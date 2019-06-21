Яна Чурикова впервые показала взрослую дочь

Звезды со своими наследниками посетили в столичном «Москвариуме» выставку, посвящённую Николаю Миклухо-Маклаю, побывали на мюзикле «Сон в летнюю ночь» и на основной экспозиции Аквариума, где живут более 12 000 морских обитателей.

Яну Чурикову сопровождала дочка Тася. Своего подросшего ребенка Яна показала впервые. Ведущая тщательно оберегает личную жизнь. На счету Чуриковой более 700 погружений с аквалангом, так что морскими обитателями ее не удивишь.

— Поскольку я дайвер и любитель подводного мира, то всегда хожу в океанариумы в тех городах, в которых они есть, - рассказала Чурикова. - В моей коллекции Лиссабонский, Ванкуверский, Валенсийский океанариумы. «Москвариум» совершенно не теряется на их фоне. Я всегда обращаю внимание — в каких условиях содержатся морские животные. На экспозиции «Москвариума» видно, что все хорошо: и у рыб, и у млекопитающих. Они светятся здоровьем. Что касается шоу «Сон в летнюю ночь» — там тоже все видно по артистам. Не могу иначе называть этих прекрасных млекопитающих — они тоже артисты, как и люди. Это большое хорошее представление. Возвращаясь к экспозиции «Москвариума»: это все очень здорово. Чтобы ребенок увидел подводный мир, в идеале нужно приложить очень много усилий. Научить нырять, показать ему и рассказать, как устроен подводный мир и экосистема. Экспозиция «Москвариума» — настоящий 3D-учебник, где все видно и понятно. Прекрасная возможность для родителей рассказать и показать детям как устроен Мировой океан. «Москвариум» уверенно превращается в must see, как сегодня говорят, — достопримечательность нашего города. Нам с Тасей здесь очень понравилось. Я ей из каждого океанариума привожу плюшевую игрушку морского существа. У Таси в коллекции есть кит Варфоломей, скатик, есть символ лиссабонского океанариума ВАСКО — игрушки, процент от продажи которой идет в поддержку сохранения биоразнообразия Мирового океана. Мы должны понимать, как устроена наша Планета и мир вокруг нас. В этом смысле океанариумы вообще, и «Москвариум» в частности, — как раз то, что нужно.

Яна Чурикова впервые показала взрослую дочьФото: Личный архив

Напомним: 40-летняя теледива воспитывает 10-летнюю дочь одна. Четыре года назад после восьми лет брака Яна развелась с отцом Таси, пиарщиком Денисом Лазаревым. В своих интервью Чурикова рассказывала, что рассталась с мужем из-за своего сильного властного характера. Впрочем, несмотря на разрыв, бывшие супруги сохранили цивилизованные отношения ради общей дочери.

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- Дайвинг - это моя старая, давняя любовь, более чем двадцатилетняя, - рассказал «КП» Валдис. - Мой фильм «Большой белый танец» - это рассказ о взаимоотношении человека и большой белой акулы. У нас был прекрасный состав - это Аня Ардова, Яна Чурикова, Леша Макаров и я. Мы поехали нырять на остров Гваделупе и снимали на камеру наши приключения (подробности).