдают гипертонией и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, может быть установлена даже более низкая норма. Как и в случае с сахаром, считать нужно всю соль, а не только ту, что мы используем для досаливания.

БУДЬТЕ ФИЗИЧЕСКИ АКТИВНЫ

- Известно ли, какие виды физической активности наиболее благоприятны для людей старшего возраста?

- Безусловно, это зависит от состояния здоровья конкретного человека. В то же время есть вид физнагрузок, который безопасен и полезен практически для всех. Это ходьба, прогулки на свежем воздухе. Начните больше ходить пешком. Также полезна скандинавская ходьба (с палками. - Ред.). Чтобы заниматься ею правильно, обязательно нужно пройти обучение или предварительно почитать рекомендации.

БУДЬ В КУРСЕ

Добавить 8 - 14 лет

Подсчитано, что курение в зависимости от его интенсивности может сократить жизнь на 8 - 14 лет, говорят эксперты.

Если пояснять упрощенно, то при курении в организме накапливаются вещества, которые вызывают хроническое повреждение стенок кровеносных сосудов. Дальше - развитие атеросклероза, гипертонии, инфаркты и инсульты. Кроме того, в обширных многолетних исследованиях сравнивалась частота онкологических заболеваний у курильщиков и некурящих. При прочих равных условиях - сходные качество воздуха, питание, стрессы и т. п. - курящие намного чаще заболевали раком. Причем выяснилось, что ядовитые вещества, выделяющиеся при курении, провоцируют не только рак легкого, глотки и гортани. Они также вносят огромный вклад в развитие рака мочевого пузыря, поджелудочной железы, печени и других органов.

СОВЕТ

Не всегда можно узнать, есть ли соль и сколько ее в готовых блюдах. Поэтому старайтесь приучить себя не солить либо солить чисто символически те блюда, которые готовите дома. Не досаливайте еду в кафе. Усилить вкус можно с помощью перца, лимонного сока, пряных трав.

ВАЖНО

- Увеличение продолжительности жизни тесно связано с улучшением ее качества, - подчеркивает Олег Салагай. - Одновременно с задачей увеличить общую продолжительность жизни президентом нашей страны

В. В. Путиным поставлена задача увеличить продолжительность здоровой жизни. Это период, когда человек испытывает минимум ограничений, связанных с состоянием здоровья. Внушительный вклад в увеличение такого периода вносят современные меры в области оказания медицинской помощи. Но велика роль и технологий общественного здоровья. Сегодня этому вопросу уделяется беспрецедентное внимание.